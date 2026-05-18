Οικονομία 18 Μαΐου 2026, 07:12

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η πολιτική αβεβαιότητα μπορεί να επιστρέψει στην Ελλάδα ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, με τη Moody’s να προειδοποιεί ότι η χώρα εξακολουθεί να παραμένει οικονομικά ευάλωτη, παρά τη σημαντική βελτίωση των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Moody’s, η Ελλάδα αναμένεται να οδηγηθεί σε εκλογές έως τα μέσα του 2027, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι μάλλον απίθανο κάποιο κόμμα να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Ο οίκος εκτιμά ότι το ενδεχόμενο παρατεταμένων διαπραγματεύσεων για σχηματισμό κυβέρνησης ή ακόμη και επαναλαμβανόμενων εκλογικών αναμετρήσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία, τις επενδύσεις και τις αγορές.

Η Moody’s σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, η ανάπτυξη της οικονομίας ξεπερνά σταθερά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης από το 2021, ενώ το δημόσιο χρέος έχει υποχωρήσει στο 148% του ΑΕΠ το 2025, από το ιστορικό υψηλό του 206% το 2020.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η δεκαετής κρίση άφησε βαθιά σημάδια στην ελληνική οικονομία. Το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρωζώνη, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ παραμένει από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξακολουθεί να βρίσκεται 7,3% κάτω από τα επίπεδα προ κρίσης του 2008. Το 2025, το ελληνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν μόλις οριακά υψηλότερο από εκείνο της Λετονίας και της Βουλγαρίας, ενώ την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα βρέθηκε πίσω από την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία και την Κροατία.

Πολιτική αβεβαιότητα

Ο οίκος διαπιστώνει επίσης ότι το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα παραμένει ταραχώδες. Από το δυστύχημα των Τεμπών το 2023 μέχρι και τις πρόσφατες αντιπαραθέσεις με Ευρωπαίους εισαγγελείς σχετικά με τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, η κυβέρνηση έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.

Υπενθυμίζει επίσης ότι η πολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει άμεσα την οικονομία μέσω πολλών διαύλων, όπως των επενδύσεων, αποταμιεύσεων, προσλήψεων, τιμών, πιστωτικής επέκτασης και κεφαλαιακών ροών. Όπως αναφέρει, σε περιόδους εκλογών οι επιπτώσεις αυτές εντείνονται, όπως συνέβη κατά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, όταν εκτοξεύθηκαν οι αποδόσεις των ομολόγων και περιορίστηκε η ρευστότητα.

Ο δείκτης Οικονομικής Πολιτικής Αβεβαιότητας (Economic Policy Uncertainty Index) έφθασε τον Μάρτιο στο υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο της πανδημίας, αγγίζοντας τις 153 μονάδες, εξαιτίας κυρίως των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν και των επιπτώσεων στα ενεργειακά κόστη και στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Τον Απρίλιο παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, στις 111 μονάδες, ενώ στο εσωτερικό της χώρας κυριάρχησε η υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τη Moody’s, σε αντίθεση με προηγούμενα κύματα πολιτικής έντασης, η αβεβαιότητα πλέον περνά και στην πραγματική οικονομία. Η ανεργία, που μειωνόταν σταθερά επί τέσσερα χρόνια, άρχισε να αυξάνεται ξανά στις αρχές του 2026, ανεβαίνοντας από 7,9% τον Δεκέμβριο στο 9% τον Μάρτιο. Παράλληλα, ο πληθωρισμός, που είχε υποχωρήσει στο 1,6% τον Οκτώβριο, εκτινάχθηκε στο 4,6% έως τον Απρίλιο, λόγω των αυξημένων ενεργειακών και εισαγόμενων τιμών.

Τα τέσσερα σενάρια για τις εκλογές

Η Moody’s παρουσιάζει τέσσερα πιθανά σενάρια για την πορεία προς τις εκλογές και τις επιπτώσεις στην οικονομία.

