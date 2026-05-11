newspaper
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 10:39
Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον 70χρονο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στάρμερ: Υπό πίεση – Στόχος να πείσει το κόμμα του και τους πολίτες ότι μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός
Κόσμος 11 Μαΐου 2026, 10:45

Στάρμερ: Υπό πίεση – Στόχος να πείσει το κόμμα του και τους πολίτες ότι μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ αντιμετωπίζει εσωτερική εξέγερση στους Εργατικούς

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα πάρει τον λόγο σήμερα σε μια προσπάθεια να πείσει τόσο τους Βρετανούς όσο και το ίδιο του το κόμμα για την ικανότητά του να παραμείνει στη θέση μετά τις καταστροφικές για το Εργατικό Κόμμα τοπικές εκλογές της Πέμπτης.

Κρίσιμη εβδομάδα για τον Βρετανό πρωθυπουργό

Έπειτα από δύο χρόνια στην πρωθυπουργία αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με κρίση, αλλά ίσως να πρόκειται για την πιο σοβαρή μέχρι στιγμής καθώς αυξάνεται η δυσαρέσκεια μεταξύ των Βρετανών αλλά και μεταξύ των Εργατικών, οι οποίοι θεωρούν εκείνον υπεύθυνο για την ήττα του κόμματος.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόκειται να εκφωνήσει σήμερα ομιλία στην οποία σκοπεύει να δηλώσει ότι «για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα δεν αρκούν οι σταδιακές αλλαγές», σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας του που έδωσε στη δημοσιότητα η Ντάουνινγκ Στριτ.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χθες Κυριακή ο Στάρμερ επανέλαβε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Observer την αποφασιστικότητά του να παραμείνει στην πρωθυπουργία για να φέρει σε πέρας «το έργο για το οποίο εξελέγη τον Ιούλιο του 2024».

Αυτή είναι μια κρίσιμη εβδομάδα για τον Βρετανό πρωθυπουργό, καθώς την Τετάρτη ο βασιλιάς Κάρολος θα εκφωνήσει ομιλία ενώπιον του κοινοβουλίου στην οποία θα παρουσιάσει τα σχέδια της κυβέρνησης για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Σήμερα ο Στάρμερ θα αναφερθεί στις προτεραιότητές του, περιλαμβανομένων των στενότερων δεσμών με την ΕΕ, ώστε η Βρετανία να «ενισχυθεί οικονομικά, εμπορικά και στον τομέα της άμυνας».

Ο Κιρ Στάρμερ θα επιχειρήσει να παραμείνει κάτοικος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Κιρ Στάρμερ θα επιχειρήσει να παραμείνει κάτοικος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Εξέγερση στο εσωτερικό των Εργατικών

Στις τοπικές εκλογές οι Εργατικοί έχασαν έδαφος από το ακροδεξιό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, ακόμη και στα προπύργιά τους στη βόρεια Αγγλία και την Ουαλία. Την ίδια ώρα οι Πράσινοι, που βρίσκονται πιο αριστερά από τους Εργατικούς, αφαίρεσαν ψήφους από το κόμμα στο Λονδίνο.

Τώρα ο Στάρμερ καλείται να αντιμετωπίσει την εξέγερση στο εσωτερικό των Εργατικών, όπου ολοένα και περισσότεροι βουλευτές ζητούν την αποχώρησή του.

Το Σαββατοκύριακο η πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Κάθριν Γουέστ ανακοίνωσε ότι, αν το υπουργικό συμβούλιο δεν καταφέρει να συμφωνήσει σε έναν αντικαταστάτη του Στάρμερ, τότε θα κινηθεί η ίδια για να προκαλέσει εσωτερικές εκλογές για να βρεθεί διάδοχος.

