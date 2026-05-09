H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Κακή χαρακτηρίζει την οικονομική κατάσταση στη χώρα μας το 85% των ερωτηθέντων στο νέο Ευρωβαρόμετρο για την άνοιξη του 2026. Φαίνεται ότι η πλειονότητα των Ελλήνων δεν συμμερίζεται την κυβερνητική αισιοδοξία περί «ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας», ούτε πείθεται από τη βελτίωση μακροοικονομικών δεικτών, όπως ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ.

Αντιθέτως, το χάσμα που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι αγεφύρωτο, σε όλους τους δείκτες οικονομικής και εργασιακής ευημερίας.

Για παράδειγμα, έχουμε το διπλάσιο ποσοστό νοικοκυριών που χαρακτηρίζουν κακή την οικονομική τους κατάσταση, με 46%, έναντι 23% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αντίστοιχα, μόλις το 53% των Ελλήνων θεωρεί σε γενικές γραμμές καλή την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του, έναντι 75% στην ΕΕ.

Μεγάλη είναι η ψαλίδα και στα εργασιακά. Στην ΕΕ οι επτά στους δέκα αξιολογούν ως καλή την προσωπική τους επαγγελματική κατάσταση. Λιγότεροι από δύο στους δέκα (19%) θεωρούν ότι βρίσκονται σε άσχημη θέση στον εργασιακό τους βίο.

Στην Ελλάδα τα στρατόπεδα είναι μοιρασμένα. Στο θετικό φάσμα των απαντήσεων κινείται το 53%. Ο ένας στους τρεις (32%) χαρακτηρίζει κακή την προσωπική του εργασιακή κατάσταση και ένα 15% δεν ξέρει τι να απαντήσει.

Στασιμότητα και απαισιοδοξία για το μέλλον

Στο ερώτημα τι προσδοκούν για το εργασιακό τους μέλλον τους επόμενους 12 μήνες, η πλειονότητα των Ελλήνων (66%) θεωρεί ότι τα πράγματα θα παραμείνουν ως έχουν. Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς ποσοστό με την ΕΕ. Όμως σε ό,τι αφορά τις αρνητικές και τις θετικές προσδοκίες, η Ελλάδα είναι ο αντεστραμμένος καθρέφτης της Ευρώπης. Το 21% αναμένει επιδείνωση της εργασιακής του κατάστασης (έναντι 10% στην ΕΕ) και μόνο το 11% βελτίωση (19% στην ΕΕ).

Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στους υπόλοιπους τομείς. Το 46% των Ελλήνων θεωρεί ότι θα μείνει στάσιμη η γενική εικόνα της απασχόλησης και το 42% αναμένει επιδείνωση (έναντι 34% στην ΕΕ). Μόνο το 11% περιμένει βελτίωση των δεικτών απασχόλησης στην Ελλάδα (16% στην ΕΕ).

Ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο, χειμωνιάτικη διάθεση

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας τον επόμενο χρόνο, η πλειονότητα αναμένει επιδείνωση (56%). Μόνο το 10% περιμένει βελτίωση και το 34% στασιμότητα.

Πρόκειται για σημαντική χειροτέρευση των οικονομικών προσδοκιών σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο Ευρωβαρόμετρο του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2025.

Οι αρνητικές απαντήσεις αυξήθηκαν κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες, αντανακλώντας τη ραγδαία επιδείνωση του οικονομικού κλίματος μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Απαισιόδοξοι για το μέλλον των εθνικών τους οικονομιών είναι το 44% των Ευρωπαίων, ποσοστό επίσης αυξημένο σε σύγκριση με το φθινόπωρο του 2025, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ό,τι στην Ελλάδα (9 ποσοστιαίες μονάδες).

Η ακρίβεια το νούμερο 1 πρόβλημα

Στην ερώτηση «ποια θεωρείτε τα δύο πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα σας;», σε μια λίστα με 15 θέματα, πάνω από τους μισούς Έλληνες (53%) δίνουν τον έναν από τους δύο ψήφους τους στην ακρίβεια. Οι αυξήσεις στις τιμές, ο πληθωρισμός και το κόστος ζωής είναι μακράν το σημαντικότερο ζήτημα που μας απασχολεί.

Στο μέσο όρο των χωρών της ΕΕ το 36% ιεραρχεί την ακρίβεια ως ένα από τα δύο σημαντικότερα προβλήματα.

