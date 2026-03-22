Οι ΗΠΑ και ο «δειλός» Στάρμερ – Πώς σχολιάζει τη στάση του Βρετανού πρωθυπουργού ο Τραμπ

Μετά την απόφαση της Βρετανίας να παραχωρήσει βάσεις για επιθετικές ενέργειες εναντίον του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε στην πλατφόρμα Truth Social απόσπασμα σατιρικής εκπομπής στην οποία ο πρωθυπουργός της Βρετανίας παρουσιάζεται να φοβάται ακόμη και να του μιλήσει στο τηλέφωνο.

Στο βίντεο διάρκειας 150 δευτερολέπτων, ο ηθοποιός που υποδύεται τον Στάρμερ «τρέμει» όταν χτυπάει το τηλέφωνο στη Ντάουνινγκ Στριτ και αντιλαμβάνεται ότι στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο «Στάρμερ» εκφράζει την έντονη αποστροφή του στις συγκρούσεις, αλλά και την επιθυμία του να κρατήσει τον Αμερικανό πρόεδρο χαρούμενο, παρά τις προσβολές που δέχεται, την ώρα που ο σύμβουλός του, τον πιέζει να είναι ειλικρινής και να αρνηθεί την αποστολή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία της κατάστασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τις προηγούμενες ημέρες, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι ήταν απογοητευμένος από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, αναφέροντας ότι οι διμερείς σχέσεις ήταν καλές πριν ο Στάρμερ αναλάβει τα καθήκοντά του.

Στην… υπηρεσία των ΗΠΑ οι βάσεις της RAF

Υπενθυμίζεται ότι η βρετανική κυβέρνηση έδωσε το Σάββατο την άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις RAF Fairford στην Αγγλία και Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό για αμυντικά πλήγματα κατά βάσεων πυραύλων από τις οποίες το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις κατά πλοίων στο Στενό του Χορμούζ.

Ωστόσο, η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική ως προς τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ παραμένει αμυντική.

«Θα προσφέρουμε αμυντική υποστήριξη κατά αυτών των ριψοκίνδυνων ιρανικών απειλών, αλλά δεν έχουμε εμπλακεί και δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε επιθετική δράση και προσβλέπουμε σε διευθέτηση το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.