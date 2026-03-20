Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ

Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε σήμερα την έγκρισή της ώστε οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Βρετανία για να εξαπολύσουν πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν από τις οποίες γίνονται επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, υπουργοί της κυβέρνησης συνεδρίασαν σήμερα για να συζητήσουν τον πόλεμο στο Ιράν και τον αποκλεισμό των Στενών από την Τεχεράνη.

«Επιβεβαίωσαν ότι η συμφωνία για τη χρήση των βάσεων του ΗΒ από τις ΗΠΑ για τη συλλογική αυτοάμυνα της περιοχής περιλαμβάνει τις αμυντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ» με στόχο να πληγούν οι πυραυλικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το Ιράν για επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη λόγω του εν εξελίξει πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν, προκαλώντας ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα. Σύμφωνα με τα σημερινά διεθνή δημοσιεύματα, η ναυτιλιακή κίνηση στο στενό έχει μειωθεί κατά 95%.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, μόλις 90 έως 99 πλοία έχουν καταφέρει να διασχίσουν την περιοχή, ενώ περισσότερα από 1.000 εμπορικά σκάφη, κυρίως πετρελαιοφόρα, και χιλιάδες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Το Ιράν έχει επιβάλει έναν de facto αποκλεισμό, όχι απαραίτητα κλείνοντας πλήρως το πέρασμα, αλλά μετατρέποντάς το σε ζώνη ύψιστου κινδύνου μέσω της χρήσης ναρκών, drones και πυραύλων.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν δημιουργήσει έναν επιλεκτικό «ασφαλή διάδρομο» εντός των ιρανικών χωρικών υδάτων. Τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν υπόκεινται σε αυστηρό σύστημα ελέγχου από την Τεχεράνη, ενώ το ιρανικό κοινοβούλιο συζητά ήδη την επίσημη επιβολή διοδίων για τη χρήση αυτής της διαδρομής.

Σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, οι αντιδράσεις κλιμακώνονται. Ηγέτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ιαπωνία και τον Καναδά εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας τις ιρανικές επιθέσεις και δηλώνοντας ετοιμότητα να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άσκησε σφοδρή κριτική στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντάς τους «δειλούς» για την απροθυμία τους να συνδράμουν στρατιωτικά, ενώ εξετάζει την αποστολή επιπλέον πολεμικών πλοίων και χιλιάδων στρατιωτών στην περιοχή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάληψης του ιρανικού νησιού Χαργκ.

Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι ήδη ορατές, με τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται κατακόρυφα, αναγκάζοντας χώρες όπως η Τουρκία να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις, όπως η επέκταση του πετρελαιαγωγού Ιράκ-Τουρκίας μέχρι τη Βασόρα.