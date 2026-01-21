newspaper
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» – Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Ιανουαρίου 2026 | 21:37

«Θολό» παραμένει το «success story» της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας αν και παρουσιάζει ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση από τον μέσο όρο της ΕΕ, παραμένει πίσω σε μισθούς, απασχόληση και διαβίωσης των πολιτών. Αποκαλυπτική η τελευταία έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα ή με αγκάθια; H Ενδιάμεση Έκθεση (2025) του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ μας προσγειώνει ανώμαλα στην πραγματικότητα: το «success story» της ελληνικής οικονομίας δείχνει «ξεθωριασμένο». Αναδεικνύει μια «προβληματική εικόνα», σε μια σειρά από κρίσιμους δείκτες.

Παραμένει άνιση η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης που είναι σχεδόν διπλάσιοι από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, η απόσταση που τη χωρίζει από το βιοτικό επίπεδο των υπόλοιπων Ευρωπαίων παραμένει χαοτική, οι αποκλίσεις στους μισθούς είναι σημαντικές, οι δαπάνες στέγασης βρίσκονται στα ύψη.

Η οικονομική μεγέθυνση δεν μεταφράζεται σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

Η λειτουργία του σημερινού αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας συνεχίζει να βασίζεται σε άνισες κατανομές κόστους και οφέλους, με την εργασία να φέρει δυσανάλογο βάρος προσαρμογής και υπό αυτές τις συνθήκες, η οικονομική μεγέθυνση δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, της ποιότητας εργασίας και της κοινωνικής συνοχής, σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης.

Οκτώ και πλέον χρόνια μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και παρά την επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, οι επιδόσεις της αγοράς εργασίας, αν και βελτιωμένες τα τελευταία έτη, συνεχίζουν να απέχουν αρκετά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ακόμη πιο ανησυχητικό όμως, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα, εξαιτίας των θεσμικών και των αναπτυξιακών εμπλοκών που παρουσιάζει, χάνει έδαφος έναντι των κρατών-μελών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων και σε μια σειρά κρίσιμους δείκτες της αγοράς εργασίας που αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, την κλαδική διάρθρωση της απασχόλησης, την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Άνισες κατανομές κόστους και οφέλους στην Ελλάδα

Υστέρηση της ελληνικής οικονομίας

Στα συμπεράσματα της έκθεσης επισημαίνεται πως η Ελλάδα τα τελευταία τρίμηνα καταγράφει υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος αντανακλά κυρίως τη στασιμότητα των μεγάλων οικονομιών (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία). Ωστόσο, η επίδοσή της υπολείπεται συγκρίσιμων χωρών. Αρκετές χώρες καταγράφουν σαφώς υψηλότερους ρυθμούς, γεγονός που αποκαλύπτει τη σχετική υστέρηση της ελληνικής οικονομίας.

Το χάσμα στο επίπεδο ευημερίας μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ παραμένει εξαιρετικά υψηλό. Το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα ανήλθε το 2019 σε 17.210 ευρώ, έναντι 32.270 ευρώ στην ΕΕ, ενώ το 2024 η απόκλιση παραμένει περίπου στις 14.600 ευρώ. Παρά την ανάκαμψη που σημειώθηκε μετά το 2021, η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δεν περιορίζεται, γεγονός που δείχνει ότι οι ρυθμοί μεγέθυνσης δεν επαρκούν για ουσιαστική σύγκλιση του βιοτικού επιπέδου.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS) ανήλθε από 65,5% του μέσου όρου της ΕΕ το 2019 σε 68,5% το 2024. Παράλληλα, σε σύγκριση με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η Ελλάδα υπολείπεται χωρών όπως η Τσεχία (90,6%), η Λιθουανία (87,5%), η Εσθονία (79,0%) και η Πολωνία (78,4%), ενώ συγκρίνεται κυρίως με τη Λετονία (68,4%). Η Ρουμανία (77%) είναι σαφώς σε υψηλότερη θέση από την Ελλάδα, η οποία υπερβαίνει μόνο τη Βουλγαρία (65,9%). Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο 2019-2024 η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της κατά μόλις 3 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 11 ποσοστιαίων μονάδων της Βουλγαρίας, γεγονός που καταδεικνύει ασθενέστερη δυναμική σύγκλισης.

