Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε
Κόσμος 19 Μαρτίου 2026, 22:07

Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε

Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έδρασαν «για να προλάβουν χειρότερες εξελίξεις». Και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν.

Τη «μεγάλη αποφασιστικότητα» των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να δράσουν από κοινού, ώστε να προλάβουν «χειρότερες εξελίξεις» τόνισε στην ομιλία του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, υπερασπιζόμενος τον πόλεμο που διεξάγουν εναντίον του Ιράν, είπε ότι οι στόχοι του Ισραήλ στον πόλεμο είναι οι εξής:

Η εξάλειψη της πυρηνικής απειλής

Η εξάλειψη της απειλής των βαλλιστικών πυραύλων (και η εξάλειψη και των δύο απειλών πριν θαφτούν βαθιά στο υπέδαφος και είναι άτρωτες σε αεροπορικές επιθέσεις) και

Η δημιουργία των συνθηκών για να «αδράξει την ελευθερία του ο ιρανικός λαός».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι ο ισραηλινός στρατός εργάζεται για να καταστρέψει το ιρανικό πυραυλικό οπλοστάσιο και τα ιρανικά drones, τους εκτοξευτές πυραύλων, καθώς και την πυρηνική υποδομή. Σε αυτά συμπεριέλαβε τα εργοστάσια που παράγουν εξαρτήματα πυραύλων.

«Εξαλείφουμε την ιρανική βιομηχανία με τρόπο που δεν κάναμε πριν», είπε, αλλά «υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει και θα την κάνουμε».

«Δεν σύραμε εμείς τις ΗΠΑ στον πόλεμο»

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «fake news» όσα λέγονται ότι το Ισραήλ έσυρε τις ΗΠΑ σε σύγκρουση με το Ιράν. «Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι κάποιος μπορεί να πει στον πρόεδρο Τραμπ τι να κάνει; Ελάτε τώρα», είπε.

Και πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «παίρνει πάντα τις αποφάσεις του με βάση αυτό που θεωρεί καλό για την Αμερική» και για τις «μελλοντικές γενιές».

«Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα»

Απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν «επιτεύξιμους στόχους». Ωστόσο είπε ότι δεν θα μιλήσει για τα πλήρη σχέδια μάχης.

«Μόλις επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι», είπε, «πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έξω από τα Στενά του Ορμούζ».

Υποστήριξε ότι οι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πηγαίνουν δυτικά μέσω της Αραβικής χερσονήσου, ώστε να «εξαλείψουμε για πάντα τα σημεία στραγγαλισμού».

Και τόνισε ότι «βλέπει» αυτόν τον πόλεμο να τελειώνει «πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νομίζει ο κόσμος».

«Ενεργήσαμε μόνοι μας»

Ερωτηθείς αν το Ισραήλ ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσφατη επίθεση σε ιρανικά κοιτάσματα φυσικού αερίου, ο Νετανιάχου είπε ότι «το Ισραήλ ενήργησε μόνο του».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ μας ζήτησε να αποφύγουμε μελλοντικές επιθέσεις και το κάνουμε», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας όσα είχε πει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε «τι σημάδια υπάρχουν ότι το ιρανικό καθεστώς καταρρέει», είπε: «Υπάρχουν πολλά». Και πρόσθεσε:

«Εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να καταρρεύσει, αλλά μπορεί να επιβιώσει, μπορεί και όχι». Αν επιβιώσει, είπε, «θα βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο του».

Για να αποφευχθεί η καταστροφή…

Ο Νετανιάχου επέμεινε ότι «δεν παραπλάνησε κανένα», λέει ο Νετανιάχου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ στην αρχή του πολέμου. Διότι όπως είπε, δεν χρειάστηκε να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανάγκη να αποτραπεί το Ιράν από το να αναπτύξει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να το κρύψει κάτω από τη γη.

Είπε, επίσης ότι η συνεργασία του με τον Τραμπ είναι «ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί αυτή η καταστροφική εξέλιξη».

