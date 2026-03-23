newspaper
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέα Υόρκη: Έκλεισε το αεροδρόμιο LaGuardia μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους
Κόσμος 23 Μαρτίου 2026, 09:15

Νέα Υόρκη: Έκλεισε το αεροδρόμιο LaGuardia μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους

Από τη σύγκρουση του αεροσκάφους με το όχημα εδάφους προκλήθηκαν τραυματισμοί τόσο σε επιβάτες όσο και σε μέλη των σωστικών συνεργείων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια της Νέας Υόρκης έκλεισε αργά το βράδυ της Κυριακής, μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους της Air Canada Express που έφτανε εκεί και ενός οχήματος εδάφους, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν τραυματισμοί τόσο σε επιβάτες όσο και σε μέλη των σωστικών συνεργείων, με ορισμένες περιπτώσεις να χαρακτηρίζονται σοβαρές. Δεν είναι σαφές ακόμη αν υπήρξαν θάνατοι στο «συμβάν».

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας εξέδωσε απαγόρευση πτήσεων για το αεροδρόμιο και δήλωσε ότι υπάρχει «υψηλή» πιθανότητα παράτασης της εντολής.

Ένας εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, δήλωσε στο CBS News ότι «μια πτήση της Jazz Aviation που εκτελούσε καθήκοντα της Air Canada ενεπλάκη σε ένα περιστατικό» σε έναν διάδρομο, κατά το οποίο το αεροσκάφος χτύπησε ένα πυροσβεστικό όχημα της Πενσυλβάνια «το οποίο αντιδρούσε σε ένα ξεχωριστό περιστατικό».

Τι συνέβη

Ο ανώτερος ανταποκριτής μεταφορών και εθνικής εμβέλειας του CBS News, Kris Van Cleave, ανέφερε ότι οι πιλότοι της πτήσης 2384 της United Airlines ματαίωσαν την απογείωσή της όταν άναψε μια προειδοποιητική λυχνία κατά του πάγου. Ανέφεραν μια οσμή στην καμπίνα και ζήτησαν από τους πυροσβέστες να έρθουν για να βοηθήσουν.

Οι πιλότοι δήλωσαν ότι οι αεροσυνοδοί αισθάνονταν αδιαθεσία και κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες πύλες.

Ο Kris Van Cleave είπε ότι το αεροπλάνο της Air Canada, με πτήση 8646 που ερχόταν από το Μόντρεαλ, είχε προσγειωθεί και επιβράδυνε, με ταχύτητα 34 χλμ/ώρα, όταν συγκρούστηκε με το όχημα της Πυροσβεστικής. Είπε ότι η σύγκρουση πιθανότατα συνέβη καθώς οι επιβάτες κατέβαιναν στο πίσω μέρος του επιβατικού αεροσκάφους.

Το αεροπλάνο της Air Canada υπέστη σημαντικές ζημιές, δήλωσε ο Van Cleave, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για ένα CRJ 900 — ένα μικρότερο αεροπλάνο. Η Jazz Aviation ανέφερε ότι είχε 72 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος «αν και αυτό υπόκειται σε επιβεβαίωση».

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προφανώς προσπάθησαν να σταματήσουν το πυροσβεστικό όχημα, όπως αποκάλυψαν ηχογραφήσεις που άκουσε ο Kris Van Cleave.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Καύσιμα: Μία ανάσα για την επιδότηση του ντίζελ και το Fuel Pass στη βενζίνη

Καύσιμα: Μία ανάσα για την επιδότηση του ντίζελ και το Fuel Pass στη βενζίνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη – Λήγει ο Τελεσίγραφο Τραμπ

Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη – Λήγει ο Τελεσίγραφο Τραμπ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιράν: Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη – Ισοπεδώθηκαν κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ
Κόσμος 23.03.26 Upd: 07:58

Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη - Ισοπεδώθηκαν κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ - Σήμερα λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ

Σφοδρές επιθέσεις σημειώνονται σε πολλές περιοχές στο Ιράν ενώ σε λίγες ώρες λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ που έχει απειλήσει με επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της χώρας - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Ιράν: Φρουροί της Επανάστασης από τον Λίβανο έπληξαν την Κύπρο με drone, λέει ο πρωθυπουργός
Πρωθυπουργός Σαλάμ 23.03.26

Το drone κατά της Κύπρου εξαπολύθηκε «από τους Φρουρούς της Επανάστασης στον Λίβανο»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κάνει λόγο για παρουσία και δράση των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα του, αναφέροντας ότι αυτοί βρίσκονταν πίσω από την εκτόξευση του drone κατά της Κύπρου.

