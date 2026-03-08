Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια

Σοβαρό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι προκάλεσε πλήρη διακοπή των πτήσεων. Δόθηκε εντολή εκκένωσης του αεροδρομίου από επιβάτες και εργαζομένους.

Υπάρχει ανακοίνωση για «απειλή», αλλά η αιτία προς το παρόν παραμένει άγνωστη.

🚨 DEVELOPING: A serious incident at Kansas City International Airport prompted a full ground stop and the evacuation of passengers and staff, though the cause remains unknown.

«Το Τμήμα Αεροπορίας του Κάνσας Σίτι γνωρίζει μια κατάσταση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι (MCI)», δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου. «Ως προληπτικό μέτρο, το τμήμα εκκένωσε τμήματα του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου».

Το τμήμα αεροπορίας δήλωσε σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι η αστυνομία του αεροδρομίου συνεργάζεται με το FBI για να «τεκμηριώσει οποιαδήποτε πιθανή απειλή».

BREAKING: Kansas City International Airport is on lockdown, and everyone inside the airport is being evacuated as of 11 a.m. CT, according to Fox4. "The FBI told FOX4 that they are working with the KCI Airport Police to confirm the credibility of an issue at the airport."



Σε δήλωση, το FBI δήλωσε στο KSHB 41 ότι «γνωρίζει το περιστατικό» και το προσωπικό του FBI «συνεργάζεται με αξιωματούχους του αεροδρομίου και των αρχών επιβολής του νόμου για να διαπιστώσει την αξιοπιστία της απειλής».

Οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο έχουν καθηλωθεί. Η κυκλοφορία έχει επίσης εκτραπεί από το αεροδρόμιο.

