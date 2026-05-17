Ο Κιρ Στάρμερ είναι ο έκτος πρωθυπουργός στη Βρετανία τα τελευταία δέκα χρόνια.

Λιγότερο από δύο χρόνια μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Στάρμερ, μπορεί ήδη να βρίσκεται καθ’ οδόν προς την αποχώρησή του. Αφού οι ψηφοφόροι απέρριψαν αποφασιστικά τους υποψηφίους του Εργατικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές σε όλη την Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία, οι συνάδελφοι του Στάρμερ φαίνεται να είναι έτοιμοι να τον εκδιώξουν.

Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο αλλάζει τους ηγέτες του σχεδόν τόσο γρήγορα; Γιατί οι ψηφοφόροι και οι βουλευτές κληροδοτούν και αφαιρούν την υποστήριξή τους με φαινομενικά τόσο αδιάφορη ευκολία; Με λίγα λόγια, μήπως η Βρετανία γίνεται ακυβέρνητη;

Αυτή τη στιγμή, ο μακροβιότερος στην Ντάουνινγκ Στριτ είναι πιθανώς ο Λάρι ο γάτος που έχει φτάσει 19 χρονών και αυτό είναι ένα «πρόβλημα» για όλους στη Μεγάλη Βρετανία, όχι μόνο για τα ποντίκια.

Τα προβλήματα στη Βρετανία είναι πολλά

Η χώρα δεν ανέκαμψε ποτέ πραγματικά από την οικονομική κρίση του 2008. Οι πραγματικοί μισθοί έχουν σε μεγάλο βαθμό παραμείνει στάσιμοι έκτοτε, και έχουν αυξηθεί πιο πρόσφατα ως απάντηση στα πληθωριστικά σοκ της πανδημίας Covid-19 και του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ, η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι μείωσε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έως και 8%. Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι χλιαρή. Το χρέος έχει αυξηθεί ραγδαία, πράγμα που σημαίνει ότι τα κρατικά ομόλογα της Βρετανίας έχουν τις υψηλότερες αποδόσεις μεταξύ των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7).

Η Βρετανία έχει επίσης το υψηλότερο κόστος βιομηχανικής ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτήν την ομάδα.

Το εκλογικό της σύστημα παρουσιάζει επίσης πιέσεις. Το σύστημα της πλειοψηφίας στη Βρετανία λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχουν δύο κυρίαρχα κόμματα.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, αυτά ήταν οι Εργατικοί και οι Συντηρητικοί.

Αλλά η παρακμή αυτού του δικομματισμού έχει ουσιαστικά μετατρέψει τη βρετανική πολιτική από μια αμφίδρομη σε μια πενταμερή μάχη στην Αγγλία και μια εξαμερή μάχη στη Σκωτία και την Ουαλία, καθώς τα δύο ιστορικά κόμματα ανταγωνίζονται τώρα τους κεντρώους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, τους υπερπροοδευτικούς Πράσινους, το ακροδεξιό Reform UK, καθώς και εθνικιστικά κόμματα που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία της Σκωτίας και της Ουαλίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάλυση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Σκωτία αποτελεί μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1707 και η Ουαλία από το 1536.

Ενάντια σε ένα τέτοιο κύμα προβλημάτων, υπάρχει ο πειρασμός στη Βρετανία να πούμε ότι η καλή διακυβέρνηση έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη και ότι οποιοσδήποτε ηγέτης θα δυσκολευόταν να κολυμπήσει κόντρα στο ρεύμα.

Γιατί δεν μπορεί ούτε ο Στάρμερ

Όπως είπε ο οικονομολόγος Πολ Τζόνσον: «Η θλιβερή αλήθεια είναι ότι είμαστε δεσμευμένοι στις αγορές ομολόγων... Πληρώνουμε ήδη πολλά δισεκατομμύρια περισσότερα σε τόκους χρέους από ό,τι θα πληρώναμε αν οι αγορές μας χρέωναν το ίδιο με άλλες χώρες. Και είναι αξιοσημείωτο ότι η αύξηση του κόστους ξεκίνησε πραγματικά εκείνη τη στιγμή της μέγιστης αστάθειας – την πρωθυπουργία της Τρας».

Όπως σημειώνει ο Guardian, η μεγάλη έλλειψη με τον Στάρμερ ήταν στην κατανόηση και τη φαντασία.

Κατέληξε σε μια άποψη ότι η κοινή γνώμη ήταν ανεπανόρθωτα αντιδραστική και προσπάθησε να την εντυπωσιάσει με πολιτισμικό συντηρητισμό, αντί να δώσει έμφαση στον οικονομικό ριζοσπαστισμό που θα μπορούσε να είχε απήχηση σε όλο το πολιτισμικό χάσμα.

Έβαλε το περιφρονητικό στοίχημα ότι οι άνθρωποι που θα έπρεπε να του είχαν προσφέρει τη δική του βάση δεν είχαν πουθενά αλλού να πάνε, όσο κι αν τους προκαλούσε. Τώρα φαίνεται να έχει τελειώσει, και οι αμφιβολίες του βασανίζουν το αν κάποιος μπορεί να συγκροτήσει έναν κυβερνητικό συνασπισμό βασισμένο σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον σοβινισμό.