Αυτό μοιάζει ουσιαστικά αδύνατο: σύμφωνα με τους κανόνες του Εργατικού Κόμματος, χρειάζεται την υποστήριξη 81 βουλευτών (το 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας). Ωστόσο οι δηλώσεις της Γουέστ αποκαλύπτουν ότι κάποιοι βουλευτές αναζητούν τρόπους για να βρουν γρήγορα έναν αντικαταστάτη του πρωθυπουργού.

Περίπου 30 βουλευτές έχουν ζητήσει τις τελευταίες ημέρες την αποχώρηση Στάρμερ βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με καταμέτρηση του ιστότοπου LabourList.

«Πραγματικά δεχτήκαμε ένα χτύπημα από τους ψηφοφόρους. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι οι εσωτερικές εκλογές για να αλλάξουμε κατεύθυνση (…) είναι η σωστή απάντηση», δήλωσε χθες η Μπρίτζετ Φίλιπσον, σύμμαχος του πρωθυπουργού.

«Να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων»

Μετά την άφιξή του στη Ντάουνινγκ Στριτ, τον Ιούλιο του 2024, ο Στάρμερ δεν έχει πείσει πραγματικά τους Βρετανούς, λαμβάνοντας μέτρα που θεωρήθηκαν κατά της κοινωνίας, αυστηροποιώντας τη μεταναστευτική πολιτική — κάτι που απογοήτευσε τους ψηφοφόρους των Εργατικών– και αδυνατώντας να ανατάξει την οικονομία, ζήτημα που είχε αναγάγει σε προτεραιότητά του.

Εξάλλου έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τις αναγκαστικές αποχωρήσεις υπουργών της κυβέρνησής του και το σκάνδαλο του διορισμού του Πίτερ Μάντελεσον στη θέση του Βρετανού πρεσβευτή στις ΗΠΑ παρά τις στενές του σχέσεις με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Η απόδοσή του στη διεθνή σκηνή απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν ή σε σχέση με την Ουκρανία έχουν προκαλέσει θετικές αντιδράσεις διεθνώς, αλλά δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν τα προβλήματα της εσωτερικής πολιτικής.

Ωστόσο η απουσία προφανούς διαδόχου ενδέχεται να τον κρατήσει προς το παρόν στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο για τους Εργατικούς οι πιθανοί διάδοχοι που διαφαίνονται δεν σπεύδουν να αμφισβητήσουν τον Στάρμερ, είτε πρόκειται για την πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ είτε για τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

Ένας άλλος υποψήφιος, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, η πιο δημοφιλής προσωπικότητα των Εργατικών σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί προς το παρόν να θέσει υποψηφιότητα καθώς δεν είναι βουλευτής.

Κανείς τους δεν έχει ζητήσει δημοσίως την αποχώρηση του Στάρμερ.

«Ο πρωθυπουργός πρέπει τώρα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ορίσει την αλλαγή την οποία έχει ανάγκη η χώρα», τόνισε σε ανάρτησή της στο Χ η Ρέινερ μετά τις τοπικές εκλογές. «Πιθανόν αυτή να είναι η τελευταία μας ευκαιρία», επέμεινε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Ελληνική οικονομία: Στο προσκήνιο το δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: Στο προσκήνιο το δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Κόσμος
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χανταϊός: Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius – Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης
Τα τελευταία νέα 11.05.26

Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius - Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης με χανταϊό

Ο Αυστραλός υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε ότι τέσσερις Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός θα επαναπατριστούν

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε – Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο
Κρίσιμες ώρες 11.05.26 Upd: 10:46

Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε – Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί -Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Συνέντευξη 11.05.26

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζει ότι η ομοφωνία παραλύει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητεί πιο ευέλικτους μηχανισμούς άμυνας και αποφάσεων

Μαρία Βασιλείου
Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Σκληρή αλήθεια 11.05.26

Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: Αλλες «δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για να πλήξουν όλους τους στόχους τους, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
«Εχουν ηττηθεί» 11.05.26

Ο Τραμπ θέλει άλλες «δύο εβδομάδες» για να πλήξει όλους τους στόχους στο Ιράν

Οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.