Σύνταξη
Γαλλία: Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια του β' γύρου των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Δημοτικές εκλογές 23.03.26

Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας

Στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας επικράτησαν αριστεροί υποψήφιοι, ωστόσο το αξίωμα «η ισχύς εν τη ενώσει» δεν λειτούργησε γενικότερα για την Αριστερά στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Σύνταξη
Κούβα: Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση έπειτα από το δεύτερο μπλακ άουτ μέσα σε μία εβδομάδα
Δεύτερο μπλακ άουτ 23.03.26

Αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στην Κούβα έπειτα από το μπλακ άουτ που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας, το δεύτερο μέσα σε μία εβδομάδα και το έβδομο σε διάστημα ενάμιση έτους.

Σύνταξη
Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης
Κόσμος 22.03.26

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Σύνταξη
WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς
Κόσμος 22.03.26

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Σύνταξη
Γαλλία: Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ – Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά
Γαλλία 22.03.26

Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ - Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά

Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Σύνταξη
Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.03.26

Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του Ελ Νίνιο πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ένταση στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών : Το δικαστήριο ζητά την απομάκρυνση των ΜΜΕ – Όλες οι εξελίξεις
Ελλάδα 23.03.26 Upd: 09:03

Ένταση στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών : Το δικαστήριο ζητά την απομάκρυνση των ΜΜΕ – Όλες οι εξελίξεις

Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 36 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο 60χρονος σταθμάρχης της μοιραίας νύχτας της 28ης Φεβρουαρίου, καθώς και οι δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας

Ρεπορτάζ Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο Δημήτρης Μιχαλάκης
Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες στα play-οff
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες στα play-οff

Το φινάλε της κανονικής περιόδου της Super League ήταν... ακατάλληλο για καρδιακούς και όλα πλέον θα κριθούν στα play offs - Τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας στο «μίνι πρωτάθλημα».

Σύνταξη
O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
Πετρελαϊκό σοκ 23.03.26

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Δραματικές έρευνες για τον 34χρονο δύτη που αγνοείται
Ελλάδα 23.03.26

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Δραματικές έρευνες για τον 34χρονο δύτη που αγνοείται

Αγωνία για την τύχη του 34χρονου δύτη ο οποίος φέρεται να εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Σύνταξη
Ξεκινά η ιστορική δίκη για τα Τέμπη με 36 κατηγορούμενους – Δικαιοσύνη και στήριξη ζητούν οι συγγενείς
Στη Λάρισα 23.03.26

Ξεκινά η ιστορική δίκη για τα Τέμπη με 36 κατηγορούμενους – Δικαιοσύνη και στήριξη ζητούν οι συγγενείς

Συγκεντρώσεις αναμένονται έξω από το συγκρότημα Γαιόπολις, στη Λάρισα, όπου ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη - Ποιοι θα βρίσκονται στο εδώλιο, τι λένε συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ιράν: Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη – Ισοπεδώθηκαν κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ
Κόσμος 23.03.26 Upd: 07:58

Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη - Ισοπεδώθηκαν κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ - Σήμερα λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ

Σφοδρές επιθέσεις σημειώνονται σε πολλές περιοχές στο Ιράν ενώ σε λίγες ώρες λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ που έχει απειλήσει με επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της χώρας - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα
Ελλάδα 23.03.26

Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα

Έλληνες αξιωματικοί, Γεωργιανοί... τουρίστες, Πολωνοί που ζουν σε βαν, Αζέροι με χιλιάδες φωτογραφίες στην κατοχή τους αλλά και περίεργοι πολίτες έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες

Μιχάλης Γελασάκης
Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Απόρρητο