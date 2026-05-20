ΗΠΑ: Καθίζηση στην πίστα του αεροδρομίου LaGuardia της Νέας Υόρκης

Έκλεισε ένας από τους διαδρόμους προσγείωσης/απογείωσης του αεροδρόμιου LaGuardia της Νέας Υόρκης.

Συνεργεία εντόπισαν μια μεγάλη τρύπα που προκλήθηκε εξαιτίας καθίζησης του εδάφους. Οι αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν πως συνεργεία που εκτελούσαν επιθεώρηση ρουτίνας στην πίστα του αεροδρομίου, εντόπισαν γύρω στις 11 το πρωί (τοπική ώρα, 18:00 στην Ελλάδα) τη μεγάλη τρύπα που είχε ανοίξει σε έναν διάδρομο.

Αμέσως ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Ο συγκεκριμένος διάδρομος έκλεισε και στο σημείο έσπευσαν ειδικά συνεργεία για τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης.

Καθυστερήσεις -και λόγω καιρού

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους ταξιδιώτες ότι αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στη διάρκεια της ημέρας.

Η Αρχή του Αεροδρομίου βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τις αεροπορικές εταιρείες και τους συνεργαζόμενους αερολιμένες.

Και θα συνεχίσει να παρέχει ενημερώσεις καθώς εξελίσσονται οι συνθήκες. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις, ιδίως με τις προβλεπόμενες καταιγίδες που αναμένονται αργότερα σήμερα.

Επίσης, ενθαρρύνει τους επιβάτες να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των πτήσεων.