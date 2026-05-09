Οικονομία 09 Μαΐου 2026, 07:00

H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%

Βαρυχειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο. Το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδείνωση αναμένει το 56%.

ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Κακή χαρακτηρίζει την οικονομική κατάσταση στη χώρα μας το 85% των ερωτηθέντων στο νέο Ευρωβαρόμετρο για την άνοιξη του 2026. Φαίνεται ότι η πλειονότητα των Ελλήνων δεν συμμερίζεται την κυβερνητική αισιοδοξία περί «ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας», ούτε πείθεται από τη βελτίωση μακροοικονομικών δεικτών, όπως ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ.

Αντιθέτως, το χάσμα που μας χωρίζει από τον  ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι αγεφύρωτο, σε όλους τους δείκτες οικονομικής και εργασιακής ευημερίας.

Για παράδειγμα, έχουμε το διπλάσιο ποσοστό νοικοκυριών που χαρακτηρίζουν κακή την οικονομική τους κατάσταση, με 46%, έναντι 23% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αντίστοιχα, μόλις το 53% των Ελλήνων θεωρεί σε γενικές γραμμές καλή την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του, έναντι 75% στην ΕΕ.

Μεγάλη είναι η ψαλίδα και στα εργασιακά. Στην ΕΕ οι επτά στους δέκα αξιολογούν ως καλή την προσωπική τους επαγγελματική κατάσταση. Λιγότεροι από δύο στους δέκα (19%) θεωρούν ότι βρίσκονται σε άσχημη θέση στον εργασιακό τους βίο.

Στην Ελλάδα τα στρατόπεδα είναι μοιρασμένα. Στο θετικό φάσμα των απαντήσεων κινείται το 53%. Ο ένας στους τρεις (32%)  χαρακτηρίζει κακή την προσωπική του εργασιακή κατάσταση και ένα 15% δεν ξέρει τι να απαντήσει.

Ευρωβαρόμετρο

Το 85% των Ελλήνων χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας μας – Το 46% κακή την κατάσταση του νοικοκυριού

Στασιμότητα και απαισιοδοξία για το μέλλον

Στο ερώτημα τι προσδοκούν για το εργασιακό τους μέλλον τους επόμενους 12 μήνες, η πλειονότητα των Ελλήνων (66%) θεωρεί ότι τα πράγματα θα παραμείνουν ως έχουν. Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς ποσοστό με την ΕΕ. Όμως σε ό,τι αφορά τις αρνητικές και τις θετικές προσδοκίες, η Ελλάδα είναι ο αντεστραμμένος καθρέφτης της Ευρώπης. Το 21% αναμένει επιδείνωση της εργασιακής του κατάστασης (έναντι 10% στην ΕΕ) και μόνο το 11% βελτίωση (19% στην ΕΕ).

Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στους υπόλοιπους τομείς. Το 46% των Ελλήνων θεωρεί ότι θα μείνει στάσιμη η γενική εικόνα της απασχόλησης και το 42% αναμένει επιδείνωση (έναντι 34% στην ΕΕ). Μόνο το 11% περιμένει βελτίωση των δεικτών απασχόλησης στην Ελλάδα (16% στην ΕΕ).

Ευρωβαρόμετρο

Επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης αναμένει το 56% των Ελλήνων

Ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο, χειμωνιάτικη διάθεση

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας τον επόμενο χρόνο, η πλειονότητα αναμένει επιδείνωση (56%). Μόνο το 10% περιμένει βελτίωση και το 34% στασιμότητα.

Πρόκειται για σημαντική χειροτέρευση των οικονομικών προσδοκιών σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο Ευρωβαρόμετρο του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2025.

Οι αρνητικές απαντήσεις αυξήθηκαν κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες, αντανακλώντας τη ραγδαία επιδείνωση του οικονομικού κλίματος μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Απαισιόδοξοι για το μέλλον των εθνικών τους οικονομιών είναι το 44% των Ευρωπαίων, ποσοστό επίσης αυξημένο σε σύγκριση με το φθινόπωρο του 2025, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ό,τι στην Ελλάδα (9 ποσοστιαίες μονάδες).

Η ακρίβεια το νούμερο 1 πρόβλημα

Στην ερώτηση «ποια θεωρείτε τα δύο πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα σας;», σε μια λίστα με 15 θέματα, πάνω από τους μισούς Έλληνες (53%) δίνουν τον έναν από τους δύο ψήφους τους στην ακρίβεια.  Οι αυξήσεις στις τιμές, ο πληθωρισμός και το κόστος ζωής είναι μακράν το σημαντικότερο ζήτημα που μας απασχολεί.