«Θα ανοίξουμε το Ορμούζ»

Όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου που διαρκώς αυξάνονται, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, με την υποστήριξη του Ισραήλ.

«Εάν πετύχουν, κάτι που πιστεύω ότι θα συμβεί, τότε οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν», λέει.

Ωστόσο, πρόσθεσε, «αν υποκύψει ο κόσμος σε εκβιασμούς» και αφήσει το Ιράν να συνεχίσει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων, «θα εκβιαστεί με τρόπους που δεν μπορείτε καν να φανταστείτε».

Λίβανος: Έχουμε σχέδια για το μέλλον

Ερωτηθείς ποια είναι τα σχέδιά του σε σχέση με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ έχει τώρα έναν «διάδρομο ασφαλείας» που εμποδίζει τις δυνάμεις του να εισβάλουν.

«Και έχουμε σχέδια για το μέλλον», προσθέτει.

«Η νούμερο ένα προσπάθειά μας στρέφεται προς το Ιράν», λέει. «Εάν το [ιρανικό] καθεστώς φύγει, η Χεζμπολάχ φεύγει».


Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, υπάρχουν ρήγματα και εσωτερικές εντάσεις στην κορυφή της ιρανικής ηγεσίας. Η «εξουσία και η κυριαρχία» που είχε ο προηγούμενος ανώτατος ηγέτης «δεν πρόκειται να μεταφερθούν σε κανέναν», ισχυρίστηκε.

Είπε ότι βλέπει «ρωγμές» στο ιρανικό καθεστώς και «αν ραγίσει αρκετά» πιστεύει ότι «το καθεστώς θα μπορούσε να αλλάξει. Είναι εγγυημένο αυτό; Όχι».

«Εξαρτάται από τον ιρανικό λαό», είπε, να αξιοποιήσει τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει το Ισραήλ.

ΔΕΗ: Άλμα στα 2 δισ. ευρώ για τα EBITDA – Πρόταση για μέρισμα 0,60 ευρώ/ μέτοχη

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε
Κόσμος 19.03.26

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι παρατηρούνται «πολλές λιποταξίες, σε όλα τα επίπεδα», ότι η ιρανική ηγεσία εξοντώθηκε και η Τεχεράνη «τώρα αναζητά νέους ηγέτες».

Σύνταξη
Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο πρωταθλητή πάλης με απαγχονισμό – Κύμα ανησυχίας για την τύχη κρατούμενων αθλητών
Κόσμος 19.03.26

Ο Mohammadi, παλαιστής σε εθνικό επίπεδο που είχε αγωνιστεί διεθνώς, αρνήθηκε τις κατηγορίες στο δικαστήριο και δήλωσε ότι η ομολογία του είχε αποσπαστεί υπό βασανιστήρια, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του.

Σύνταξη
Ο οικονομολόγος που είχε προειδοποιήσει για την κρίση του 2008 επιστρέφει: «Ίσως έρχεται κάτι χειρότερο»
Κόσμος 19.03.26

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ξανά σε κατάσταση υψηλού ρίσκου, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις γεωπολιτικές εντάσεις να απειλούν να προκαλέσουν κρίση μεγαλύτερη από εκείνη του 2008.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία – Βέτο Όρμπαν στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ
Αδιέξοδο 19.03.26

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τη χορήγηση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Παρόλο που το πακέτο είχε συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο, η Ουγγαρία έβαλε «φρένο», συνδέοντας το με την επανέναρξη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού «Druzhba».

Σύνταξη
Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο
Κόσμος 19.03.26

«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ - το Κατάρ και η περιοχή - θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», λέει ο CEO της QatarEnergy

Σύνταξη
Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 19.03.26

Το Ομάν ειναι η χώρα που μεσολαβούσε στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τον ΥΠΕΞ Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί να δηλώνει πως μια συμφωνία φαινόταν «πραγματικά εφικτή»

Σύνταξη
Κομόρος: Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών
Κόσμος 19.03.26

Πολλοί από τους 30 επιζήσαντες από την τραγωδία που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, δήλωσαν ότι οι διακινητές τούς είχαν διαβεβαιώσει πως βρίσκονταν στη Μαγιότ. Η τύχη άλλων τεσσάρων ανθρώπων αγνοείται.