Σύνταξη
Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη
Αναστολή ποινής 10.05.26

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη

Μία εβδομάδα αφότου κατέρρευσε στη φυλακή, η Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη. Η υγεία της βραβευμένης με Νόμπελ συγγραφέα και ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών έχει επιδεινωθεί.

Σύνταξη
Ο Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του – Γιατί τώρα;
Κόσμος 10.05.26

Ο Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του – Γιατί τώρα;

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του, παρά το γεγονός ότι οι ευρύτερες διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του
ΗΠΑ 10.05.26

Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του

Οργή έχει προκαλέσει το χρυσό άγαλμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το δεξί του χέρι σε γροθιά, που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Μαϊάμι. Οι υποστηρικτές του όμως λένε ότι αποτελεί «γιορτή για την Αμερική που γίνεται μεγάλη ξανά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 10.05.26

Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα – Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray
Mετά την ένοπλη επίθεση 11.05.26

Ουρές στο Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα - Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray

Ο έλεγχος είναι πλέον εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων

Σύνταξη
«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική 11.05.26

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Συνεχίζεται το πρέσινγκ του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με αφορμή και τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με την κατάθεσή του το 2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Σύνταξη
Χανταϊός: Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius – Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης
Τα τελευταία νέα 11.05.26

Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius - Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης με χανταϊό

Ο Αυστραλός υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε ότι τέσσερις Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός θα επαναπατριστούν

Σύνταξη
Χανταϊός: Ο χρόνος επώασης του ιού μπορεί να φτάσει τις 45 ημέρες – Τι λένε Βασιλακόπουλος και Μαγιορκίνης
Ελλάδα 11.05.26

Χανταϊός: Ο χρόνος επώασης του ιού μπορεί να φτάσει τις 45 ημέρες – Τι λένε Βασιλακόπουλος και Μαγιορκίνης

Η μετάδοση του ιού γίνεται κυρίως από τρωκτικά (μέσω περιττωμάτων ή ούρων) και όχι τόσο από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν και σε στενή και παρατεταμένη επαφή, μπορεί να υπάρξει μετάδοση.

Σύνταξη
Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Ανάρτηση με νόημα 11.05.26

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν - Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Σύνταξη
Σίξερς – Νικς 114-144: Σαρωτικοί οι Νεοϋορκέζοι, πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς της Ανατολής
Μπάσκετ 11.05.26

Σίξερς – Νικς 114-144: Σαρωτικοί οι Νεοϋορκέζοι, πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς της Ανατολής

Με μια καταιγιστική εμφάνιση, οι Νικς διέλυσαν τους Σίξερς εκτός έδρας με 144-114, «σκούπισαν» τη σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Σύνταξη
Η αγάπη του Λουίς Ενρίκε για την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιέται – Έμαθε ότι νίκησε στο clasico και ύψωσε τη γροθιά του (vid)
Ποδόσφαιρο 11.05.26

Η αγάπη του Λουίς Ενρίκε για την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιέται – Έμαθε ότι νίκησε στο clasico και ύψωσε τη γροθιά του (vid)

Ο Λουίς Ενρίκε μετά το ματς της Παρί Σεν Ζερμέν, είχε το μυαλό του στο clasico και μόλις έμαθε το τελικό σκορ πανηγύρισε με υψωμένη γροθιά του.

Σύνταξη
Τίμπεργουλβς – Σπερς 114-109: Οι «λύκοι» ισοφάρισαν τη σειρά – Αποβολή για τον Γουεμπανιάμα
Μπάσκετ 11.05.26

Τίμπεργουλβς – Σπερς 114-109: Οι «λύκοι» ισοφάρισαν τη σειρά – Αποβολή για τον Γουεμπανιάμα

Σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση που έφερε την αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα για αγκωνιά σε αντίπαλο, οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Σπερς 114-109 και έφεραν τη σειρά στο 2-2.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
Cookies