Στο μέσο όρο των χωρών της ΕΕ το 36% ιεραρχεί την ακρίβεια ως ένα από τα δύο σημαντικότερα προβλήματα.

Η κατάσταση της οικονομίας είναι η αμέσως επόμενη σοβαρότερη ανησυχία, Ελλήνων και Ευρωπαίων, με 26% και 18% αντίστοιχα.

Οι Έλληνες είναι πιο προβληματισμένοι για τη διεθνή κατάσταση από τον μέσο όρο των Ευρωπαίων, με το 19% να την συγκαταλέγει στα δύο κορυφαία προβλήματα της χώρας μας (14% στην ΕΕ).

Το παράδοξο με το στεγαστικό

Εντύπωση προκαλεί ότι στην Ελλάδα μόνο το 3% έδωσε τη μία από τις δύο ψήφους του στο στεγαστικό πρόβλημα, όταν στην Ευρώπη το 13% το ιεραρχεί ως πλέον σημαντικό.  Με δεδομένο ότι οι Έλληνες έχουμε μακράν το υψηλότερο κόστος στέγασης στην ΕΕ, ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος, το μειωμένο ενδιαφέρον για το στεγαστικό ως αυτόνομο ζήτημα εκ πρώτης όψεως ξαφνιάζει. Το πιθανότερο όμως είναι ότι τα στεγαστικά βάρη ενσωματώνονται στο βραχνά της γενικευμένης ακρίβειας, που πλήττει τους Έλληνες πιο έντονα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.

Στις υπόλοιπες απαντήσεις για τα προβλήματα της χώρας μας,  δεν υπάρχουν σημαντικές  διαφοροποιήσεις από τον  μέσο όρο της ΕΕ, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Είμαστε σχετικά πιο ανήσυχοι για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή από τον μέσο όρο των Ευρωπαίων και πολύ πιο αδιάφοροι για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επίσης, μόνο το 3% αξιολογεί ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ελλάδας το περιβάλλον και τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, έναντι 7% στην ΕΕ.

Στην Ελλάδα το 71% δίνει προτεραιότητα στις κοινωνικές δαπάνες, απασχόληση και δημόσια υγεία

Κανόνια ή βούτυρο, σημειώσατε 2

Εκεί που οι Έλληνες διαφέρουμε σημαντικά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους είναι στην αντίληψή μας για το πώς πρέπει να κατανεμηθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και ποιοι τομείς έχουν μεγαλύτερη ανάγκη χρηματοδότησης.

Το 71% των Ελλήνων δίνουν προτεραιότητα στην απασχόληση, την κοινωνική πρόνοια και τη δημόσια υγεία, έναντι 41% του μέσου όρου της ΕΕ.

Το 46% αναφέρει ως απολύτως αναγκαίες τις δαπάνες για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία, τον πολιτισμό και τα ΜΜΕ – έναντι 33% στην ΕΕ.

Σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι το ποσοστό των Ελλήνων που θεωρούν πρωταρχικής σημασίας τη στήριξη του αγροτικού τομέα και της υπαίθρου, με 48% έναντι 26%.

Φαίνεται ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ,  με τη διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων από «ημέτερους»,  έχουν σφραγίσει τη συλλογική συνείδηση στην Ελλάδα. Είναι λαϊκή απαίτηση οι κοινοτικές επιδοτήσεις να φτάνουν στους πραγματικούς δικαιούχους και να μην πληρώσει ο πρωτογενής τομέας τις ανομίες των «επιτελικών ακρίδων» και τις πολιτικές της νέας ΚΑΠ.

Αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ είναι το ποσοστό των Ελλήνων που θεωρεί ότι πρέπει να ξοδέψουμε χρήματα για ασφάλεια και άμυνα, δηλαδή για πολεμικούς εξοπλισμούς, στο 29% έναντι 38%.

Ευρωβαρόμετρο

Το 77% των Ελλήνων δεν εμπιστεύεται ούτε την κυβέρνηση, ούτε το κοινοβούλιο

Έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Οι Έλληνες έχουν πολύ μικρότερη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμό, από τον μέσο όρο των Ευρωπαίων.  Όμως ακόμα χαμηλότερη εμπιστοσύνη έχουν στη δική τους εθνική κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο.