Οι αποτυχίες και τα λάθη του

Ο Στάρμερ, υποσχέθηκε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κοινού στην πολιτική μέσω μιας διαδικασίας ήρεμης και προσεκτικής ανοικοδόμησης .

Δεν έχει εξελιχθεί ακριβώς έτσι. Αντίθετα, ο Στάρμερ έχει επικριθεί ότι είναι πολύ επιφυλακτικός και απρόθυμος να λάβει το είδος των τολμηρών αποφάσεων που θεωρούνται απαραίτητες για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα υποκείμενα προβλήματα της Βρετανίας.

Του έχει επίσης αποδοθεί το ατυχές παρατσούκλι «Ποτέ Εδώ Κιρ» λόγω της αντίληψης ότι περνάει περισσότερο χρόνο με τους διεθνείς ομολόγους του παρά εστιάζοντας σε εσωτερικά ζητήματα.

Μερικά από αυτά είναι οικεία στους κατοίκους δημοκρατιών σε όλο τον κόσμο: πιέσεις για το κόστος ζωής, μη προσιτή στέγαση, δυσαρέσκεια με τις δημόσιες υπηρεσίες και αδυναμία διατύπωσης – πόσο μάλλον εφαρμογής – μιας προοδευτικής κοινωνικής ατζέντας που θα περίμενε κανείς από ένα υποτιθέμενα αριστερό-κεντρώο πολιτικό κόμμα.

Συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Starmer έχει επίσης επικριθεί για:

αποτυχία υλοποίησης των δεσμεύσεων για κατάργηση των διδάκτρων για τους φοιτητές

μια απόφαση για περιορισμό της επιλεξιμότητας για την πληρωμή χειμερινών καυσίμων για τους συνταξιούχους ( την οποία έκτοτε έχει αποσύρει )

και ανακοινώνοντας περικοπές στα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, τα οποία επίσης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μετά από μια εξέγερση στο ίδιο του το κόμμα.

Πού θα πάει η Βρτενανία από εδώ και πέρα;

Οι Εργατικοί πιθανότατα θα αλλάξουν ηγέτες σε μια προσπάθεια να αναβιώσουν τη δημοτικότητά τους. Οι κύριοι διεκδικητές κάνουν κύκλους, ελπίζοντας ότι ο Στάρμερ θα αποχωρήσει ευγενικά.

Όποιος και αν αναδυθεί από το έπος της ηγεσίας, οι προσδοκίες των ψηφοφόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο -όπως και εκείνων αλλού- μπορεί απλώς να έχουν γίνει πολύ μεγάλες, πολύ περίπλοκες και πολύ αντιφατικές για να τις ικανοποιήσει επαρκώς οποιοσδήποτε ηγέτης.

Ποια θα μπορούσε, λοιπόν, να είναι μια διέξοδος από τον κύκλο του χάους; Ο Λόρδος Γουντ λέει ότι οι ηγέτες μας θα πρέπει να είναι «έτοιμοι να πουν σκληρές αλήθειες στη χώρα, ειδικά όσον αφορά τη δημοσιονομική πραγματικότητα, την άμυνα και την ασφάλεια, και να την καθοδηγήσουν μέσα από τον πόνο που απαιτείται για να ανταποκριθεί· και να αναπτύξουν μια ατζέντα βασισμένη σε μια σαφή εικόνα του κόσμου, αναγνωρίσιμες αξίες και βάσιμη αισιοδοξία για το μέλλον, για να ενώσουν τα κόμματά τους και να εμπνεύσουν ξανά τους ψηφοφόρους».

Ο Σερ Τζον Μέιτζορ επανέλαβε, σύμφωνα με το BBC την έκκληση για ειλικρινή συζήτηση: «Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι εκεί έξω που θα χαιρόντουσαν πολύ να ακούσουν έναν πολιτικό να σηκώνεται και να εκθέτει με απόλυτη σαφήνεια, ειλικρίνεια και αναμφισβήτητα το βάθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και το είδος των μέτρων που θα πρέπει να λάβουμε για να προστατευτούμε».

Ίσως, αλλά αυτό μπορεί να απαιτεί ψηφοφόρους πρόθυμους να αποδεχτούν σκληρούς συμβιβασμούς και να δώσουν στους πολιτικούς τον χρόνο που χρειάζονται για να τους επιλύσουν. Μπορεί επίσης να απαιτεί πολιτικά κόμματα που είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν δύσκολες αλήθειες και να πάρουν τους ψηφοφόρους μαζί τους.

Πάνω απ ‘όλα, θα εξαρτηθεί από την ικανή ηγεσία και τους πρωθυπουργούς που θα επιβιώσουν για αρκετό καιρό ώστε να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν στους ψηφοφόρους. Αυτή τη στιγμή, ο μακροβιότερος στην Ντάουνινγκ Στριτ είναι πιθανώς ο Λάρι ο γάτος και αυτό είναι ένα πρόβλημα για όλους στη Μεγάλη Βρετανία, όχι μόνο για τα ποντίκια.