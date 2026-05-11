newspaper
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ
Κόσμος 11 Μαΐου 2026, 23:50

Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ

Την Τρίτη, ο Κιρ Στάρμερ έχει υπουργικό συμβούλιο. Και εκεί υπουργοί του αναμένεται να τον πιέσουν επίσης να παραιτηθεί. Του χρεώνουν την εκλογική ήττα μεταξύ άλλων.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η εκλογική ήττα του Εργατικού Κόμματος στις πρόσφατες τοπικές εκλογές στη Βρετανία ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι των αντιδράσεων εις βάρος του Κιρ Στάρμερ. Πάνω από 75 βουλευτές του κόμματος και τέσσερις υπουργικοί βοηθοί ζητούν από τον Βρετανό πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την παραίτηση του.

Την Τρίτη, ο Κιρ Στάρμερ έχει υπουργικό συμβούλιο. Και εκεί υπουργοί του αναμένεται να τον πιέσουν επίσης να παραιτηθεί.

Κιρ Στάρμερ: «Δεν εγκαταλείπω»

Ο Κιρ Στάρμερ, το πρωί της Δευτέρας, σε ομιλία του δήλωσε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Είπε ότι θα αποδείξει πως όσοι τον αμφισβητούν κάνουν λάθος. Για τον Βρετανό πρωθυπουργό, το Εργατικό Κόμμα έχει «πολύ επικίνδυνους αντιπάλους», κυρίως το ακροδεξιό, λαϊκιστικό Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ. Και πρόσθεσε ότι θα σταθεί όρθιος σε οποιαδήποτε πρόκληση ηγεσίας, χωρίς να εγκαταλείψει τις ευθύνες του ως πρωθυπουργός.


Η ομιλία του ωστόσο δεν έπεισε πολλούς βουλευτές του κόμματος. Η εκλογική ήττα της περασμένης Πέμπτης απλώς έγινε ένας ακόμη λόγος για να αμφισβητηθεί η ηγεσία του. Ο Κιρ Στάρμερ είχε επίσης επικριθεί για τον διορισμό του Τομ Μάντελσον ως πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ. Όπως αποδείχθηκε, ο Μάντελσον ήταν μεταξύ των πολιτικών που είχαν σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Και μια σειρά από λάθη και αποτυχίες στην κυβερνητική πολιτική τα έχει χρεωθεί στο σύνολό τους, σχεδόν ενάμιση χρόνο από τη σαρωτική νίκη των Εργατικών, που τους έφερε στην εξουσία έπειτα από πολλά χρόνια.

Οι αντιδράσεις για το πρόσωπό του είχαν ήδη αρχίσει από τους πρώτους μήνες της θητείας του, όταν έλαβε μια σειρά από αντιδημοφιλή μέτρα λιτότητας. Σκοπός ήταν να ορθοποδήσει η βρετανική οικονομία, έπειτα από χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών.

«Δεν έπεισε»

Μεταξύ των βουλευτών που ζητούν την παραίτησή του είναι και οι υποστηρικτές των βασικών αντιπάλων του για την ηγεσία των Εργατικών, Άντι Μπέρναμ και Γουές Στρίτινγκ. Και παρά το γεγονός ότι πολλοί υπουργοί υποστηρίζουν ότι η πλειονότητα των βουλευτών θέλουν να μείνει ο Κιρ Στάρμερ, οι αντίθετες φωνές υπερισχύουν.

Βουλευτές από όλες τις τάξεις του κόμματος δήλωσαν ότι ο Κιρ Στάρμερ δεν κατάφερε να τους πείσει ότι διαθέτει ό,τι χρειάζεται για να οδηγήσει τη χώρα στις επόμενες εκλογές (2029). Και τέσσερις βοηθοί υπουργών παραιτήθηκαν ήδη, μεταξύ των οποίων και η βοηθός του υπουργού Επικρατείας (νο2 στην κυβέρνηση), Ντέιβιντ Λάμι. Δηλώνουν ότι οι Εργατικοί χρειάζονται μια άλλη ηγεσία, που θα μπορεί να ηγηθεί εν όψει των προκλήσεων που έρχονται.

REUTERS/Hannah McKay/Pool/File Photo

«Είναι σαφές ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει πλέον την εμπιστοσύνη και την στήριξη των ψηφοφόρων για να ηγηθεί αυτής της αλλαγής», είπε η βοηθός του Λάμι, Μέλανι Γουόρντ.

Ο Τζο Μόρις, βοηθός του υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ, παραιτούμενος είπε ότι θέλει να φύγει ο Στάρμερ. Ενώ ο βοηθός της υπουργού Περιβάλλοντος, Έμα Ρέινολντς, Τομ Ράτλαντ, είπε ότι η «εχθρότητα» των βουλευτών προς τον πρωθυπουργό δεν του επιτρέπει να παραμείνει.

Η τέταρτη ήταν η Ναουσαμπάχ Χαν, βοηθός στο υπουργικό συμβούλιο.

Συγκεντρώνοντας υπογραφές

Η Κάθριν Γουέστ, που κάποτε φερόταν «δελφίνος» για τη θέση, είπε ότι δεν θα είναι υποψήφια για την ηγεσία. Ωστόσο, ανέλαβε να συγκεντρώσει τα ονόματα όσων ήθελαν να παραιτηθεί ο Κιρ Στάρμερ.

Ο συμπρόεδρος της Ομάδας Ανάπτυξης του Εργατικού Κόμματος, Κρις Κέρτις, που κάποτε θεωρούνταν στενός συνεργάτης του, δήλωσε: Ο Στάρμερ δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή που χρειαζόταν η χώρα. «Πιστεύω επομένως ότι είναι καιρός να αναζητήσουμε νέα ηγεσία», είπε.

Στη δήλωσή του σημείωνε: «Και νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός ορθώς τώρα θέτει ένα χρονοδιάγραμμα και μια ομαλή διαδικασία για μια εκλογή ηγεσίας. Μια διαδικασία στην οποία οι Εργατικοί θα συζητήσουν το όραμα για τη χώρα και ποιες αλλαγές πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητες για να αντιμετωπίσουν τις πολύ πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Βρετανία».

Οι «δελφίνοι» στο προσκήνιο

Ο Κέρτις ήταν ο πρώτος βουλευτής που είναι γνωστό ότι ήταν κοντά στον υπουργό Υγείας, Γουές Στρίτινγκ. Ο τελευταίος, που θεωρείται ισχυρός υποψήφιος για την ηγεσία, ζήτησε την αποχώρηση του Στάρμερ. Και τον ακολούθησαν κι άλλοι.

Όπως ο βουλευτής των Σκωτσέζων Εργατικών, Άλαν Γκέμελ. Και ο Τζας Άθβαλ, από τη γειτονική περιφέρεια του Στρίτινγκ, όπου το Εργατικό Κόμμα τα πήγε καλύτερα στις τοπικές εκλογές.

«Ακόμα και σε μέρη όπως το Ρέντμπριτζ, όπου τα πήγαμε καλύτερα στις τοπικές κοινωνίες, το μήνυμα των ψηφοφόρων ήταν σαφές: ο πρωθυπουργός έχει χάσει την εμπιστοσύνη της χώρας», δήλωσε ο Άθβαλ.

«Η σημερινή ομιλία δεν κατάφερε να δείξει ότι μπορεί να ανακτήσει αυτή την εμπιστοσύνη. Ούτε να μας οδηγήσει μέσα από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

Σύμμαχοι του Στρίτινγκ λένε ότι ο ίδιος δεν σκοπεύει να μιλήσει ακόμα. Υποστήριξαν ότι παραμένει πιστός στον Κιρ Στάρμερ.

Την ίδια ώρα, δεκάδες ακόμη βουλευτές που υποστηρίζουν τον Άντι Μπέρναμ ζητούν ομαλή μετάβαση. Μια διαδικασία που θα δώσει χρόνο στον δήμαρχο του Μείζονος Μάντσεστερ να διεκδικήσει μια έδρα στο κοινοβούλιο.

«Δεν τον συμπαθούν»

Πολλοί από τους βουλευτές που ζητούν την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ υποστηρίζουν ότι η εκλογική ήττα ήταν αποτέλεσμα της αντιδημοτικότητάς του. Παράδειγμα η Λορέιν Μπίβερς, βουλευτής του Βόρειου Μπλάκπουλ και του Φλίτγουντ. «Χωρίς μια τεράστια αλλαγή στην προσέγγιση, όταν διεξαχθούν εκλογές στη γωνιά μου στο Λάνκασαϊρ τον επόμενο χρόνο, οι ψηφοφόροι θα στείλουν το ίδιο μήνυμα με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη».

Ενώ η βουλευτής του Μπέρμιγχαμ Έρντινγκτον, Πολέτ Χάμιλτον, είπε: «Στο κατώφλι του εκλογικού τμήματος, οι ψηφοφόροι μας έλεγαν επανειλημμένα το ίδιο πράγμα. Ότι τα εθνικά ζητήματα και η ηγεσία του κόμματος δεν τους επέτρεπαν πλέον να ψηφίσουν Εργατικούς».

Ο φόβος του Φάρατζ

Ωστόσο, υπάρχουν και βουλευτές που φοβούνται την αλλαγή. Πιστεύουν ότι αν το κόμμα μπει σε διαδικασία αλλαγής ηγεσίας και πρωθυπουργού, θα προκληθεί χάος. Η Βρετανία βρίσκεται σε περίοδο οικονομικής αναταραχής και αυτό θα μπορούσε να το εκμεταλλευθεί ο ακροδεξιός Φάρατζ.

Ο βουλευτής του Μπράιτον Κέμπταουν και του Πιςχέιβεν, Κρις Γουόρντ, λέει ότι «δεν είναι η ώρα να διχάσουμε το κόμμα ή να αγνοήσουμε το εθνικό συμφέρον». Εκτιμά ότι παρά την «πικρή απογοήτευση» από τις εκλογές, «η χειρότερη απάντηση θα ήταν να βυθίσουμε το κόμμα σε μια διχαστική αναμέτρηση ηγεσίας».

Ο βουλευτής του Ντόβερ και του Ντιλ, Μάικ Ταπ, υποστηρίζει ότι «η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, όχι άλλη μια περιστρεφόμενη πόρτα ηγετών».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Πετρέλαιο
CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

inWellness
inTown
Stream newspaper
Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό
Radboudumc 12.05.26

Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό

Το προσωπικό πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ναϊμέγκεν της Ολλανδίας, τέθηκε σε καραντίνα μετά από διαδικαστικά λάθη που αφορούσαν έναν ασθενή με τον χανταϊό

Σύνταξη
EPPO: Η πρώτη αντίδραση για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Το σχόλιο 11.05.26

Η πρώτη αντίδραση της EPPO για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων

Για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, να ανανεώσει για δύο και όχι για πέντε έτη τη θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύνταξη
Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία
Κόσμος 11.05.26

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία

Τουλάχιστον 100 πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε αγορά στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία, αντικρουόμενες πληροφορίες από τον στρατό και την Διεθνή Αμνηστία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 11.05.26

Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν

Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αφότου απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για το τέλος του πολέμου. Σύμφωνα με το Axios, στο τραπέζι είναι η επανεκκίνηση στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα για τον χανταΐό – Συναγερμός και στην Τουρκία – Ένας θετικός στις ΗΠΑ
Παγκόσμια ανησυχία 11.05.26

Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα για τον χανταΐό – Συναγερμός και στην Τουρκία – Ένας θετικός στις ΗΠΑ

Ακόμα ένας νεαρός Ιταλός τέθηκε σε καραντίνα καθώς ήρθε σε επαφή με την γυναίκα που πέθανε από χανταΐό. Τεστ και πέντε άτομα υπό παρακολούθηση στην Τουρκία

Σύνταξη
Ισπανία: Σπίτι – κολαστήριο για τρία παιδιά – Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό
Κόσμος 11.05.26

Σπίτι - κολαστήριο για τρία παιδιά στην Ισπανία - Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό

Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, στην Ισπανία χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

Σύνταξη
«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό
Κόσμος 11.05.26

«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό

Ο Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε για λίγο τη διαδικασία σε ένα φόρουμ νεολαίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι τη Δευτέρα, αφού επέπληξε τμήματα του κοινού που διέκοψαν έναν ομιλητή

Σύνταξη
Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου
Κόσμος 11.05.26

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου

Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναφέροντας στο Ευρωπαϊκό επίπεδο σοβαρά ζητήματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου
Μέση Ανατολή 11.05.26 Upd: 20:15

Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου

Η πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία επέτρεψε στους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι κυρώσεις αφορούν Εβραίους εποίκους που ασκούν βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ
Η ανακοίνωση 11.05.26

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν - Είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ

Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε στο Ιράν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό
Radboudumc 12.05.26

Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό

Το προσωπικό πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ναϊμέγκεν της Ολλανδίας, τέθηκε σε καραντίνα μετά από διαδικαστικά λάθη που αφορούσαν έναν ασθενή με τον χανταϊό

Σύνταξη
Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο
Ελλάδα 12.05.26

Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο

Η νεαρή μητέρα τεσσάρων παιδιών, νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή της να είναι σοβαρή αλλά σταθερή

Σύνταξη
EPPO: Η πρώτη αντίδραση για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Το σχόλιο 11.05.26

Η πρώτη αντίδραση της EPPO για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων

Για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, να ανανεώσει για δύο και όχι για πέντε έτη τη θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: «Ανώμαλη προσγείωση» για τη Νέα Δημοκρατία – Δυναμικό «μπάσιμο» για το «κόμμα Τσίπρα»
Δημοσκόπηση 11.05.26

«Ανώμαλη προσγείωση» για τη Νέα Δημοκρατία - Δυναμικό «μπάσιμο» για το «κόμμα Τσίπρα»

Ιστορικό χαμηλό καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση την ίδια ώρα που στους πολίτες είναι διάχυτη η αίσθηση πως η διαφθορά και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίζουν τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου. Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι εν αναμονή ανακοινώσεων νέων κομμάτων. Η «δυναμική» του «κόμματος Τσίπρα».

Σύνταξη
Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε»
Προτιμά την ησυχία; 11.05.26

Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε, μέχρι τα 28 δούλευα ως σερβιτόρος σε στριπτιτζάδικο»

Σε μια πρόσφατη συζήτηση, ο Κόναν Ο'Μπράιεν επαίνεσε τον Ζακ Γαλιφιανάκη λέγοντας ότι είναι «ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνωρίζω», αλλά παραμένει «ταπεινός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός
Ελλάδα 11.05.26

Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός

Οχτώ άτομα έχουν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν βρεθεί, όπλα, σφαίρες και χειροβομβίδες - Οι δράστες εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα και συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της ΕΚΑΜ

Σύνταξη
«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
Δημιουργία 11.05.26

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 

Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ώρα Νέας Υόρκης…
On Field 11.05.26

Ώρα Νέας Υόρκης…

Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Τότεναμ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 11.05.26

LIVE: Τότεναμ – Λιντς

LIVE: Τότεναμ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Λιντς για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Μπολόνια
Ποδόσφαιρο 11.05.26

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Μπολόνια για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
«Πλύση εγκεφάλου» 11.05.26

Από τη φιλία στη σεξουαλική κακοποίηση - Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον έσπασε τη σιωπή της

Τα αδέρφια Κάσιο ισχυρίστηκαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποίησε όταν ήταν παιδιά, αφού πρώτα τους δελέασε με ακριβά δώρα και ταξίδια - Προσοχή σκληρές περιγραφές.

Σύνταξη
Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία
Κόσμος 11.05.26

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία

Τουλάχιστον 100 πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε αγορά στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία, αντικρουόμενες πληροφορίες από τον στρατό και την Διεθνή Αμνηστία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
Cookies