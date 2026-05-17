Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μια πληροφορία που έρχεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ πιέζουν ασφυκτικά την Κούβα φέρνει στη δημοσιότητα το Axios. Σύμφωνα με αυτή, η Αβάνα έχει προμηθευτεί περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones (κεντρική φωτογραφία: αρχείου) και εξετάζει σχέδια για τη χρήση τους με σκοπό την επίθεση κατά της αμερικανικής βάσης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, αμερικανικών πολεμικών πλοίων και, ενδεχομένως, του Key West στη Φλόριντα, 90 μίλια βόρεια της Αβάνας, σύμφωνα με απόρρητες πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο.

Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε την Αβάνα πριν μερικά 24ωρα

Οι πληροφορίες -οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόσχημα για στρατιωτική δράση των ΗΠΑ– καταδεικνύουν το βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την Κούβα απειλή, λόγω των εξελίξεων στον τομέα του πολέμου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και της παρουσίας ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Σταχυολογώντας τις τελευταίες εξελίξεις

Τον τελευταίο μήνα, οι κουβανικές αρχές ζήτησαν από τη Ρωσία περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στρατιωτικό εξοπλισμό, ανέφερε ο ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος.

Η Ρωσία και η Κίνα διαθέτουν εγκαταστάσεις κατασκοπείας υψηλής τεχνολογίας για τη συλλογή «πληροφοριών από σήματα» (γνωστών ως SIGINT) στην Κούβα.

«Εδώ και καιρό μας απασχολεί το γεγονός ότι η χρήση μιας τέτοιας τοποθεσίας από έναν ξένο αντίπαλο, τόσο κοντά στις ακτές μας, είναι εξαιρετικά προβληματική», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στον βουλευτή Μάριο Ντίαζ-Μπαλάρτ, Ρεπουμπλικανό από το Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης την Τρίτη.

Ο Τραμπ και η Κούβα

Καθώς οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση προς την Κούβα, για την αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται ότι θα επιδιώξει την απαγγελία κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει το τελευταίο διάστημα ότι θα προχωρήσει σε στρατιωτική δράση στο νησί. Και οι απειλές για ποινικές διώξεις εις βάρος του Ραούλ Κάστρο θυμίζουν τη δικαστική δίωξη κατά του Νικολάς Μαδούρο, την επικήρυξή του. Μετά έγινε η στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή του.

Το πρακτορείο Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει την αναφορά του Axios.