Η κατάσταση της οικονομίας είναι η αμέσως επόμενη σοβαρότερη ανησυχία, Ελλήνων και Ευρωπαίων, με 26% και 18% αντίστοιχα.

Οι Έλληνες είναι πιο προβληματισμένοι για τη διεθνή κατάσταση από τον μέσο όρο των Ευρωπαίων, με το 19% να την συγκαταλέγει στα δύο κορυφαία προβλήματα της χώρας μας (14% στην ΕΕ).

Το παράδοξο με το στεγαστικό

Εντύπωση προκαλεί ότι στην Ελλάδα μόνο το 3% έδωσε τη μία από τις δύο ψήφους του στο στεγαστικό πρόβλημα, όταν στην Ευρώπη το 13% το ιεραρχεί ως πλέον σημαντικό. Με δεδομένο ότι οι Έλληνες έχουμε μακράν το υψηλότερο κόστος στέγασης στην ΕΕ, ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος, το μειωμένο ενδιαφέρον για το στεγαστικό ως αυτόνομο ζήτημα εκ πρώτης όψεως ξαφνιάζει. Το πιθανότερο όμως είναι ότι τα στεγαστικά βάρη ενσωματώνονται στο βραχνά της γενικευμένης ακρίβειας, που πλήττει τους Έλληνες πιο έντονα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.

Στις υπόλοιπες απαντήσεις για τα προβλήματα της χώρας μας, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από τον μέσο όρο της ΕΕ, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Είμαστε σχετικά πιο ανήσυχοι για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή από τον μέσο όρο των Ευρωπαίων και πολύ πιο αδιάφοροι για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επίσης, μόνο το 3% αξιολογεί ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ελλάδας το περιβάλλον και τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, έναντι 7% στην ΕΕ.

Κανόνια ή βούτυρο, σημειώσατε 2

Εκεί που οι Έλληνες διαφέρουμε σημαντικά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους είναι στην αντίληψή μας για το πώς πρέπει να κατανεμηθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και ποιοι τομείς έχουν μεγαλύτερη ανάγκη χρηματοδότησης.

Το 71% των Ελλήνων δίνουν προτεραιότητα στην απασχόληση, την κοινωνική πρόνοια και τη δημόσια υγεία, έναντι 41% του μέσου όρου της ΕΕ.

Το 46% αναφέρει ως απολύτως αναγκαίες τις δαπάνες για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία, τον πολιτισμό και τα ΜΜΕ – έναντι 33% στην ΕΕ.

Σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι το ποσοστό των Ελλήνων που θεωρούν πρωταρχικής σημασίας τη στήριξη του αγροτικού τομέα και της υπαίθρου, με 48% έναντι 26%.

Φαίνεται ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων από «ημέτερους», έχουν σφραγίσει τη συλλογική συνείδηση στην Ελλάδα. Είναι λαϊκή απαίτηση οι κοινοτικές επιδοτήσεις να φτάνουν στους πραγματικούς δικαιούχους και να μην πληρώσει ο πρωτογενής τομέας τις ανομίες των «επιτελικών ακρίδων» και τις πολιτικές της νέας ΚΑΠ.

Αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ είναι το ποσοστό των Ελλήνων που θεωρεί ότι πρέπει να ξοδέψουμε χρήματα για ασφάλεια και άμυνα, δηλαδή για πολεμικούς εξοπλισμούς, στο 29% έναντι 38%.

Έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Οι Έλληνες έχουν πολύ μικρότερη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμό, από τον μέσο όρο των Ευρωπαίων. Όμως ακόμα χαμηλότερη εμπιστοσύνη έχουν στη δική τους εθνική κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο.

Η διάχυτη δυσαρέσκεια που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, με την πλειονότητα των Ελλήνων να θεωρεί ότι η χώρα μας κινείται σε λάθος κατεύθυνση, επιβεβαιώνεται από το Ευρωβαρόμετρο.

Οι 8 στους 10 (77%) τείνουν να μην εμπιστεύονται ούτε την ελληνική κυβέρνηση ούτε την ελληνική βουλή. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ είναι 59% και 58%.

Επίσης η πλειονότητα των Ελλήνων δυσπιστεί απέναντι στην ΕΕ (61%) και μόνο το 36% τείνει να την εμπιστεύεται. Στην Ευρώπη η αναλογία είναι αντίστροφη, με την πλειονότητα να εμπιστεύεται την ΕΕ (51%) και το 43% να δυσπιστεί.