Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε

Τη «μεγάλη αποφασιστικότητα» των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να δράσουν από κοινού, ώστε να προλάβουν «χειρότερες εξελίξεις» τόνισε στην ομιλία του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, υπερασπιζόμενος τον πόλεμο που διεξάγουν εναντίον του Ιράν, είπε ότι οι στόχοι του Ισραήλ στον πόλεμο είναι οι εξής:

Η εξάλειψη της πυρηνικής απειλής

Η εξάλειψη της απειλής των βαλλιστικών πυραύλων (και η εξάλειψη και των δύο απειλών πριν θαφτούν βαθιά στο υπέδαφος και είναι άτρωτες σε αεροπορικές επιθέσεις) και

Η δημιουργία των συνθηκών για να «αδράξει την ελευθερία του ο ιρανικός λαός».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι ο ισραηλινός στρατός εργάζεται για να καταστρέψει το ιρανικό πυραυλικό οπλοστάσιο και τα ιρανικά drones, τους εκτοξευτές πυραύλων, καθώς και την πυρηνική υποδομή. Σε αυτά συμπεριέλαβε τα εργοστάσια που παράγουν εξαρτήματα πυραύλων.

«Εξαλείφουμε την ιρανική βιομηχανία με τρόπο που δεν κάναμε πριν», είπε, αλλά «υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει και θα την κάνουμε».

«Δεν σύραμε εμείς τις ΗΠΑ στον πόλεμο»

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «fake news» όσα λέγονται ότι το Ισραήλ έσυρε τις ΗΠΑ σε σύγκρουση με το Ιράν. «Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι κάποιος μπορεί να πει στον πρόεδρο Τραμπ τι να κάνει; Ελάτε τώρα», είπε.

Και πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «παίρνει πάντα τις αποφάσεις του με βάση αυτό που θεωρεί καλό για την Αμερική» και για τις «μελλοντικές γενιές».

«Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα»

Απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν «επιτεύξιμους στόχους». Ωστόσο είπε ότι δεν θα μιλήσει για τα πλήρη σχέδια μάχης.

«Μόλις επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι», είπε, «πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έξω από τα Στενά του Ορμούζ».

Υποστήριξε ότι οι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πηγαίνουν δυτικά μέσω της Αραβικής χερσονήσου, ώστε να «εξαλείψουμε για πάντα τα σημεία στραγγαλισμού».

Και τόνισε ότι «βλέπει» αυτόν τον πόλεμο να τελειώνει «πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νομίζει ο κόσμος».

Netanyahu: I see this war ending a lot faster than people think. pic.twitter.com/8t6NhwrrVw — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

«Ενεργήσαμε μόνοι μας»

Ερωτηθείς αν το Ισραήλ ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσφατη επίθεση σε ιρανικά κοιτάσματα φυσικού αερίου, ο Νετανιάχου είπε ότι «το Ισραήλ ενήργησε μόνο του».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ μας ζήτησε να αποφύγουμε μελλοντικές επιθέσεις και το κάνουμε», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας όσα είχε πει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε «τι σημάδια υπάρχουν ότι το ιρανικό καθεστώς καταρρέει», είπε: «Υπάρχουν πολλά». Και πρόσθεσε:

«Εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να καταρρεύσει, αλλά μπορεί να επιβιώσει, μπορεί και όχι». Αν επιβιώσει, είπε, «θα βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο του».

Για να αποφευχθεί η καταστροφή…

Ο Νετανιάχου επέμεινε ότι «δεν παραπλάνησε κανένα», λέει ο Νετανιάχου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ στην αρχή του πολέμου. Διότι όπως είπε, δεν χρειάστηκε να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανάγκη να αποτραπεί το Ιράν από το να αναπτύξει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να το κρύψει κάτω από τη γη.

Είπε, επίσης ότι η συνεργασία του με τον Τραμπ είναι «ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί αυτή η καταστροφική εξέλιξη».

«Θα ανοίξουμε το Ορμούζ»

Όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου που διαρκώς αυξάνονται, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, με την υποστήριξη του Ισραήλ.

«Εάν πετύχουν, κάτι που πιστεύω ότι θα συμβεί, τότε οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν», λέει.

Ωστόσο, πρόσθεσε, «αν υποκύψει ο κόσμος σε εκβιασμούς» και αφήσει το Ιράν να συνεχίσει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων, «θα εκβιαστεί με τρόπους που δεν μπορείτε καν να φανταστείτε».

Λίβανος: Έχουμε σχέδια για το μέλλον

Ερωτηθείς ποια είναι τα σχέδιά του σε σχέση με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ έχει τώρα έναν «διάδρομο ασφαλείας» που εμποδίζει τις δυνάμεις του να εισβάλουν.

«Και έχουμε σχέδια για το μέλλον», προσθέτει.

«Η νούμερο ένα προσπάθειά μας στρέφεται προς το Ιράν», λέει. «Εάν το [ιρανικό] καθεστώς φύγει, η Χεζμπολάχ φεύγει».

Netanyahu: I am not sure who is running Iran right now. Mojtaba has not shown his face. Have you seen him? We haven’t. pic.twitter.com/P7JkMT35dX — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026



Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, υπάρχουν ρήγματα και εσωτερικές εντάσεις στην κορυφή της ιρανικής ηγεσίας. Η «εξουσία και η κυριαρχία» που είχε ο προηγούμενος ανώτατος ηγέτης «δεν πρόκειται να μεταφερθούν σε κανέναν», ισχυρίστηκε.

Είπε ότι βλέπει «ρωγμές» στο ιρανικό καθεστώς και «αν ραγίσει αρκετά» πιστεύει ότι «το καθεστώς θα μπορούσε να αλλάξει. Είναι εγγυημένο αυτό; Όχι».

«Εξαρτάται από τον ιρανικό λαό», είπε, να αξιοποιήσει τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει το Ισραήλ.