1. Ομαλή προσγείωση

Στο βασικό και πιο ευνοϊκό σενάριο, οι εκλογές διεξάγονται κανονικά το δεύτερο τρίμηνο του 2027 και η νέα κυβέρνηση σχηματίζεται μέσα σε έναν ή δύο εκλογικούς γύρους. Η προεκλογική περίοδος οδηγεί σε περιορισμένες δημοσιονομικές παροχές και μικρή αύξηση του ελλείμματος, χωρίς όμως να διαταραχθεί η εμπιστοσύνη των αγορών.

2. Ήπια αναταραχή

Σε αυτό το σενάριο, η κυβέρνηση επιλέγει πρόωρες εκλογές το τρίτο τρίμηνο του 2026, επιδιώκοντας να περιορίσει τη φθορά της. Η αιφνιδιαστική προσφυγή στις κάλπες αυξάνει προσωρινά την αβεβαιότητα και επηρεάζει αρνητικά επενδύσεις και κατανάλωση, ωστόσο η κατάσταση σταθεροποιείται σχετικά γρήγορα.

3. Σοβαρή αρνητική εξέλιξη

Το τρίτο σενάριο προβλέπει παρατεταμένη πολιτική αστάθεια και αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς κανένα κόμμα δεν καταφέρνει να σχηματίσει βιώσιμη κυβέρνηση. Οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται σημαντικά, οι συνθήκες χρηματοδότησης γίνονται αυστηρότερες και οι επενδύσεις καταρρέουν, ενώ τα νοικοκυριά περιορίζουν την κατανάλωση αυξάνοντας τις αποταμιεύσεις τους.

4. Πρωτοφανής αβεβαιότητα

Στο δυσμενέστερο σενάριο, μια πρόωρη εκλογική αναμέτρηση το 2026 εξελίσσεται σε παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Η Moody’s προειδοποιεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, να παραλύσει τις επενδύσεις και να οδηγήσει σε μακροχρόνια επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Προειδοποίηση για επιστροφή σε «επικίνδυνα μονοπάτια»

Η Moody’s τονίζει ότι το κρίσιμο σημείο δεν είναι απλώς το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, αλλά το ενδεχόμενο συνεχόμενων και άκαρπων εκλογικών αναμετρήσεων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της, στα θετικά σενάρια η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς 2,4% έως 2,7% το 2027, ενώ το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται.

Αντίθετα, σε περίπτωση παρατεταμένης πολιτικής κρίσης, οι επενδύσεις θα μπορούσαν να υποχωρήσουν κατά 8,2%, η ανεργία να ξεπεράσει ξανά το 9%, ενώ οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων θα μπορούσαν να επιστρέψουν σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί μόνο κατά την κρίση χρέους και το 2015.

Στο πιο ακραίο σενάριο «Πρωτοφανούς Αβεβαιότητας», η πραγματική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περιορίζεται μόλις στο 0,6% το 2027.

Η Moody’s καταλήγει ότι το βασικό της σενάριο παραμένει η διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας έπειτα από το πολύ δύο εκλογικούς γύρους. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι για μια χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη, το περιθώριο λάθους παραμένει εξαιρετικά περιορισμένο.

Πηγή ΟΤ

ΔΕΗ: Ξεκινά η ΑΜΚ «μαμούθ» των 4,5 δισ. ευρώ – Πρωτοφανής υπερκάλυψη από θεσμικούς

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό
Κόστος ζωής 18.05.26

Για εισαγόμενη ακρίβεια μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος σε ρεύμα, καύσιμα και σουπερμάρκετ. Όμως ο πληθωρισμός δεν περιορίζεται εκεί, ούτε είναι συγκυριακός.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός 18.05.26

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο - Η βιωσιμότητα, οι ασάφειες και το ερώτημα αν μπορεί να λειτουργήσει με σαφείς κανόνες, ενιαία κριτήρια και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου στην πράξη

Κίνα 18.05.26

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές
Πολλά φορτία με προορισμό τη Μέση Ανατολή παραμένουν ακινητοποιημένα σε λιμάνια της Ινδίας και της Μοζαμβίκης, ενώ οι επιχειρήσεις να μετράνε χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον κόστος

Διανυκτερεύσεις: Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη – Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»
Η Ευρώπη παραμένει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη λίστα.

Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης
Με πάνω από 200.000 σπίτια εγκλωβισμένα στην τουριστική αγορά και χιλιάδες ακόμη δεσμευμένα λόγω χρεών, η ελληνική αγορά ακινήτων βιώνει μια ιστορική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης

Γαλλία: Στο τραπέζι η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies
«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο
Το φετινό φορολογικό τοπίο, ωστόσο, κρύβει «παγίδες» για μεγάλο αριθμό πολιτών, αφού περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη

Ακίνητα: Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά
Χωρίς «φρένο» οι αυξήσεις τιμών στα ακίνητα. Ενώ στη κτηματομεσιτική αγορά και την οικονομία οι δείκτες μεταφράζονται ως «υγεία και ανάπτυξη», για την κοινωνία και το μέσο νοικοκυριό αποτυπώνουν το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης.

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
Τα πλοία του Global Sumud Flotilla απέχουν 48 ώρες από τη Γάζα - Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει για ακόμα μία φορά τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Αφθώδης πυρετός: 5 μήνες θα χρειαστούν για να «σκαναριστεί» η Λέσβος – «Οι κτηνοτρόφοι κουράστηκαν να διαμαρτύρονται»
O αφθώδης πυρετός θα έχει εξεταστεί σε όλο το νησί σε 5 μήνες παρά τα αυστηρά πρωτόκολλα για άμεση επιτήρηση- Την ίδια στιγμή, οι μικροί παίκτες «στραγγαλίζονται»- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ο κτηνίατρος και πρώην πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Βόρειου Αιγαίου, Γιάννης Τσακίρης

Η μάχη για την επόμενη μέρα στη ΝΔ ξεκίνησε με κρότο
Το συνέδριο της ΝΔ έγινε το εσωκομματικό πεδίο για να ξεδιπλωθούν ανοιχτά οι διακριτές πολιτικές πλατφόρμες, το στίγμα και οι στρατηγικές των επίδοξων παικτών της επόμενης μέρας της ΝΔ στη μετά Μητσοτάκη εποχή.

ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης
Νέα πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια αναμένεται να λάβει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, τραβώντας την κυβέρνηση στο «τερέν» της προγραμματικής αντιπαράθεσης.

Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις
Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»
Από τις ψυχιατρικές κλινικές και τις απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, η Αν Σέξτον μετέτρεψε τα προσωπικά της τραύματα σε ωμή, εξομολογητική ποίηση

Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο
Ο Πούτιν έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας πώς οι δικτάτορες χάνουν την εξουσία, και έχει οικοδομήσει συστηματικά δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες αποτυχίες.

Ευρώπη: Οι πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες στην κλιματική κρίση – Ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα;
Η Ευρώπη έχει χαρακτηριστεί ως η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για μείωση των εκπομπών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με όπλα»
Σε ότι αφορά την παρουσία στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Τζούλιαν Μουρ υποστήριξε ότι υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία αποφεύγει, καθώς ο θόρυβος ξεπερνά το συναισθηματικό υπόβαθρο.

Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες
Λίγο πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ανομοιογένεια των συμμετεχόντων, αμφιβολίες για την πολιτική κατεύθυνση του εγχειρήματος, έντονο φιλορωσικό στοιχείο και μία… «τρεμάμενη» εικόνα.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media

Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια
Ημερομηνίες εξετάσεων και λήξης των μαθημάτων. Τι ισχύει για δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια. Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