Οι αποδοχές των εργαζομένων

Σημαντικές είναι και οι αποκλίσεις που αφορούν τις αποδοχές των εργαζομένων. Ειδικότερα, ενώ το 2009 ο μέσος ετήσιος μισθός στη χώρα μας σε όρους PPS (22.107) αντιστοιχούσε στο 91,8% του μέσου ευρωπαϊκού (24.087), το 2019 η αναλογία αυτή μειώθηκε στο 61,2% (18.204 στην Ελλάδα, έναντι 29.738 στην ΕΕ), ενώ το 2024 διαμορφώθηκε ακόμη χαμηλότερα στο 59,1% (21.486 στην Ελλάδα, έναντι 36.382 στην ΕΕ).

Η εικόνα παραμένει εξίσου προβληματική, αν σταθμίζουμε τις συνολικές αποδοχές των μισθωτών με τις ώρες εργασίας τους. Ειδικότερα, το μέσο ωρομίσθιο των εργαζομένων σε όρους PPS ανερχόταν το 2024 στη χώρα μας σε 11,3, όταν στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ήταν 15,3, στα κράτη-μέλη των Βαλκανίων 18,1 και στις οικονομίες της Περιφέρειας 20,4.

Οι χαμηλές επιδόσεις που καταγράφει η Ελλάδα σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ όσον αφορά την εξέλιξη βασικών ποσοτικών και εισοδηματικών δεικτών της αγοράς εργασίας αντικατοπτρίζονται και σε αντίστοιχες αποκλίσεις σε μια σειρά μεγέθη που αποτυπώνουν το επίπεδο διαβίωσης πολιτών και εργαζομένων. Αν και είναι γεγονός ότι η χώρα μας εμφανίζει πλέον βελτιωμένες επιδόσεις σε αρκετούς δείκτες συνθηκών διαβίωσης, η απόσταση που τη χωρίζει με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ σε ορισμένους από αυτούς παραμένει μεγάλη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η 9 απόσταση αυτή έχει αυξηθεί, παρά το πέρας της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 2010.

Αποκλίσεις στις αποδοχές των εργαζομένων μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ

Σε συνθήκες υλικής και κοινωνικής στέρησης

Ενδεικτικά, το 2024 το ποσοστό των μισθωτών που διαβιούσαν σε συνθήκες υλικής και κοινωνικής στέρησης διαμορφώθηκε στη χώρα μας στο 21% και ήταν με διαφορά το υψηλότερο μεταξύ των 15 επιλεγμένων κρατών-μελών της ΕΕ, ξεπερνώντας κατά 12,6 ποσοστιαίες μονάδες τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίστοιχα, σε σχέση με τα κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, το ποσοστό στη χώρα μας ήταν υψηλότερο κατά 16,1 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σχέση με τις οικονομίες της Περιφέρειας κατά 11,8 ποσοστιαίες μονάδες. Μικρότερη (7,6 ποσοστιαίες μονάδες) ήταν η απόκλιση του ποσοστού των μισθωτών στη χώρα μας που διαβιούσαν το 2024 σε συνθήκες υλικής και κοινωνικής στέρησης σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη της Βαλκανικής.

Επιπλέον, στην Ελλάδα το 2024 το 18,5% των ατόμων που ζούσαν σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά δήλωναν ότι αδυνατούσαν να διατηρήσουν επαρκώς ζεστή την οικία τους, έναντι μέσου ποσοστού 12,9% στις οικονομίες της Περιφέρειας και 10,4% στα κράτη-μέλη της Βαλκανικής, τα οποία μάλιστα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουν καταγράψει αξιοσημείωτη μείωση των αντίστοιχων ποσοστών. Επίσης, το 2024 το ποσοστό του πληθυσμού που ζούσε σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά και αδυνατούσε να ανταποκριθεί σε μια σειρά πάγιες πληρωμές, όπως ενοίκιο ή δόση δανείου, λογαριασμοί νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, δόσεις πιστωτικών καρτών κ.ά., διαμορφώθηκε στο υψηλό 46,6%. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέσο ποσοστό στα κράτη-μέλη της Βαλκανικής, το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ έναντι εκείνου στις οικονομίες της Περιφέρειας και στα κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης υψηλότερο κατά 34,6 και 40,3 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Στεγαστική κρίση – Κόστος στέγασης

