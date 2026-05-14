Κλιμακώνεται η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία – Οι βασικοί αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ κινούνται

Κινήσεις στην πολιτική σκακιέρα κάνουν οι βασικοί αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ, η ηγεσία του οποίου τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο Εργατικό Κόμμα έχει ευρέως αμφισβητηθεί. Παρά το γεγονός ότι προς το παρόν δεν έχει παραιτηθεί –αν και το ζήτησαν μερικές δεκάδες βουλευτές- η θέση του παραμένει επισφαλής. Ήδη έχει υποχρεωθεί να αντικαταστήσει παραιτηθέντες υπουργός και αναζητεί τον αντικαταστάτη του υπουργού Υγείας, Γουές Στρίτινγκ.

Οι πολιτικοί αναλυτές στη Βρετανία εκτιμούν ότι σύντομα θα υπάρξει κάποια κίνηση μέσα στο Εργατικό Κόμμα, για την αμφισβήτησή του. Ακόμη και να εκκινήσει διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας.

Η παραίτηση Στρίτινγκ και ο Άντι Μπέρναμ

Δύο είναι τα κύρια σημεία των τελευταίων εξελίξεων και αφορούν δύο από τους κύριους δελφίνους για την ηγεσία των Εργατικών. Και την πρωθυπουργία κατ’ επέκταση.

Η πρώτη είναι η παραίτηση του υπουργού Υγείας, Γουές Στρίτινγκ Και η δεύτερη η παραίτηση βουλευτή από το Κοινοβούλιο, για λογαριασμό του Άντι Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ, δήμαρχος Ευρύτερου Μάντσεστερ, δεν είναι βουλευτής. Για να μπορέσει να διεκδικήσει την ηγεσία πρέπει να βρεθεί τρόπος να εισέλθει στο κοινοβούλιο. Αλλά ήδη δήλωσε «παρών» για το καλό των Εργατικών.

Η παραίτηση του Γουές Στρίτινγκ

Ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη θέση του υπουργού Υγείας. Η παραίτηση έγινε εν μέσω εικασιών ότι θα μπορούσε να υποβάλει υποψηφιότητα για την ηγεσία των Εργατικών. Ο Στρίτινγκ θεωρείται εκπρόσωπος της «δεξιάς» πτέρυγας του κόμματος.

Στην επιστολή παραίτησης προς τον Κιρ Στάρμερ, που κοινοποιήθηκε στο X μιλάει με σκληρή γλώσσα για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας.



Αναφέρει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη του» στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ. Αλλά και ότι θα ήταν «ανέντιμο και χωρίς αρχές» να παραμείνει στην κυβέρνηση.

Χαρακτήρισε τα εκλογικά αποτελέσματα και την ήττα των Εργατικών «άνευ προηγουμένου». Τόσο ως προς την κλίμακα της ήττας στις τοπικές εκλογές όσο και ως προς τις συνέπειες της αποτυχίας.

Σύμφωνα με τον Στρίτινγκ, οι προοδευτικοί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο «χάνουν όλο και περισσότερο την πίστη τους» στην ευθύνη του Εργατικού Κόμματος να προσφέρει ελπίδα ότι οι καλύτερες μέρες της Βρετανίας βρίσκονται μπροστά.

Επίσης, ασκεί κριτική στον Κιρ Στάρμερ για τη μείωση του χειμερινού επιδόματος καυσίμων, αλλά και για τη μεταναστευτική πολιτική του. «Πρέπει επίσης να ακούτε τους συναδέλφους σας, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών», λέει. «Η σκληρή προσέγγιση στις διαφωνούσες φωνές μειώνει την πολιτική μας», σημειώνει.

Και καταλήγει, λέγοντας ότι είναι πλέον σαφές ότι ο Κιρ Στάρμερ δεν θα οδηγήσει το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές.

Κιρ Στάρμερ: Πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας

Ο Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τη λύπη του για την παραίτηση Στρίτινγκ, τον ευχαρίστησε για το έργο του Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), αλλά επέμεινε στις θέσεις του. Είπε ότι οι Εργατικοί πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν.

Αναγνώρισε τη μεγάλη ήττα, αλλά είπε ότι οι Εργατικοί δίνουν «μάχη για την ψυχή του έθνους».

«Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να δείξουμε ότι οι Εργατικοί στην εξουσία μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που εκμεταλλεύονται οι αντίπαλοί μας, μπορούν να εδραιώσουν την ελπίδα εκεί που θέλουν την απελπισία και μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους κοντά εκεί που θέλουν τη διαίρεση».

