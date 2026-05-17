Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο
Το φετινό φορολογικό τοπίο, ωστόσο, κρύβει «παγίδες» για μεγάλο αριθμό πολιτών, αφού περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη
- Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε τρία αυτοκίνητα στο Γαλάτσι – Δείτε βίντεο
- Η θέση της Κίνας για τα Στενά του Ορμούζ: Τι σημαίνει πραγματικά «ανοιχτά»
- Ο Ντόναλντ Τραμπ ως 007 με όπλο στο χέρι - Άλλη μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία δια χειρός Λευκού Οίκου
- «Είχα να καθαρίσω δυο μέρες όταν ήρθαν οι αστυνομικοί» - Τι λέει η μητέρα των παιδιών που ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι καθημερινά εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
Το φετινό φορολογικό τοπίο, ωστόσο, κρύβει «παγίδες» για μεγάλο αριθμό πολιτών, αφού περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου, ενώ ήδη η διαδικασία βρίσκεται περίπου στα μισά της διαδρομής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν κατατεθεί περισσότερες από 3,66 εκατομμύρια δηλώσεις, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 55% του συνολικού αριθμού που αναμένεται να υποβληθεί φέτος.
Φορολογικές δηλώσεις: «Καμπάνα» για περισσότερους από 1 εκατ. φορολογούμενους
Από τις δηλώσεις που έχουν ήδη εκκαθαριστεί, περίπου 1,13 εκατομμύρια φορολογούμενοι προκύπτει ότι θα πληρώσουν επιπλέον φόρο.
Το μέσο ποσό της επιβάρυνσης αγγίζει τα 1.770 ευρώ, δημιουργώντας έντονη πίεση σε νοικοκυριά και επαγγελματίες που καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις.
Ποιοι δεν πληρώνουν φόρο και ποιοι παίρνουν επιστροφή
Την ίδια στιγμή, σημαντικός αριθμός πολιτών δεν θα χρειαστεί να πληρώσει επιπλέον φόρο. Οι μηδενικές δηλώσεις έχουν φτάσει τις 1,32 εκατομμύρια, γεγονός που δείχνει ότι πολλοί φορολογούμενοι διατηρούν αμετάβλητη τη φορολογική τους εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Παράλληλα, περίπου 1,21 εκατομμύρια δηλώσεις είναι πιστωτικές, κάτι που σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου. Η μέση επιστροφή διαμορφώνεται περίπου στα 270 ευρώ, προσφέροντας μια μικρή οικονομική «ανάσα» σε χιλιάδες οικογένειες.
Οι εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το καθεστώς των εκπτώσεων για όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ. Οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν δήλωση έως και τις 15 Μαΐου εξασφάλισαν έκπτωση 4% στον φόρο. Όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι τις 15 Ιουνίου δικαιούνται έκπτωση 3%, ενώ για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%.
Η προθεσμία που δεν πρέπει να χαθεί
Καθώς η προθεσμία πλησιάζει, η ΑΑΔΕ καλεί τους πολίτες να μην αφήσουν την υποβολή για την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα.
Πηγή: ot.gr
- Αταμάν: «Στο δεύτερο μέρος παίξαμε καλύτερη άμυνα»
- Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
- Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους
- Αποθέωση για τον Άντερσον – Νέα ηγετική εμφάνιση από τον διεθνή μέσο της Νότιγχαμ
- Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ
- ΗΑΕ: Ομαλά τα επίπεδα ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Μπαράκαχ μετά την επίθεση με drone
- Κρήτη: Τουρίστρια τραυματίστηκε σε φαράγγι στα Χανιά – Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την πυροσβεστική
- Axios: Η Κούβα προμηθεύτηκε στρατιωτικά drones και σχεδιάζει επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις