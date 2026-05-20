LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα

Πολιτική Γραμματεία

«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική

Στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχονται οι υποκλοπές, καθώς το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για νέα επιχείρηση συγκάλυψης, μετά την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή της Βουλής και την απουσία Τζαβέλλα. Την ίδια ώρα, η κόντρα Κακλαμάνη - Ανδρουλάκη για το θέμα της εξεταστικής παίρνει νομικές διαστάσεις