Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες
Μία ημέρα μετά την παραχώρηση των βρετανικών βάσεων στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι οι βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικές ενέργειες
- Παιχνίδι της μοίρας – Η τραγική συνάντηση της Νταϊάνα και της Κάρολιν Μπεσέτ πριν τα θανατηφόρα ατυχήματα
- Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
- Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
- Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε οποιεσδήποτε επιθετικές πολεμικές επιχειρήσεις, διαβεβαίωσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη ο Κιρ Στάρμερ.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε το Σάββατο μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, κατόπιν πρωτοβουλίας του τελευταίου, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο ηγετών επι των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τον ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης του συντονισμού και συνεργασίας με τη Βρετανία, στο πλαίσιο και του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών.
Ενημέρωσε τον Κιρ Στάρμερ για την προσέγγιση που παρουσίασε ενώπιον των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την ανάγκη ανάληψης συντονισμένης πρωτοβουλίας, σε συνεργασία με εταίρους, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης, ενώ υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της πολυμέρειας αποτελεί τη βασική διπλωματική οδό για την ενίσχυση των προσπαθειών αυτών και για την ουσιαστική συμβολή στη διασφάλιση της σταθερότητας, στηρίζοντας ενεργά τα κράτη της περιοχής.
Ο Στάρμερ αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία 22 κρατών για τα Στενά του Ορμούζ
Ο Βρετανός πρωθυπουργός συμφώνησε και αναφέρθηκε στην πρόσφατη κοινή δήλωση που εξέδωσε η Βρετανία μαζί με άλλα κράτη σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο κ. Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, περιέγραψε τα προβλήματα που προέκυψαν από τη διαχείριση της κρίσης και παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση για έναρξη σχετικών συζητήσεων.
Ο Κιρ Στάρμερ επανέλαβε στον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι θεμελιώδης για την Βρετανία και, προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν λάβει την απόφαση για ενίσχυση των μέσων που θα συμβάλουν στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί, ενώ τον διαβεβαίωσε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε οποιεσδήποτε επιθετικές πολεμικές επιχειρήσεις.
- Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες
- Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν
- Προμηθέας Πάτρας – Κολοσσός 76-98: Τεράστιο «διπλό» για την παραμονή τους οι νησιώτες (vid)
- Συνεχίζονται οι αυτοψίες σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα μετά τον σεισμό της 8ης Μαρτίου – Στο «κόκκινο» 74 κατοικίες
- Ιταλία: Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από χιονοστιβάδα
- «Η φήμη είναι ακόρεστο τέρας» – Ο Ντέιβ Γκρολ για τους Foo Fighters, την απιστία και το εξώγαμο παιδί
- Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στη Νέα Πέραμο – Πέντε συλλήψεις
- Βέροια: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 7χρονος που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Στο «Ιπποκράτειο» μετά από εγχείρηση στο κεφάλι
