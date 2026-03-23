Νέα Υόρκη: Έκλεισε το αεροδρόμιο LaGuardia μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους
Από τη σύγκρουση του αεροσκάφους με το όχημα εδάφους προκλήθηκαν τραυματισμοί τόσο σε επιβάτες όσο και σε μέλη των σωστικών συνεργείων
Το αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια της Νέας Υόρκης έκλεισε αργά το βράδυ της Κυριακής, μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους της Air Canada Express που έφτανε εκεί και ενός οχήματος εδάφους, ανακοίνωσαν οι αρχές.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν τραυματισμοί τόσο σε επιβάτες όσο και σε μέλη των σωστικών συνεργείων, με ορισμένες περιπτώσεις να χαρακτηρίζονται σοβαρές. Δεν είναι σαφές ακόμη αν υπήρξαν θάνατοι στο «συμβάν».
Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας εξέδωσε απαγόρευση πτήσεων για το αεροδρόμιο και δήλωσε ότι υπάρχει «υψηλή» πιθανότητα παράτασης της εντολής.
Ένας εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, δήλωσε στο CBS News ότι «μια πτήση της Jazz Aviation που εκτελούσε καθήκοντα της Air Canada ενεπλάκη σε ένα περιστατικό» σε έναν διάδρομο, κατά το οποίο το αεροσκάφος χτύπησε ένα πυροσβεστικό όχημα της Πενσυλβάνια «το οποίο αντιδρούσε σε ένα ξεχωριστό περιστατικό».
Τι συνέβη
Ο ανώτερος ανταποκριτής μεταφορών και εθνικής εμβέλειας του CBS News, Kris Van Cleave, ανέφερε ότι οι πιλότοι της πτήσης 2384 της United Airlines ματαίωσαν την απογείωσή της όταν άναψε μια προειδοποιητική λυχνία κατά του πάγου. Ανέφεραν μια οσμή στην καμπίνα και ζήτησαν από τους πυροσβέστες να έρθουν για να βοηθήσουν.
Οι πιλότοι δήλωσαν ότι οι αεροσυνοδοί αισθάνονταν αδιαθεσία και κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες πύλες.
Ο Kris Van Cleave είπε ότι το αεροπλάνο της Air Canada, με πτήση 8646 που ερχόταν από το Μόντρεαλ, είχε προσγειωθεί και επιβράδυνε, με ταχύτητα 34 χλμ/ώρα, όταν συγκρούστηκε με το όχημα της Πυροσβεστικής. Είπε ότι η σύγκρουση πιθανότατα συνέβη καθώς οι επιβάτες κατέβαιναν στο πίσω μέρος του επιβατικού αεροσκάφους.
Το αεροπλάνο της Air Canada υπέστη σημαντικές ζημιές, δήλωσε ο Van Cleave, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για ένα CRJ 900 — ένα μικρότερο αεροπλάνο. Η Jazz Aviation ανέφερε ότι είχε 72 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος «αν και αυτό υπόκειται σε επιβεβαίωση».
Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προφανώς προσπάθησαν να σταματήσουν το πυροσβεστικό όχημα, όπως αποκάλυψαν ηχογραφήσεις που άκουσε ο Kris Van Cleave.
