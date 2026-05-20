sports betsson
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι εντεκάδες Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League (pics)
Europa League 20 Μαΐου 2026, 21:28

Οι εντεκάδες Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League (pics)

Οι επιλογές των Γιούλιαν Σούστερ και Ουνάι Έμερι για τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα…

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Γνωστές έγιναν οι εντεκάδες των Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα για τον τελικό του Europa League που θα διεξαχθεί στο «Besiktas Park» της Κωνσταντινούπολης.

Οι Γερμανοί διεκδικούν την πρώτη τους κούπα μετά από 122 χρόνια ιστορίας ενώ οι «χωριάτες» την πρώτη μετά από το League Cup του 1996 και το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά το Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1982.

Η εντεκάδα της Φράιμπουργκ: Ατουμπολού, Κίμπλερ, Μ.Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρόι, Εγκεστάιν, Χέφλερ, Μπέστε, Μανζάμπι, Γκρίφο, Ματάνοβιτς

Στον πάγκο: Μίλερ, Χουθ, Γιουνγκ, Οστερχάγκε, Σερχάντ, Χέλερ, Ιριέ, Φίλιπ, Κ.Γκίντερ, Μακενγκό, Ροζενφέλντερ, Όγκμπους.

Η εντεκάδα της Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Πάου Τόρες, Λίντελεφ, Κονσά, Ντιν, Κας, Ρότζερς, Τίλεμανς, ΜακΓκίν, Μπουεντία, Γουότκινς

Στον πάγκο: Μπιζό, Ράιτ, Μινγκς, Έιμπραχαμ, Γκαρσία, Έλιοτ, Σάντσο, Ντόουγκλας Λουίζ, Μάατσεν, Ονάνα, Μπογκάρντε, Μπέιλι

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Wall Street
Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Europa League 20.05.26

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League!

Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώριο στην Φράιμπουργκ και με γκολ των Τιλεμανς (41'), Μπουτεντια (45+3') και Ρότζερς επικράτησε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 και κατέκτησε το Europa League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League!
Europa League 20.05.26

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League!

Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώριο στην Φράιμπουργκ και με γκολ των Τιλεμανς (41'), Μπουτεντια (45+3') και Ρότζερς επικράτησε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 και κατέκτησε το Europa League.

Σύνταξη
Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)

Δείτε βίντεο με τα δύο εξαιρετικά γκολ που πέτυχε η Άστον Βίλα στο ημίχρονο με τους Τίλεμανς στο 41′ και με τον Μπουέντια στο 45+3′, χάρη στα οποία προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Σύνταξη
Τελικός Europa League 2026 – Το είδαμε κι αυτό, οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Το είδαμε κι αυτό: Οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο κι έγινε viral μέσα σε λίγη ώρα οπαδοί της Άστον Βίλα κλέβουν παραγγελία από έναν διανομέα, ο οποίος αδυνατεί - όπως είναι φυσικό- αντιδράσει.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 07.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα
Europa League 07.05.26

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Μπράγκα για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ
Europa League 30.04.26

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φράιμπουργκ για τα ημιτελικά του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα
Europa League 30.04.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα για τα ημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League!
Europa League 20.05.26

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League!

Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώριο στην Φράιμπουργκ και με γκολ των Τιλεμανς (41'), Μπουτεντια (45+3') και Ρότζερς επικράτησε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 και κατέκτησε το Europa League.

Σύνταξη
«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική

Στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχονται οι υποκλοπές, καθώς το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για νέα επιχείρηση συγκάλυψης, μετά την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή της Βουλής και την απουσία Τζαβέλλα. Την ίδια ώρα, η κόντρα Κακλαμάνη - Ανδρουλάκη για το θέμα της εξεταστικής παίρνει νομικές διαστάσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Google: Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά – Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο
Τεχνολογία 20.05.26

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά - Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο

Η Google αλλάζει τη μηχανή αναζήτησης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης παρεμβαίνοντας στον τρόπο πρόσβασης στη γνώση στο διαδίκτυο.

Σύνταξη
Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv
«Ξέπλυμα» 20.05.26

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv

Από την ακροδεξιά και το Ευρωκοινοβούλιο... στην κορυφή του ιταλικού Big Brother της Ιταλίας, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εξαργυρώνει το νοσηρό επώνυμο της με απόλυτη τηλεθέαση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ
Πόλεμος vs Ειρήνης 20.05.26

Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφώνημα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την παρουσία των Βανς, Ρούμπιο, Χέγκσεθ, Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)

Δείτε βίντεο με τα δύο εξαιρετικά γκολ που πέτυχε η Άστον Βίλα στο ημίχρονο με τους Τίλεμανς στο 41′ και με τον Μπουέντια στο 45+3′, χάρη στα οποία προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four
Πόλο 20.05.26

Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four

Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στους «8» του Champions League. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το ματς καθώς αμφότεροι έχουν προκριθεί στο final-4.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική
HYSPLIT 20.05.26

Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική

Με ανάρτηση και εκτενές άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δείχνει βασιζόμενος σε ειδικό μοντέλο, ποιες περιοχές πρέπει να ελεγχθούν.

Σύνταξη
Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών

Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου το φιλικό παιχνίδι, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο. Με ανανεωμένη σύνθεση θα αγωνιστούν τελικά οι Ιταλοί και όχι με την Κ-21.

Σύνταξη
Final Four: Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 20.05.26

Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας - Οι οδοί, οι μέρες και οι ώρες εφαρμογής του μέτρου

Δεν θα επιτραπούν συναθροίσεις και μοτοπορείες για λόγους ασφαλείας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026 με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Σύνταξη
Τελικός Europa League 2026 – Το είδαμε κι αυτό, οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Το είδαμε κι αυτό: Οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο κι έγινε viral μέσα σε λίγη ώρα οπαδοί της Άστον Βίλα κλέβουν παραγγελία από έναν διανομέα, ο οποίος αδυνατεί - όπως είναι φυσικό- αντιδράσει.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»
Μπάσκετ 20.05.26

Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»

Όπως εκτιμά διοικητικό στέλεχος της Φενέρμπαχτσε, περισσότεροι από τέσσερις χιλιάδες οπαδοί της τουρκικής ομάδας θα στηρίξουν την ομάδα του Γιασικεβίτσιους στο F-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4
Euroleague 20.05.26

Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, με τους ερυθρόλευκους να μετρούν αντίστροφα για το… συναπάντημα με τη Φενέρμπαχτσε. Τι έχει κάνει όμως στη regular season απέναντι στις ομάδες του Final Four.

Σύνταξη
Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Κόσμος 20.05.26

Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα

Ακριβότερα εισιτήρια, πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να περιπλέξει τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΕ υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες τα δικαιώματά τους

Σύνταξη
EPPO: Στη δημοσιότητα οι δύο επιστολές της Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη
Ελλάδα 20.05.26

Στη δημοσιότητα οι δύο επιστολές της Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη

Οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον περιορισμό των εξουσιών της, οι επιστολές Κοβέσι σε Φλωρίδη, οι κυβερνητικές διευκρινίσεις και η μομφή για «περιθωριοποίηση της χώρας από τον ευρωπαϊκό πυρήνα του δικαίου και της δημοκρατίας».

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»
Βρυξέλλες 20.05.26

Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»

Ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Μπας Άικχουτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του τόσο από βουλευτής όσο και από την ηγεσία. Στη δήλωσή του παραδέχθηκε ότι «δεν έκανε πάντα το σωστό».

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα
Άλλα Αθλήματα 20.05.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα για την 6η και τελευταία αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies