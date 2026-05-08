08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
Γιατί ένας αποδυναμωμένος Στάρμερ αλλάζει τα δεδομένα στις Βρυξέλλες
Κόσμος 08 Μαΐου 2026, 19:50

Γιατί ένας αποδυναμωμένος Στάρμερ αλλάζει τα δεδομένα στις Βρυξέλλες

Μετά τις οδυνηρές ήττες στις τοπικές εκλογές, ο Σερ Κίρ Στάρμερ ετοιμάζει μια νέα προσπάθεια για στενότερους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση

«Δεν πρόκειται να αποχωρήσω και να βυθίσω τη χώρα στο χάος», δήλωσε την Παρασκευή ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κίρ Στάρμερ, αφότου τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών έδειξαν ότι εκατομμύρια ψηφοφόροι εγκατέλειψαν το Εργατικό Κόμμα. 

Τα δεδομένα απέχουν πολύ από τις γενικές εκλογές πριν από λιγότερο από δύο χρόνια, όπου το Εργατικό Κόμμα κέρδισε μία από τις μεγαλύτερες πλειοψηφίες στην ιστορία του βρετανικού κοινοβουλίου. 

Ο Στάρμερ παραδέχτηκε ότι οι εκλογές — στις οποίες εκατοντάδες δημοτικοί σύμβουλοι του Εργατικού Κόμματος έχασαν τις έδρες τους, ενώ το κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ σημείωσε τεράστιες νίκες — ήταν οδυνηρές.  

«Τα αποτελέσματα είναι σκληρά, είναι πολύ σκληρά, και δεν υπάρχει τρόπος να τα ωραιοποιήσουμε», είπε. 

Σχεδιάζει ήδη μια νέα αρχή για την πρωθυπουργία του, ξεκινώντας τη Δευτέρα, με μια σημαντική ομιλία που αναμένεται να υποσχεθεί στενότερους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αυτό συνάδει με το πολιτικό κλίμα, σύμφωνα με το Euronews. 

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, οι ψηφοφόροι θεωρούν την απόφαση να αποχωρήσει η χώρα από την ΕΕ ως λάθος, με αναλογία δύο προς ένα. 

Οι Βρυξέλλες βλέπουν ευκαιρία — και κίνδυνο 

Στις Βρυξέλλες, οι αξιωματούχοι θα καλωσορίσουν τη βελτίωση των σχέσεων, μετά από μια δεκαετία που χαρακτηρίστηκε από το πικρό διαζύγιο της Βρετανίας από την ΕΕ. 

Τα παγκόσμια γεγονότα, από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν ήδη φέρει το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ πιο κοντά, ιδίως σε θέματα άμυνας. 

Ο Στάρμερ έχει διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη συσπείρωση της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» πίσω από την Ουκρανία, η οποία πέρυσι δεσμεύτηκε για ενισχυμένη υποστήριξη καθώς οι ΗΠΑ απέσυραν τη βοήθειά τους προς το Κίεβο.  

Έχει επίσης ευθυγραμμιστεί με τον προειδοποιητικό τόνο της ΕΕ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, καλώντας σε αυτοσυγκράτηση παρά τη σφοδρή κριτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη μη συμμετοχή του στη σύγκρουση. 

Ωστόσο, και η ΕΕ θα είναι επιφυλακτική. 

Ο Στάρμερ αδύναμος σε ιστορικό βαθμό.  

Οι εθνικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη προς το Εργατικό Κόμμα κυμαίνεται κάτω από το 20%, μερικές φορές πίσω τόσο από τους Συντηρητικούς όσο και από το Πράσινο Κόμμα. Βρίσκονται πολύ πίσω από το Κόμμα της Μεταρρύθμισης (Reform UK), που κυμαίνεται γύρω στο 25%. 

Τα προσωπικά ποσοστά του Στάρμερ είναι καταστροφικά: οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μόλις το 19% των ψηφοφόρων εγκρίνει την ηγεσία του, και η καθαρή αποδοχή του είναι -45%.  

Οι αγορές στοιχημάτων θεωρούν πλέον την αποχώρησή του ως ουσιαστικά θέμα τύχης πριν από το τέλος Ιουνίου. 

Οι αντίπαλοι εντός του Εργατικού Κόμματος περιμένουν την ευκαιρία τους.  

Στο Γουέστμινστερ κυκλοφορούν φήμες για πιθανές προκλήσεις από προσωπικότητες όπως η πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ, ο Υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ και ο Δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ. 

Αυτό έχει σημασία στις Βρυξέλλες, όπου δεν υπάρχει διάθεση για την επανέναρξη δύσκολων διαπραγματεύσεων μόνο για να δουν μια αποδυναμωμένη βρετανική κυβέρνηση να υποχωρεί υπό εσωτερική πίεση ή να ξεπερνιέται από τα γεγονότα. 

«Οτιδήποτε προκύψει θα πρέπει να διαπραγματευτεί — και θα είμαστε προσεκτικοί στο να ποντάρουμε τα πάντα στον Στάρμερ αν φύγει σε λίγους μήνες», είπε ένας διπλωμάτης της ΕΕ. 

Υποστηρικτές της παραμονής στην ΕΕ διαδηλώνουν έξω από το Κοινοβούλιο στο Λονδίνο, Βρετανία, στις 17 Οκτωβρίου 2017. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο Σερ Κίρ Στάρμερ, γραμματέας του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας για θέματα Brexit, δήλωσε ότι το κόμμα θα αντιταχθεί σε μια έξοδο χωρίς συμφωνία, εάν τέτοια πρόταση τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Κοινοτήτων το 2019.

Και τι γίνεται με το – όχι και τόσο – μακροπρόθεσμο μέλλον;  

Το Reform UK προηγείται στις δημοσκοπήσεις από τις αρχές του 2025, και οι στοιχηματιστές το δείχνουν ως φαβορί για να κερδίσει τις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι το 2029. 

Ακόμη και αν οι ψηφοφόροι έχουν θερμανθεί προς την ΕΕ μέχρι τότε, ο πιο πιθανός επόμενος πρωθυπουργός είναι ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος ηγήθηκε και της προηγούμενης ενσάρκωσης του Reform, του Brexit Party.  

Έχει δεσμευτεί για μια σκληρότερη προσέγγιση προς την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επαναδιαπραγμάτευσης της εμπορικής συμφωνίας μετά το Brexit, ώστε να στερηθούν οι πολίτες της ΕΕ τα δικαιώματα παροχών. 

«Από το Brexit και μετά, υπάρχει ανησυχία στις Βρυξέλλες ότι η Βρετανία αναλαμβάνει δεσμεύσεις που δεν μπορεί να εκπληρώσει, ειδικά αν αυτές μπορούν να ανατραπούν από μια κυβέρνηση Φάρατζ», λέει ο Φάμπιαν Ζούλεγκ, διευθύνων σύμβουλος του European Policy Centre. 

Αργή επανεκκίνηση, παρατεταμένη καχυποψία 

Αλλά ακόμη και πέρα από τα πολιτικά ερωτήματα σχετικά με την τύχη του Στάρμερ και του Εργατικού Κόμματος, η ΕΕ δυσκολεύεται να εκτιμήσει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Παρά την πολυδιαφημισμένη «επανεκκίνηση» του Στάρμερ μετά την είσοδό του στο Downing Street, η πρόοδος είναι αργή και περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις δικές του κόκκινες γραμμές: καμία επιστροφή στην Ενιαία Αγορά, στην τελωνειακή ένωση ή στην ελεύθερη κυκλοφορία. 

Οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει σε ορισμένους τομείς, ιδίως όσον αφορά την αμυντική συνεργασία και τις ενεργειακές συνδέσεις .  

Ωστόσο, πολλές από τις βασικές φιλοδοξίες παραμένουν εγκλωβισμένες σε τεχνικές διαμάχες σχετικά με τη χρηματοδότηση, την εναρμόνιση των κανονιστικών ρυθμίσεων και τα προγράμματα κινητικότητας των νέων. 

Οι συνομιλίες για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο αμυντικό ταμείο SAFE της ΕΕ, ύψους 150 δισ. ευρώ, έχουν ήδη οδηγήσει σε διαφωνίες σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τα δίδακτρα των φοιτητών και τα ανώτατα όρια κινητικότητας έχουν καταστεί πολιτικά «τοξικές» στο Λονδίνο. 

Η επιλεκτική προσέγγιση των Βρετανών  

Στις Βρυξέλλες, υπάρχει επίσης απογοήτευση για το γεγονός ότι η Βρετανία εξακολουθεί να φαίνεται αβέβαιη σχετικά με το είδος της μακροπρόθεσμης σχέσης που πραγματικά επιθυμεί. 

Αξιωματούχοι της ΕΕ υποστηρίζουν όλο και περισσότερο ότι το Λονδίνο δεν μπορεί ταυτόχρονα να απαιτεί βαθύτερη πρόσβαση σε τμήματα της Ενιαίας Αγοράς, ενώ απορρίπτει πολλές από τις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται.  

Η παλιά υποψία της εποχής του Brexit για «επιλεκτική προσέγγιση» εκ μέρους των Βρετανών δεν έχει εξαφανιστεί ποτέ πλήρως. 

Προς το παρόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξακολουθούν να θεωρούν τον Στάρμερ σοβαρό, ρεαλιστή και απείρως προτιμότερο από το χάος του Μπόρις Τζόνσον. 

Ωστόσο, ιδιωτικά, οι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι η αποδυνάμωση της πολιτικής του θέσης θα μπορούσε να δυσχεράνει ακόμη και την επίτευξη των πιο μετριοπαθών συμφωνιών. 

Λίγοι στις Βρυξέλλες επιθυμούν να ξοδέψουν πολιτικό κεφάλαιο διαπραγματευόμενοι ευαίσθητες συμφωνίες με έναν Βρετανό πρωθυπουργό που ενδέχεται να μην επιβιώσει αρκετά ώστε να τις εφαρμόσει — ή του οποίου ο διάδοχος θα μπορούσε να τις ανατρέψει εκ νέου. 

 

Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

Κόσμος
«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

Κόσμος 08.05.26

Οι γάλλοι εισαγγελείς καλούν ξανά τον Μασκ για το Χ

Οι εισαγγελείς του Παρισιού ζητούν προκαταρκτικές κατηγορίες εναντίον του Μασκ και της πρώην CEO Γιακαρίνο, ακόμη και αν δεν εμφανιστούν. Η εταιρεία χαρακτήρισε την έρευνα «καταχρηστική».

Σύνταξη
Κόσμος 08.05.26

Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε την Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού πάνω στο πλοίο, το οποίο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κατά κανόνα μόνον έπειτα από στενή επαφή.

Σύνταξη
Κόσμος 08.05.26

Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;

Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ημέρα της Νίκης είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη εθνική εορτή του έτους. Αυτή τη φορά, όμως, ακόμη και οι πρώην σύμμαχοι της Ρωσίας κρατούν αποστάσεις

Σύνταξη
Κόσμος 08.05.26

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Σύνταξη
Παγκόσμια έρευνα 08.05.26

«Βουτιά» στο -16% έκαναν οι ΗΠΑ στον Δείκτη Αντίληψης Δημοκρατίας στη δεύτερη θητεία Τραμπ

Στις πολιτικές Τραμπ φαίνεται να πιστώνεται η εν λόγω αρνητική «διάκριση», με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να βρίσκονται, βάσει του Δείκτη, σε χειρότερη θέση συγκριτικά με τη Ρωσία

Σύνταξη
Κόσμος 08.05.26

Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ

Αν και αυτές οι εκλογές στην Βρετανία δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας και της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ

Σύνταξη
Κόσμος 08.05.26

Τρεις νεκροί και δέκα αγνοούμενοι πεζοπόροι έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία

Από την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία έχασε τη ζωή του ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε, ενώ οι άλλοι δύο ήταν ξένοι, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας

Σύνταξη
Κόσμος 08.05.26

Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους

Όπως συμβαίνει με κάθε ριζική κοινωνική αλλαγή, εδώ δεν επηρεάζει ένας μόνο παράγοντας, αλλά όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος της γέννησης ενός παιδιού σε έναν τόσο αβέβαιο κόσμο ίσως να υπερτερεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παγκόσμια ανησυχία 08.05.26

Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά χανταϊού μέσω επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Το κρουαζιερόπλοιο έχει αποφασιστεί να μη δέσει στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο - Η απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Κόσμος 08.05.26 Upd: 20:15

«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Φ. Πολίτη - Χρ. Ρουμελιώτου - Α. Κάτσουρα
Κόσμος 08.05.26

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης

Με γραμμή εκκίνησης το επικείμενο συνέδριο και με ορατό σταθμό τη βραδιά της πρώτης κάλπης, οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες οργανώνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τα στρατόπεδα, οι στρατηγικές και οι συμμαχίες για τη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
English edition 08.05.26

Inflation in Greece Surges to 5.4% in April

Fuel, transport and food costs drove a sharp monthly spike, with diesel prices up 32.4% year-on-year and no relief expected in the months ahead

Σύνταξη
«Ευχόμουν το αντίθετο» 08.05.26

Ο Λευκός Οίκος λέει πως ο Μαρκ Χάμιλ είναι «άρρωστος» μετά από ΑΙ ανάρτησή του με τον Τραμπ σε τάφο

Ο Μαρκ Χάμιλ βρέθηκε στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου για AI εικόνα με τον Τραμπ σε τάφο, την οποία κατέβασε ζητώντας συγγνώμη. «Θα πρέπει να ζήσει αρκετά ώστε να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», είπε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπάσκετ 08.05.26

LIVE: Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Σύνταξη
Media 08.05.26

To BHMA: Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας

Για 2η συνεχόμενη χρονιά η Alter Ego Media και η εφημερίδα το ΒΗΜΑ διοργάνωσαν τον Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας. Το Σάββατο 9 Μαΐου η τελετή βράβευσης

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία

Μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας της βιώνει η Ρεάλ Μαδρίτης, με άγριους τσακωμούς, πισώπλατα «μαχαιρώματα», ατελείωτη γκρίνια και την «ανυπόφορη αποτυχία» μιας άτιτλης διετίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κόσμος 08.05.26

Οι γάλλοι εισαγγελείς καλούν ξανά τον Μασκ για το Χ

Οι εισαγγελείς του Παρισιού ζητούν προκαταρκτικές κατηγορίες εναντίον του Μασκ και της πρώην CEO Γιακαρίνο, ακόμη και αν δεν εμφανιστούν. Η εταιρεία χαρακτήρισε την έρευνα «καταχρηστική».

Σύνταξη
Ελλάδα 08.05.26

Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα εκτέλεσε τον 20χρονο με έξι σφαίρες στον κορμό - Τι έδειξε ιατροδικαστική εξέταση

Επισημαίνεται ότι οι τέσσερις πυροβολισμοί έγιναν από απόσταση δύο έως δυόμισι μέτρων, ενώ οι δύο τελευταίοι, που χαρακτηρίζονται ως «χαριστικές βολές», έγιναν από μικρότερη απόσταση.

Σύνταξη
Συνελήφθη 08.05.26

Βίντεο σοκ από το Ηράκλειο: Άνδρας πιάνει κεφαλοκλείδωμα την πρώην σύντροφό του και τη σέρνει στο πάτωμα

Σοκ προκαλεί το βίντεο από καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας άνδρας ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του μέρα μεσημέρι, πριν συλληφθεί από αστυνομικούς.

Σύνταξη
Πολλαπλές πιέσεις 08.05.26

Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης

Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κόσμος 08.05.26

Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε την Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού πάνω στο πλοίο, το οποίο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κατά κανόνα μόνον έπειτα από στενή επαφή.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι υπάρχει «ένα πραγματικό λαϊκό αίτημα να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του προοδευτικού κόσμου».

Σύνταξη
Ελλάδα 08.05.26

Κρήτη: «Ζούσαμε με τον φόβο» λένε οι συγγενείς του 20χρονου – Οι απειλές και οι απόπειρες κατά του Νικήτα

Αμέτρητες απειλές για τη ζωή του είχε δεχθεί από τον 54χρονο ο 20χρονος Νικήτας, όπως καταγγέλλουν οι συγγενείς του. Την τρίτη φορά ωστόσο, ο 2οχρονος δεν στάθηκε το ίδιο τυχερός

Σύνταξη
Το μήνυμά του 08.05.26

UFO στην Ελλάδα: Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε βίντεο – Στο φως αρχεία του Πενταγώνου

Σε ένα από τα βίντεο UAP πετά κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας και να πραγματοποιεί πολλαπλές «στροφές 90 μοιρών». Τα βίντεο με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα στην Ελλάδα. Το Πεντάγωνο ξεκινά να δημοσιοποιεί αρχεία για UFO.

Σύνταξη
Χείλη με χείλη 08.05.26

Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»

Το φιλί είναι μια πράξη οικεία, πρωτόγονη και συναισθηματική. Η τραγουδίστρια Tove Lo και ο φωτογράφος Kenny Laubbacher τιμούν αυτή την πράξη σε ένα νέο βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκσυγχρονισμός 08.05.26

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Σύνταξη
Ελλάδα 08.05.26

Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Τα ερωτήματα της έρευνας

Στην Αττική μεταφέρεται το USV που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, προκειμένου να ερευνηθεί η προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Art 08.05.26

«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας

Η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, με τίτλο «Ο Επίμονος Θάμνος», συνιστά μια ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού και του κόσμου

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Μάντσεστερ Σίτι για Βινίσιους! Οι «Πολίτες» κινούνται για τον 25χρονο σταρ της Ρεάλ

Ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Βινίσιους, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ, με έναν χρόνο να απομένει για την ολοκλήρωσή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα Νέα της Αγοράς 08.05.26

Ο SKINOS φέρνει πνοή αλλαγής στα FNL Awards

Η δημιουργία του βραβείου Best Greek Spirit List από τον Skinos Mastiha spirit αποτελεί φυσική έκφραση του ηγετικού ρόλου που έχει κατακτήσει διεθνώς στο σύγχρονο ελληνικό απόσταγμα

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

