Οι εντεκάδες Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League (pics)
Οι επιλογές των Γιούλιαν Σούστερ και Ουνάι Έμερι για τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα…
- Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή
- Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» – Επιδότηση έως 95%
- Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
- Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Γνωστές έγιναν οι εντεκάδες των Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα για τον τελικό του Europa League που θα διεξαχθεί στο «Besiktas Park» της Κωνσταντινούπολης.
Οι Γερμανοί διεκδικούν την πρώτη τους κούπα μετά από 122 χρόνια ιστορίας ενώ οι «χωριάτες» την πρώτη μετά από το League Cup του 1996 και το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά το Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1982.
Η εντεκάδα της Φράιμπουργκ: Ατουμπολού, Κίμπλερ, Μ.Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρόι, Εγκεστάιν, Χέφλερ, Μπέστε, Μανζάμπι, Γκρίφο, Ματάνοβιτς
Στον πάγκο: Μίλερ, Χουθ, Γιουνγκ, Οστερχάγκε, Σερχάντ, Χέλερ, Ιριέ, Φίλιπ, Κ.Γκίντερ, Μακενγκό, Ροζενφέλντερ, Όγκμπους.
Freiburg’s formation for the #UELfinal 👥 pic.twitter.com/eB3VmuwstN
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 20, 2026
Η εντεκάδα της Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Πάου Τόρες, Λίντελεφ, Κονσά, Ντιν, Κας, Ρότζερς, Τίλεμανς, ΜακΓκίν, Μπουεντία, Γουότκινς
Στον πάγκο: Μπιζό, Ράιτ, Μινγκς, Έιμπραχαμ, Γκαρσία, Έλιοτ, Σάντσο, Ντόουγκλας Λουίζ, Μάατσεν, Ονάνα, Μπογκάρντε, Μπέιλι
Aston Villa’s #UELfinal formation 👥 pic.twitter.com/Toctd6YX5h
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 20, 2026
- Ο Ουνάι Έμερι είναι ο «βασιλιάς» του Europa League, με πέντε τρόπαια (pic)
- Η Άστον Βίλα πήρε το Γιουρόπα, χαμόγελα στον Ολυμπιακό…
- Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League!
- Ο Λουίς Ενρίκε είχε μόνο καλά λόγια για την Άρσεναλ
- Ο Γιακουμάκης αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ
- Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
- Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four
- Στο Final Four και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις