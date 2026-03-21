Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες

Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε οποιεσδήποτε επιθετικές πολεμικές επιχειρήσεις, διαβεβαίωσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη ο Κιρ Στάρμερ.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε το Σάββατο μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, κατόπιν πρωτοβουλίας του τελευταίου, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο ηγετών επι των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τον ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης του συντονισμού και συνεργασίας με τη Βρετανία, στο πλαίσιο και του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών.

Ενημέρωσε τον Κιρ Στάρμερ για την προσέγγιση που παρουσίασε ενώπιον των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την ανάγκη ανάληψης συντονισμένης πρωτοβουλίας, σε συνεργασία με εταίρους, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης, ενώ υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της πολυμέρειας αποτελεί τη βασική διπλωματική οδό για την ενίσχυση των προσπαθειών αυτών και για την ουσιαστική συμβολή στη διασφάλιση της σταθερότητας, στηρίζοντας ενεργά τα κράτη της περιοχής.

Ο Στάρμερ αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία 22 κρατών για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός συμφώνησε και αναφέρθηκε στην πρόσφατη κοινή δήλωση που εξέδωσε η Βρετανία μαζί με άλλα κράτη σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο κ. Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, περιέγραψε τα προβλήματα που προέκυψαν από τη διαχείριση της κρίσης και παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση για έναρξη σχετικών συζητήσεων.

Ο Κιρ Στάρμερ επανέλαβε στον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι θεμελιώδης για την Βρετανία και, προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν λάβει την απόφαση για ενίσχυση των μέσων που θα συμβάλουν στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί, ενώ τον διαβεβαίωσε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε οποιεσδήποτε επιθετικές πολεμικές επιχειρήσεις.