Η διάχυτη δυσαρέσκεια που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, με την πλειονότητα των Ελλήνων να θεωρεί ότι η χώρα μας κινείται σε λάθος κατεύθυνση, επιβεβαιώνεται από το Ευρωβαρόμετρο.

Οι 8 στους 10 (77%) τείνουν να μην εμπιστεύονται ούτε την ελληνική κυβέρνηση ούτε την ελληνική βουλή. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ είναι 59% και 58%.

Επίσης η πλειονότητα των Ελλήνων δυσπιστεί απέναντι στην ΕΕ (61%) και μόνο το 36% τείνει να την εμπιστεύεται. Στην Ευρώπη η αναλογία είναι αντίστροφη, με την πλειονότητα να εμπιστεύεται την ΕΕ (51%) και το 43% να δυσπιστεί.

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Vita.gr
Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Κόσμος 09.05.26

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Βαγγέλης Γεωργίου
Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους
Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση προκλήθηκε από «έκτακτες περιστάσεις»

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων
Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη, αναφέρει η Ryanair μεταξύ άλλων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα
Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή του σκανδάλου - Το προβληματικό σύστημα

Ανθή Γεωργίου
Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη
Ο Τραμπ περιμένει σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ ενώ η Τεχεράνη αποφεύγει τα σχόλια σχετικά με τη συμφωνία - Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και τη Δ. Όχθη

Φύλλια Πολίτη
Στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο Νικήτα και η σύζυγός του
Οι δύο κατηγορούμενοι για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα μεταφέρθηκαν στα Χανιά για να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Σούδας στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές του Κορυδαλλού

Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ
Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;
Καίρια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τον τραπεζικό τομέα. Εξηγεί γιατί οι τράπεζες με τις πλάτες του κράτους αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του τραπεζικού τομέα στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» ως βασικού πυλώνα για τη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Βαγγέλης Γεωργίου
Η «κρυφή» πλευρά του Κάμα Σούτρα: Γυναικεία επιθυμία, συναίνεση και σεβασμός
Το Κάμα Σούτρα αποκαλύπτεται ως ένα αρχαίο, ανατρεπτικό κείμενο που θέτει τη γυναικεία επιθυμία και τη συναίνεση στο επίκεντρο, πολύ πριν τη σύγχρονη συζήτηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Βρετανία βγαίνει διαιρεμένη μετά τις εκλογές – Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύονται διαρκώς
Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Και οι τρεις θα κυβερνηθούν πρώτη φορά από κόμματα που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία τους. Και οι φωνές της απόσχισης δυναμώνουν στη Βρετανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Εργαζόμενοι σκύλοι»: κάτι περισσότερο από καλύτεροι φίλοι
Από την ανεύρεση αγνοουμένων μέχρι τη βοήθεια συνανθρώπων μας με ειδικές ανάγκες, οι «εργαζόμενοι» σκύλοι διακρίνονται για την αφοσίωση στο καθήκον τους, όποιο και αν είναι αυτό

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους
Νέα ένταση ΗΠΑ – Μεξικού: Ο Τραμπ κατηγορεί ότι «τα καρτέλ κυβερνούν τη χώρα»
Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί για νέα σκληρά μέτρα κατά των ναρκωτικών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο επιθετικών κινήσεων στα σύνορα με το Μεξικό

Γιώργος Μαζιάς
Λίβανος: Αλλοι 10 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα – Ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες
Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι ισχύει από τη 17η Απριλίου, σκοτώνοντας χθες άλλους 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες.

Μελανσόν εναντίον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ταϊβάν και Ισραήλ στην ίδια συνέντευξη [βίντεο]
Ο Ζαν - Λικ Μελανσόν προανήγγειλε την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ σε περίπτωση εκλογής του και μίλησε για την Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ταϊβάν, αλλά και το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ειρηνικός Ωκεανός: Τουλάχιστον 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Τουλάχιστον δυο άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας σχεδόν στους 200 νεκρούς τον συνολικό απολογισμό αυτών των επιχειρήσεων.

Μιανμάρ: Ανακαλύφθηκε ρουμπίνι 11.000 καρατιών – «Εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί» (εικόνα)
Ανακαλύφθηκε ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατιών στην περιοχή του Μόγκοκ, στο βόρειο τμήμα της Μιανμάρ, το οποίο είναι «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί».

Δανία: Ναυαγούν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Πλήγμα για τη Φρεντέρικσεν
Οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κεντροαριστερού συνασπισμού στη Δανία κατέληξαν σε αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλοδοξία της Φρεντέρικσεν να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