Έχει τη στήριξη του υπουργικού

Η παραίτηση Στρίτινγκ ήταν κάτι που πολλοί θεωρούσαν δεδομένο. Οι σύμμαχοι του Κιρ Στάρμερ επισημαίνουν ότι ο υπουργός Υγείας δεν είχε την απαιτούμενη στήριξη των 81 βουλευτών για να κινήσει διαδικασία αλλαγής ηγεσίας.

Η υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, δήλωσε ότι ο Κιρ Στάρμερ έχει τη στήριξη του υπουργικού συμβουλίου. Και επισήμανε ότι, μετά τις τελευταίες παραιτήσεις, απαιτείται ανασύνταξη και επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων.

«Προκάλεσε μεγάλη αναταραχή», είπε για την παραίτηση Στρίτινγκ. Δεν πρόκειται να το κρύψω. Αλλά θεωρώ πως σήμερα έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε ένα διάλειμμα, απλώς για να πάρουμε μια ανάσα και πραγματικά να επιδιώξουμε να προχωρήσουμε», πρόσθεσε.

Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο;

Παράλληλα, φαίνεται ότι κινείται και ο άλλος αντίπαλος του Κιρ Στάρμερ. Ο δήμαρχος Ευρύτερου Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, τον οποίο ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε αποκλείσει από τις εκλογικές βουλευτικές λίστες.

Ο βουλευτής του Ευρύτερου Μάντσεστερ, Τζος Σάιμονς, δήλωσε ότι θα αποσυρθεί από την έδρα του στο Μέικερφιλντ. Με τον τρόπο αυτό, πυροδοτεί μια ενδιάμεση εκλογή. Ο Σάιμονς δήλωσε ότι θέλει ο Μπέρναμ να συμμετάσχει στις εκλογές και να κερδίσει.

🚨 BREAKING: Josh Simons, the MP for Makerfield, has announced he will stand aside so that Andy Burnham can challenge Sir Keir Starmer. Follow the latest updates here ⬇️https://t.co/P8DnA84lVY pic.twitter.com/8kjOlBk2fF — The Telegraph (@Telegraph) May 14, 2026

Λίγο αργότερα, ο Άντι Μπέρναμ ορκίστηκε να «αλλάξει το Εργατικό Κόμμα προς το καλύτερο» καθώς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για μια κοινοβουλευτική έδρα.

🔴 BREAKING: Andy Burnham has vowed to “change Labour for the better” as he announced his intention to stand for a parliamentary seat. 🔗: https://t.co/P8DnA84lVY pic.twitter.com/huAUxfyVC9 — The Telegraph (@Telegraph) May 14, 2026



Ο Μπέρναμ, της «αριστερής» πτέρυγας, αναζητά έναν τρόπο επιστροφής στο κοινοβούλιο. Πιστεύεται ευρέως ότι θέλει να αμφισβητήσει τον Κιρ Στάρμερ για την ηγεσία των Εργατικών. Θα πρέπει να κερδίσει τις επαναληπτικές εκλογές. Ο δήμαρχος Ευρύτερου Μάντσεστερ έχει ισχυρή υποστήριξη από τους βουλευτές των Εργατικών. Επίσης, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός των Εργατικών στους ψηφοφόρους.

Η Ρέινερ και οι άλλοι

Ωστόσο, εκτός από τους Στρίτινγκ και Μπέρναμ, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που θεωρείται ότι θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.

Μία από αυτούς είναι η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός Άντζελα Ρέινερ. Μιλώντας στον Guardian, είπε ότι η επιτυχημένη επίλυση του φορολογικού της κόστισε τη δουλειά της στην κυβέρνηση. Ωστόσο, είπε, τώρα είναι έτοιμη να «παίξει τον ρόλο της» στις αναμενόμενες συζητήσεις για την ηγεσία των Εργατικών. Η Ρέινερ, επίσης της «αριστερής» πτέρυγας, έχει ισχυρή υποστήριξη μεταξύ των βουλευτών των Εργατικών. Ωστόσο, καθώς εκλέγεται στο Ευρύτερο Μάντσεστερ, μεγάλο μέρος της βάσης της συμπίπτει με αυτήν του Μπέρναμ.

Για να μπορέσει ένας υποψήφιος να αμφισβητήσει τον Κιρ Στάρμερ, και να ξεκινήσει μια αναμέτρηση, πρέπει να έχει την υποστήριξη 81 βουλευτών. Στην αναμέτρηση μπορούν να συμμετάσχουν όσοι υποψήφιοι διαθέτουν 81 υποστηρικτές. Και αν έχουν αλληλοεπικαλυπτόμενες βάσεις, θα είναι πιο δύσκολο να το πετύχουν.

Άλλοι πιθανοί υποψήφιοι περιλαμβάνουν τον πρώην ηγέτη και νυν υπουργό Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ, τον υπουργό Άμυνας Αλ Καρνς και την υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ.