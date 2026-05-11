Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η εκλογική ήττα του Εργατικού Κόμματος στις πρόσφατες τοπικές εκλογές στη Βρετανία ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι των αντιδράσεων εις βάρος του Κιρ Στάρμερ. Πάνω από 75 βουλευτές του κόμματος και τέσσερις υπουργικοί βοηθοί ζητούν από τον Βρετανό πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την παραίτηση του.

Την Τρίτη, ο Κιρ Στάρμερ έχει υπουργικό συμβούλιο. Και εκεί υπουργοί του αναμένεται να τον πιέσουν επίσης να παραιτηθεί.

NEW: Senior UK Ministers Urge Starmer to Set a Timeline for His Resignation. pic.twitter.com/Z0OYonIrJP — Open Source Intel (@Osint613) May 11, 2026

Κιρ Στάρμερ: «Δεν εγκαταλείπω»

Ο Κιρ Στάρμερ, το πρωί της Δευτέρας, σε ομιλία του δήλωσε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Είπε ότι θα αποδείξει πως όσοι τον αμφισβητούν κάνουν λάθος. Για τον Βρετανό πρωθυπουργό, το Εργατικό Κόμμα έχει «πολύ επικίνδυνους αντιπάλους», κυρίως το ακροδεξιό, λαϊκιστικό Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ. Και πρόσθεσε ότι θα σταθεί όρθιος σε οποιαδήποτε πρόκληση ηγεσίας, χωρίς να εγκαταλείψει τις ευθύνες του ως πρωθυπουργός.

Keir Starmer has sought to quell a mounting rebellion in his Labour Party to avoid plunging Britain into a new political crisis. But after disastrous local election results, Starmer is deeply unpopular. Who is waiting in the wings to replace him? https://t.co/m7jFX5LKkn pic.twitter.com/sYsDHKLS1H — Reuters (@Reuters) May 11, 2026



Η ομιλία του ωστόσο δεν έπεισε πολλούς βουλευτές του κόμματος. Η εκλογική ήττα της περασμένης Πέμπτης απλώς έγινε ένας ακόμη λόγος για να αμφισβητηθεί η ηγεσία του. Ο Κιρ Στάρμερ είχε επίσης επικριθεί για τον διορισμό του Τομ Μάντελσον ως πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ. Όπως αποδείχθηκε, ο Μάντελσον ήταν μεταξύ των πολιτικών που είχαν σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Και μια σειρά από λάθη και αποτυχίες στην κυβερνητική πολιτική τα έχει χρεωθεί στο σύνολό τους, σχεδόν ενάμιση χρόνο από τη σαρωτική νίκη των Εργατικών, που τους έφερε στην εξουσία έπειτα από πολλά χρόνια.

Οι αντιδράσεις για το πρόσωπό του είχαν ήδη αρχίσει από τους πρώτους μήνες της θητείας του, όταν έλαβε μια σειρά από αντιδημοφιλή μέτρα λιτότητας. Σκοπός ήταν να ορθοποδήσει η βρετανική οικονομία, έπειτα από χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών.

«Δεν έπεισε»

Μεταξύ των βουλευτών που ζητούν την παραίτησή του είναι και οι υποστηρικτές των βασικών αντιπάλων του για την ηγεσία των Εργατικών, Άντι Μπέρναμ και Γουές Στρίτινγκ. Και παρά το γεγονός ότι πολλοί υπουργοί υποστηρίζουν ότι η πλειονότητα των βουλευτών θέλουν να μείνει ο Κιρ Στάρμερ, οι αντίθετες φωνές υπερισχύουν.

Βουλευτές από όλες τις τάξεις του κόμματος δήλωσαν ότι ο Κιρ Στάρμερ δεν κατάφερε να τους πείσει ότι διαθέτει ό,τι χρειάζεται για να οδηγήσει τη χώρα στις επόμενες εκλογές (2029). Και τέσσερις βοηθοί υπουργών παραιτήθηκαν ήδη, μεταξύ των οποίων και η βοηθός του υπουργού Επικρατείας (νο2 στην κυβέρνηση), Ντέιβιντ Λάμι. Δηλώνουν ότι οι Εργατικοί χρειάζονται μια άλλη ηγεσία, που θα μπορεί να ηγηθεί εν όψει των προκλήσεων που έρχονται.

«Είναι σαφές ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει πλέον την εμπιστοσύνη και την στήριξη των ψηφοφόρων για να ηγηθεί αυτής της αλλαγής», είπε η βοηθός του Λάμι, Μέλανι Γουόρντ.

Ο Τζο Μόρις, βοηθός του υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ, παραιτούμενος είπε ότι θέλει να φύγει ο Στάρμερ. Ενώ ο βοηθός της υπουργού Περιβάλλοντος, Έμα Ρέινολντς, Τομ Ράτλαντ, είπε ότι η «εχθρότητα» των βουλευτών προς τον πρωθυπουργό δεν του επιτρέπει να παραμείνει.

Η τέταρτη ήταν η Ναουσαμπάχ Χαν, βοηθός στο υπουργικό συμβούλιο.

Starmer said he took responsibility for Labour’s worst local election results in decades and promised a ‘big leap’ toward closer EU ties and legislation to fully nationalize British Steel, as rebels in his party threatened a leadership contest https://t.co/DZzmY5Qkgd pic.twitter.com/3xpHa7aO5k — Reuters (@Reuters) May 11, 2026

Συγκεντρώνοντας υπογραφές

Η Κάθριν Γουέστ, που κάποτε φερόταν «δελφίνος» για τη θέση, είπε ότι δεν θα είναι υποψήφια για την ηγεσία. Ωστόσο, ανέλαβε να συγκεντρώσει τα ονόματα όσων ήθελαν να παραιτηθεί ο Κιρ Στάρμερ.

Ο συμπρόεδρος της Ομάδας Ανάπτυξης του Εργατικού Κόμματος, Κρις Κέρτις, που κάποτε θεωρούνταν στενός συνεργάτης του, δήλωσε: Ο Στάρμερ δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή που χρειαζόταν η χώρα. «Πιστεύω επομένως ότι είναι καιρός να αναζητήσουμε νέα ηγεσία», είπε.

Στη δήλωσή του σημείωνε: «Και νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός ορθώς τώρα θέτει ένα χρονοδιάγραμμα και μια ομαλή διαδικασία για μια εκλογή ηγεσίας. Μια διαδικασία στην οποία οι Εργατικοί θα συζητήσουν το όραμα για τη χώρα και ποιες αλλαγές πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητες για να αντιμετωπίσουν τις πολύ πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Βρετανία».

Οι «δελφίνοι» στο προσκήνιο

Ο Κέρτις ήταν ο πρώτος βουλευτής που είναι γνωστό ότι ήταν κοντά στον υπουργό Υγείας, Γουές Στρίτινγκ. Ο τελευταίος, που θεωρείται ισχυρός υποψήφιος για την ηγεσία, ζήτησε την αποχώρηση του Στάρμερ. Και τον ακολούθησαν κι άλλοι.

Όπως ο βουλευτής των Σκωτσέζων Εργατικών, Άλαν Γκέμελ. Και ο Τζας Άθβαλ, από τη γειτονική περιφέρεια του Στρίτινγκ, όπου το Εργατικό Κόμμα τα πήγε καλύτερα στις τοπικές εκλογές.

«Ακόμα και σε μέρη όπως το Ρέντμπριτζ, όπου τα πήγαμε καλύτερα στις τοπικές κοινωνίες, το μήνυμα των ψηφοφόρων ήταν σαφές: ο πρωθυπουργός έχει χάσει την εμπιστοσύνη της χώρας», δήλωσε ο Άθβαλ.

«Η σημερινή ομιλία δεν κατάφερε να δείξει ότι μπορεί να ανακτήσει αυτή την εμπιστοσύνη. Ούτε να μας οδηγήσει μέσα από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

Σύμμαχοι του Στρίτινγκ λένε ότι ο ίδιος δεν σκοπεύει να μιλήσει ακόμα. Υποστήριξαν ότι παραμένει πιστός στον Κιρ Στάρμερ.

Την ίδια ώρα, δεκάδες ακόμη βουλευτές που υποστηρίζουν τον Άντι Μπέρναμ ζητούν ομαλή μετάβαση. Μια διαδικασία που θα δώσει χρόνο στον δήμαρχο του Μείζονος Μάντσεστερ να διεκδικήσει μια έδρα στο κοινοβούλιο.

«Δεν τον συμπαθούν»

Πολλοί από τους βουλευτές που ζητούν την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ υποστηρίζουν ότι η εκλογική ήττα ήταν αποτέλεσμα της αντιδημοτικότητάς του. Παράδειγμα η Λορέιν Μπίβερς, βουλευτής του Βόρειου Μπλάκπουλ και του Φλίτγουντ. «Χωρίς μια τεράστια αλλαγή στην προσέγγιση, όταν διεξαχθούν εκλογές στη γωνιά μου στο Λάνκασαϊρ τον επόμενο χρόνο, οι ψηφοφόροι θα στείλουν το ίδιο μήνυμα με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη».

Ενώ η βουλευτής του Μπέρμιγχαμ Έρντινγκτον, Πολέτ Χάμιλτον, είπε: «Στο κατώφλι του εκλογικού τμήματος, οι ψηφοφόροι μας έλεγαν επανειλημμένα το ίδιο πράγμα. Ότι τα εθνικά ζητήματα και η ηγεσία του κόμματος δεν τους επέτρεπαν πλέον να ψηφίσουν Εργατικούς».

Ο φόβος του Φάρατζ

Ωστόσο, υπάρχουν και βουλευτές που φοβούνται την αλλαγή. Πιστεύουν ότι αν το κόμμα μπει σε διαδικασία αλλαγής ηγεσίας και πρωθυπουργού, θα προκληθεί χάος. Η Βρετανία βρίσκεται σε περίοδο οικονομικής αναταραχής και αυτό θα μπορούσε να το εκμεταλλευθεί ο ακροδεξιός Φάρατζ.

Ο βουλευτής του Μπράιτον Κέμπταουν και του Πιςχέιβεν, Κρις Γουόρντ, λέει ότι «δεν είναι η ώρα να διχάσουμε το κόμμα ή να αγνοήσουμε το εθνικό συμφέρον». Εκτιμά ότι παρά την «πικρή απογοήτευση» από τις εκλογές, «η χειρότερη απάντηση θα ήταν να βυθίσουμε το κόμμα σε μια διχαστική αναμέτρηση ηγεσίας».

Ο βουλευτής του Ντόβερ και του Ντιλ, Μάικ Ταπ, υποστηρίζει ότι «η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, όχι άλλη μια περιστρεφόμενη πόρτα ηγετών».