newspaper
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.05.2026 | 17:08
Νέες εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για περιοχές στον Λίβανο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Axios: Η Κούβα προμηθεύτηκε στρατιωτικά drones και σχεδιάζει επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους
Κόσμος 17 Μαΐου 2026, 17:43

Axios: Η Κούβα προμηθεύτηκε στρατιωτικά drones και σχεδιάζει επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους

Διακινούνται πληροφορίες πως η Κούβα προμηθεύεται από το 2023 στρατιωτικά drones «διαφορετικών δυνατοτήτων» και τα έχει τοποθετήσει σε στρατηγικές θέσεις σε ολόκληρο το νησί, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μια πληροφορία που έρχεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ πιέζουν ασφυκτικά την Κούβα φέρνει στη δημοσιότητα το Axios. Σύμφωνα με αυτή, η Αβάνα έχει προμηθευτεί περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones (κεντρική φωτογραφία: αρχείου) και εξετάζει σχέδια για τη χρήση τους με σκοπό την επίθεση κατά της αμερικανικής βάσης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, αμερικανικών πολεμικών πλοίων και, ενδεχομένως, του Key West στη Φλόριντα, 90 μίλια βόρεια της Αβάνας, σύμφωνα με απόρρητες πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο.

Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε την Αβάνα πριν μερικά 24ωρα

Οι πληροφορίες -οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόσχημα για στρατιωτική δράση των ΗΠΑ– καταδεικνύουν το βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την Κούβα απειλή, λόγω των εξελίξεων στον τομέα του πολέμου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και της παρουσίας ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Σταχυολογώντας τις τελευταίες εξελίξεις

  • Τον τελευταίο μήνα, οι κουβανικές αρχές ζήτησαν από τη Ρωσία περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στρατιωτικό εξοπλισμό, ανέφερε ο ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος.
  • Η Ρωσία και η Κίνα διαθέτουν εγκαταστάσεις κατασκοπείας υψηλής τεχνολογίας για τη συλλογή «πληροφοριών από σήματα» (γνωστών ως SIGINT) στην Κούβα.
  • «Εδώ και καιρό μας απασχολεί το γεγονός ότι η χρήση μιας τέτοιας τοποθεσίας από έναν ξένο αντίπαλο, τόσο κοντά στις ακτές μας, είναι εξαιρετικά προβληματική», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στον βουλευτή Μάριο Ντίαζ-Μπαλάρτ, Ρεπουμπλικανό από το Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης την Τρίτη.

Ο Τραμπ και η Κούβα

Καθώς οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση προς την Κούβα, για την αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται ότι θα επιδιώξει την απαγγελία κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει το τελευταίο διάστημα ότι θα προχωρήσει σε στρατιωτική δράση στο νησί. Και οι απειλές για ποινικές διώξεις εις βάρος του Ραούλ Κάστρο θυμίζουν τη δικαστική δίωξη κατά του Νικολάς Μαδούρο, την επικήρυξή του. Μετά έγινε η στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή του.

Το πρακτορείο Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει την αναφορά του Axios.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Business
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Οικονομία 17.05.26

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Γονείς – τέρατα κρατούσαν το 2χρονο παιδί τους μέσα σε φέρετρο και το βασάνιζαν – Αδιανόητο έγκλημα
Φρίκη 17.05.26

Γονείς - τέρατα κρατούσαν το 2χρονο παιδί τους μέσα σε φέρετρο και το βασάνιζαν - Αδιανόητο έγκλημα

Το ζευγάρι στη Ρωσία δεν επιθυμούσε να μεγαλώσει το παιδί και κατασκεύασε ένα στενό ξύλινο κουτί με καπάκι, που έμοιαζε με φέρετρο όπου φυλάκιζε τη μικρή.

Σύνταξη
Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
Στην Κροατία 17.05.26

Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα - Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου (βίντεο)

Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Σύνταξη
Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Συνελήφθη 17.05.26

Αναστάτωση σε πτήση της Qantas - Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό (βίντεο)

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Σύνταξη
Μόσχα: Ουκρανική επίθεση με πάνω από 120 drones – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες
Μεγάλο χτύπημα 17.05.26

Μπαράζ επιθέσεων με drones δέχτηκε η Ρωσία - Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες στη Μόσχα

Στόχος ουκρανικής επίθεσης έγινε η Μόσχα και περιοχές γύρω από αυτή το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή - Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν πάνω από 500 drones σε όλη την επικράτεια

Σύνταξη
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17.05.26

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ ανεβάζει φωτογραφία του φορώντας στολή με παράσημα – Για ποιες πράξεις τα κέρδισε
Αλήθεια ή ψέματα; 17.05.26

Ο Τραμπ ανεβάζει φωτογραφία του φορώντας στολή με παράσημα – Για ποιες πράξεις τα κέρδισε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέβασε μια φωτογραφία στην πλατφόρμα Truth Social, που τον δείχνει ως παρασημοφορημένο στρατιώτη. Είναι ο ίδιος, αλλά... τα παράσημα ίσως είναι λίγο υπερβολικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανεβαίνει το θερμόμετρο στις σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας – «Κίνδυνος σύγκρουσης τα επόμενα δύο χρόνια»
Μια λάθος κίνηση 17.05.26

