Στην θέση του λέει ότι θα παραμείνει ο Κιρ Στάρμερ και ότι θα «συνεχίσει να κυβερνά», προσπαθώντας να διασκεδάσει τα σενάρια ανατροπής του.

Αυτό ανέφερε ο ίδιος στο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Να σημειωθεί ότι οι Εργατικοί υπέστησαν τη χειρότερη ήττα τους σε τοπικές εκλογές στην ιστορία τους.

Παραιτήθηκε το πρώτο μέλος της κυβέρνησης Στάρμερ

Νωρίτερα η Μιάτα Φανμπουλέχ έγινε η πρώτη υπουργός που παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, καλώντας τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί.

«Σας παρακαλώ να πράξετε ό,τι απαιτείται για την χώρα και για το κόμμα και να ορίσετε χρονοδιάγραμμα για μία συντεταγμένη μετάβαση ώστε μία νέα ομάδα να μπορέσει να προχωρήσει στις αλλαγές που έχουμε υποσχεθεί για την χώρα», δηλώνει στην επιστολή παραίτησής της που αναρτήθηκε στο Χ η Μιάτα Φανμπουλέχ.

This morning I sent my letter of resignation to the Prime Minister. I urge the Prime Minister to do the right thing for the country and the Party and set a timetable for an orderly transition. pic.twitter.com/u5UArjv7uR — Miatta Fahnbulleh (@Miatsf) May 12, 2026

«Όπως είπα και χθες, αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα και αναλαμβάνω την ευθύνη να υλοποιήσουμε την αλλαγή που υποσχεθήκαμε. Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση και αυτό έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα και για τις οικογένειες. Το Εργατικό Κόμμα έχει διαδικασία για αμφισβήτηση ηγεσίας και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί. Η χώρα περιμένει από εμάς να συνεχίσουμε να κυβερνάμε. Αυτό κάνω εγώ και αυτό πρέπει να κάνουμε ως υπουργικό συμβούλιο» επισήμανε.

Έχασαν σχεδόν 1.500 έδρες στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Αγγλία και τον έλεγχο περισσότερων από 37 συμβουλίων. Έχασαν στον βορρά, στα Μίντλαντς και στον νότο. Έχασαν συμβούλια και δημαρχίες δήμων στο Λονδίνο. Έχασαν τον έλεγχο του ουαλικού κοινοβουλίου, του Senedd, για πρώτη φορά στα 27 χρόνια της ιστορίας του — μια συντριβή που σηματοδότησε επίσης την πρώτη φορά εδώ και πάνω από έναν αιώνα που οι Εργατικοί απέτυχαν να κερδίσουν οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση στην Ουαλία.

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η συντριπτική πλειονότητα των απωλειών των Εργατικών ήταν κέρδη του Reform του Νάιτζελ Φάρατζ.

Ογδόντα βουλευτές των Εργατικών ζητούν τώρα την παραίτηση του Στάρμερ

Ογδόντα βουλευτές των Εργατικών έχουν πλέον καλέσει τον Στάρμερ να παραιτηθεί από τη θέση του ή να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του.

Η τελευταία είναι η Ρεμπέκα Λονγκ-Μπέιλι. Σε μια ανάρτηση στο X, αναφέρεται στα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών της περασμένης εβδομάδας ως «από τα χειρότερα στην ιστορία μας».

«Ο Κιρ Στάρμερ πρέπει να τερματίσει αυτό το χάος και τώρα να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια λογική και ομαλή μετάβαση σε έναν νέο ηγέτη», γράφει.

Η Λονγκ-Μπέιλι ήταν η ίδια υποψήφια για την ηγεσία των Εργατικών και ηττήθηκε από την Στάρμερ στις εκλογές για την ηγεσία των Εργατικών το 2020.

Κανείς δεν αμφισβήτησε τον Στάρμερ στο υπουργικό συμβούλιο, λέει ο ΜακΦάντεν

Στο υπουργικό συμβούλιο κανείς δεν αμφισβήτησε τον Κιρ Στάρμερ και δεν πρότεινε να φύγει, σύμφωνα με τον Πατ ΜακΦάντεν, τον υπουργό Εργασίας και Συντάξεων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους καθώς έφευγε από το Νο. 10, ο ΜακΦάντεν είπε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να «συνεχίσει».

Όταν ρωτήθηκε αν κάποιος αμφισβήτησε τον Στάρμερ στη συνάντηση, απάντησε: «Δεν το έκαναν».

Τι χρειάζεται για να αλλάξει η ηγεσία

Για να αλλάξει η ηγεσία, ένας βουλευτής πρέπει να ενημερώσει το Εθνικό Εκτελεστικό Συμβούλιο του κόμματος ότι επιθυμεί να ξεκινήσει διαδικασία αμφισβήτησης, μετά την οποία μπορεί ο ίδιος ή άλλος βουλευτής να αρχίσει να συγκεντρώνει επίσημη στήριξη.

Στη συνέχεια απαιτείται η υποστήριξη του 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών — σήμερα περίπου 80 βουλευτές — ώστε να διεξαχθεί εσωκομματική αναμέτρηση, με τον εν ενεργεία αρχηγό να συμμετέχει αυτομάτως στο ψηφοδέλτιο.

Παρότι 78 βουλευτές έχουν ζητήσει δημόσια την παραίτηση του Στάρμερ, αυτές οι εκκλήσεις από μόνες τους δεν ενεργοποιούν καμία επίσημη κομματική διαδικασία αμφισβήτησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με βρετανικά μέσα, η στήριξη προς το πρόσωπό του παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, με τον Skynews να κάνει λόγο για «εκκωφαντική σιωπή» από κορυφαία στελέχη των Εργατικών και αυξανόμενη αίσθηση μέσα στο κόμμα ότι η κρίση δύσκολα αναστρέφεται.