Δυνητική εστία μακρο-χρηματοπιστωτικής αστάθειας εξακολουθεί να παραμένει και το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της αύξησης που καταγράφουν οι δαπάνες στέγασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024 στην Ελλάδα το ποσοστό δαπανών στέγασης στο διαθέσιμο εισόδημα ανερχόταν στο 35,5%. Η τιμή αυτή, αν και μειωμένη συγκριτικά με το 2019, παραμένει με διαφορά η υψηλότερη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά στην Ελλάδα δαπανούσαν το 51,1% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες, ενώ τα τετραμελή νοικοκυριά που αποτελούνται από δύο ενήλικες με δύο εξαρτώμενα παιδιά δαπανούσαν το 34,8% του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Οι επιδόσεις αυτές αποτελούν τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Τονίζεται ότι το 2024 στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού που διαβιούσε σε νοικοκυριά όπου το στεγαστικό κόστος ήταν μεγαλύτερο του 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους (ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης από το κόστος στέγασης) ανερχόταν στο 28,9%. Το ποσοστό αυτό, παρά την αποκλιμάκωσή του σε σχέση με το 2019 (36,2%), παραμένει το υψηλότερο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις παρουσιάζει το ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης του κόστους στέγασης ανάλογα με το καθεστώς ιδιοκτησίας της κατοικίας. Το 2024 το ποσοστό αυτό για τους ενοικιαστές ανερχόταν στο 37,4% (τρίτο υψηλότερο στην ΕΕ), ενώ για τα άτομα σε ιδιόκτητη κατοικία, χωρίς δάνειο ή υποθήκη σε εκκρεμότητα, ήταν 25,7% (το υψηλότερο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ).

Επιπρόσθετα, το κόστος στέγασης στη χώρα μας έχει δυσανάλογη επίδραση στην ευημερία των πολιτών διαφορετικής εισοδηματικής κατάστασης. Ενδεικτικά, το 2024 για τα άτομα που ανήκαν στο φτωχότερο εισοδηματικό πεμπτημόριο το ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης του κόστους στέγασης ανερχόταν στο 88,6% 11 (έναντι 27,8% στην ΕΕ), ενώ για τα πλουσιότερα άτομα (5ο εισοδηματικό πεμπτημόριο) στο 1,4% (συγκριτικά με 0,7% στην ΕΕ).

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας
Η ανάρτηση Λάνγκε 21.01.26
Η ανάρτηση Λάνγκε 21.01.26

Είναι επίσημο - «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε αυτή την απόφαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 21.01.26
Οικονομία 21.01.26

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε

Πρόθεση του υπουργείου είναι να  ανοίξει εκ νέου η σχετική ψηφιακή πλατφόρμα των δηλώσεων, δίνοντας πιο αναλυτικές οδηγίες  και πληροφορίες ώστε να προσελκύσει περισσότερους αυθαιρετούχους να υποβάλλουν αιτήματα «τακτοποίησης»

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Έκρηξη – ρεκόρ στις συνταξιοδοτήσεις
Έτος - κλειδί 21.01.26

Έκρηξη – ρεκόρ στις συνταξιοδοτήσεις

Οι βασικές ομάδες που μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2026 με ευνοϊκότερους όρους είναι οι: μητέρες ανηλίκων, γονείς στο Δημόσιο και ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΕ – ΗΠΑ: «Στοίχημα με ρίσκο» αποκαλεί ο CEO της UBS την αποεπένδυση από την αμερικανική οικονομία
"Sell America" 21.01.26
"Sell America" 21.01.26

ΕΕ – ΗΠΑ: «Στοίχημα με ρίσκο» αποκαλεί ο CEO της UBS την αποεπένδυση από την αμερικανική οικονομία

Την ώρα που οι φωνές για πώληση περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ όπως ομολόγων και μετοχών, πληθαίνουν στην Ευρώπη, κορυφαίος διαχειριστής assets, τους καλεί να το σκεφτούν ξανά.

Σύνταξη
Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής
Κόσμος 21.01.26
Κόσμος 21.01.26

Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής

Η Μαγκάλι Λαφουρκάντ λέει ότι οι δύο απεσταλμένοι των ΗΠΑ ήταν πεπεισμένοι ότι η δίκη για διαφθορά της ακροδεξιά ηγέτιδας ήταν πολιτικά υποκινούμενη

Σύνταξη
Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»
Champions League 21.01.26
Champions League 21.01.26

Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»

Ο σπουδαίος Νταβίντ Φουστέρ ξενάγησε τον γιο του στο γήπεδο που μεγαλούργησε με τον Ολυμπιακό και έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο των «ερυθρόλευκων» μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
Επικαιρότητα 21.01.26
Επικαιρότητα 21.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

«Οι μισθοί και οι εργατικές αμοιβές παραμένουν δραματικά χαμηλοί: το μέσο ετήσιο εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι μόλις στο 59,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως
Μπάσκετ 21.01.26
Μπάσκετ 21.01.26

Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως

Ο τραυματισμός του Τζίμι Μπάτλερ, το βλέμμα του Στεφ Κάρι και η αίσθηση ότι το όνειρο της τελευταίας μεγάλης πορείας ίσως τελείωσε πριν προλάβει να αρχίσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ
Για κάθε ενδεχόμενο 21.01.26
Για κάθε ενδεχόμενο 21.01.26

Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ

Φυλλάδιο, με το οποίο δίνονται συμβουλές στους κατοίκους για αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης, εξέδωσε η κυβέρνηση στη Γροιλανδία. Και καθώς η πίεση Τραμπ εντείνεται, τους καλεί να είναι έτοιμοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο
Der Spiegel 21.01.26
Der Spiegel 21.01.26

Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο

Η Γερμανία είναι πεπεισμένη ότι «η διεθνής τάξη, με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους στον πυρήνα της, πρέπει να ενισχυθεί», αλλά το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ «προχωρά πολύ πέρα από τη Γάζα»

Σύνταξη
Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία
Βραχογραφίες 21.01.26
Βραχογραφίες 21.01.26

Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία

Οι αρχαιότερες γνωστές βραχογραφίες του κόσμου, ηλικίας σχεδόν 68.000 ετών, αποκαλύπτουν τη διαδρομή και τη δημιουργικότητα των πρώτων ανθρώπων εκτός Αφρικής.

Σύνταξη
Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση
Παράδοξο 21.01.26
Παράδοξο 21.01.26

Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση

Από τα λούτρινα παιχνίδια στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων μέχρι τους εικονικούς κόσμους του Minecraft, το αξολότλ  με τις αναγεννητικές δυνάμεις έχει κατακτήσει τις καρδιές όλων. Την ίδια στιγμή κινδυνεύει με οριστική εξαφάνιση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ριφάτ αλ Άσαντ: Πέθανε ο αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας – Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»
Σε ηλικία 88 ετών 21.01.26
Σε ηλικία 88 ετών 21.01.26

Πέθανε ο Ριφάτ αλ Άσαντ, αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας - Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»

Ποιος ήταν ο Ριφάτ αλ Άσαντ - Είχε καταστείλει εξέγερση με χιλιάδες νεκρούς το 1982 - Ζούσε κατά κύριο λόγο στην εξορία, είχε επιστρέψει για λίγα χρόνια στη Συρία

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 21.01.26
Ελλάδα 21.01.26

Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο στο Παράλιο Άστρος με τεράστια κύματα να σκάνε στον μόλο και να παρασύρουν άνδρες του Λιμενικού μέσα στο λιμάνι με συνέπεια ένας να χάσει τη ζωή του

Σύνταξη
Σενεγάλη: 115.000 ευρώ σε κάθε παίκτη και ένα οικόπεδο 1,5 στρέμμα στους νικητές του Κόπα Άφρικα!
Ποδόσφαιρο 21.01.26
Ποδόσφαιρο 21.01.26

«Βασιλικά» τα πριμ στην ομάδα της Σενεγάλης που κατέκτησε το Κόπα Άφρικα!

Ο πρόεδρος της Σενεγάλης, ανακοίνωσε ότι κάθε μέλος της εθνικής ομάδας θα λάβει ως πριμ από 115.000ευρώ και από ένα οικόπεδο 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο πανέμορφο τουριστικό θέρετρο Petite Côte.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur

Το ΚΚΕ καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες να συνεχίσουν αποφασιστικά τον αγώνα τους, «χωρίς καμία αναμονή για την οποία απόφαση του ευρω-Δικαστηρίου»

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ
Κόσμος 21.01.26
Κόσμος 21.01.26

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ

Τα περιστατικά συνέπεσαν με άλλες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις κράτησης του ISIS στη Ράκκα και τη Χασάκα, προκαλώντας φόβους για πιθανή αναδιοργάνωση και αναβίωση των ομάδων του ISIS

Σύνταξη
Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής
«Έχει δίκιο» 21.01.26
«Έχει δίκιο» 21.01.26

Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής

Καθώς η πίεση από τις ΗΠΑ στη Γροιλανδία αυξάνεται, ο Ρούτε υποστήριξε ότι η επανεκλογή του Τραμπ ωφέλησε το ΝΑΤΟ. Αυξήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες, είπε, ενώ η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