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στις σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας – «Κίνδυνος σύγκρουσης τα επόμενα δύο χρόνια»

Μια επικίνδυνη κοντινή συνάντηση, ένας λανθασμένος υπολογισμός, ένα «κλείδωμα» ραντάρ ελέγχου πυρός ή μια υπερβολική αντίδραση από έναν κατώτερο διοικητή θα μπορούσαν στη σύγκρουση Κίνας-Ιαπωνίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Φωτογραφίες και βίντεο 17.05.26

Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»

Διαδηλώσεις έγιναν τόσο στο κέντρο της πόλεις των Χανίων όσο και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου - Οι συμμετέχοντες έφτασαν κοντά στη βάση της Σούδας

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε τη θεία λειτουργία που τέλεσαν ο οικουμενικός πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Ιωάννης σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.

Σύνταξη
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ
«Τα πράγματα αλλάζουν» 17.05.26

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ με τους φιλοπαλαιστίνιους ηθοποιούς

«Ο φόβος υπάρχει, το παραδέχομαι, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ακόμα κι αν νιώθεις τρόμο», είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο
Ελλάδα 17.05.26

Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο

Χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο που καταστράφηκαν ολοσχερώς από η χθεσινή χαλαζόπτωση στο Κιλκίς - Σήμερα τα νερά υποχώρησαν και φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής

Σύνταξη
Η Gucci μεταμόρφωσε την Times Square σε πασαρέλα – Σίντι Κρόφορντ και Τομ Μπρέιντι έδειξαν τη νέα συλλογή
Cruise collection 2027 17.05.26

Η Gucci μεταμόρφωσε την Times Square σε πασαρέλα – Σίντι Κρόφορντ και Τομ Μπρέιντι έδειξαν τη νέα συλλογή

Η εντυπωσιακή επίδειξη, που μεταδόθηκε ζωντανά σε διαφημιστικές πινακίδες σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη του πλανήτη, ήταν μια αναφορά στους δεσμούς της Gucci με το Μανχάταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν
Βολές 17.05.26

Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν

«Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε έναν και μόνο στόχο: να πετύχει την προεκλογική συσπείρωση του κομματικού του ακροατηρίου», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Τεχνητή νοημοσύνη 17.05.26

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία

Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: ΟΦΗ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Βόλος για την 6η αγωνιστική των play offs 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Λεβαδειακός για την 6η αγωνιστική των play offs 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Το χοντρό λάθος του διαιτητή έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Το χοντρό λάθος του διαιτητή έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 3-2 της Νότιγχαμ Φόρεστ, για την προτελευταία αγωνιστική της Premier League, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από το χοντρό λάθος του διαιτητή Σαλίσμπουρι στο 2-1.

Σύνταξη
Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο
Φορολογικές δηλώσεις 17.05.26

Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο

Το φετινό φορολογικό τοπίο, ωστόσο, κρύβει «παγίδες» για μεγάλο αριθμό πολιτών, αφού περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη

Σύνταξη
Στην όγδοη θέση η Τζένγκο
Αθλητισμός & Σπορ 17.05.26

Στην όγδοη θέση η Τζένγκο

Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την όγδοη θέση στον ακοντισμό στο μίτινγκ του Τόκιο.

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
Τρέχει να προλάβει 17.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ως 007 με όπλο στο χέρι - Άλλη μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία δια χειρός Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως 007 και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν αναλόγως.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα

Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Σύνταξη
Ακίνητα: Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά
Ζήτηση και προσφορά 17.05.26

Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά

Χωρίς «φρένο» οι αυξήσεις τιμών στα ακίνητα. Ενώ στη κτηματομεσιτική αγορά και την οικονομία οι δείκτες μεταφράζονται ως «υγεία και ανάπτυξη», για την κοινωνία και το μέσο νοικοκυριό αποτυπώνουν το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία
Συνέδριο ΝΔ 17.05.26

Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία

Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Ελλάς Βερόνα για την 37η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Άγιοι Ανάργυροι: Τι λέει η μητέρα των τριών παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Στους Αγίους Αναργύρους 17.05.26

«Είχα να καθαρίσω δυο μέρες όταν ήρθαν οι αστυνομικοί» - Τι λέει η μητέρα των παιδιών που ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες

Οι δυο γονείς των τριών μικρών παιδιών στους Αγίους Αναργύρους, παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την Τρίτη που αναμένεται να δικαστούν στο αυτόφωρο.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Serie A: Ήττα-σοκ της Γιουβέντους, πήρε το ντέρμπι της πρωτεύουσας και βλέπει… αστέρια η Ρόμα
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Serie A: Ήττα-σοκ της Γιουβέντους, πήρε το ντέρμπι της πρωτεύουσας και βλέπει… αστέρια η Ρόμα

Εντός έδρας ήττα-σοκ υπέστη η Γιουβέντους από την αδιάφορη Φιορεντίνα και έπεσε στην 6η θέση και εκτός Champions League, με τη Ρόμα να εκμεταλλεύεται το γεγονός και να περνά 4η, μετά το 2-0 επί της Λάτσιο στο ντέρμπι της πρωτεύουσας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Cookies