Σύνταξη
Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν
Κόσμος 19.03.26

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά «θα το τελειώσουμε, θα τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών στρατιωτών»

Σύνταξη
Απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας της Shein στη Γαλλία που επιχείρησε η κυβέρνηση
Απόφαση δικαστηρίου 19.03.26

Η απόφαση του δικαστηρίου του Δεκεμβρίου απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία του ⁠marketplace του κινεζικού κολοσσού γρήγορης μόδας στη Γαλλία για τρεις μήνες, αλλά η κυβέρνηση άσκησε έφεση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Βολές» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τη δήλωση του του πρώτου στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. «Διαστρέβλωση» των λεγομένων του καταλογίζει στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προβλέπει πως η «βελόνα… θα παραμείνει κολλημένη».

Σύνταξη
LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ
Conference League 19.03.26

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη
Europa League 19.03.26

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτο – Στουτγκάρδη για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός
Europa League 19.03.26

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπέτις – Παναθηναϊκός για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν
Conference League 19.03.26

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ
Conference League 19.03.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ
Europa League 19.03.26

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Λιλ για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Μπολόνια
Europa League 19.03.26

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Μπολόνια για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αλλά προκρίθηκε η Ένωση
Conference League 19.03.26

Απογοήτευσε η ΑΕΚ που,... κάθισε στο 4-0 του πρώτου αγώνα, ήταν κακή και ηττήυθηκε 2-0 από την Τσέλιε στη Ν. Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες. Με Βαγιεκάνο ή Σάμσουνσπορ στα προημιτελικά

Σύνταξη
Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Παρελθόν, παρόν 19.03.26

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»
Euro Cup 19.03.26

Ένα μακρινό σουτ του Μπούτιτς στο τελευταίο δευτερόλεπτο, υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε ήττα 11-10 από τη Γιάντραν στο Σεράφειο, στον πρώτο αγώνα για τους «8» του Euro Cup υδατοσφαίρισης των ανδρών.

Σύνταξη
Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Η ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους για την προβλεπόμενη αμοιβή κατά την αργία της 25ης Μαρτίου.

Σύνταξη
Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Επικριτικά σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την «τεχνική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό» με γνώμονα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτίπι».

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες
6.500 κροτίδες 19.03.26

Χιλιάδες κροτίδες και υλικά κατασκευής βεγγαλικών βρήκε η αστυνομία σε παιδικό δωμάτιο στον Άγιο Δημήτριο. Ο 16χρονος φέρεται ότι διακινούσε κροτίδες και βεγγαλικά που έφτιαχνε μόνος του.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια
Μπάσκετ 19.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0 σετ: Στον τελικό του Κυπέλλου οι «πράσινοι» μετά από 16 χρόνια (vid)
Βόλεϊ 19.03.26

Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε «προπόνηση» τον ημιτελικό με τον ΟΦΗ, νίκησε εύκολα με 3-0 ((25-13, 25-18, 25-16) τον ΟΦΗ στο κλειστό της Νεάπολης και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε
Κόσμος 19.03.26

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι παρατηρούνται «πολλές λιποταξίες, σε όλα τα επίπεδα», ότι η ιρανική ηγεσία εξοντώθηκε και η Τεχεράνη «τώρα αναζητά νέους ηγέτες».

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία
Διπλωματία 19.03.26

Το ενδεχόμενο υποβάθμισης του ουκρανικού και αναβάθμισης της Ρωσίας ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καθώς και η προοπτική η Μόσχα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δημοσκόπηση: ο πόλεμος αυξάνει τη συσπείρωση της ΝΔ, ακρίβεια και υποκλοπές τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση
Πολιτικό κόστος 19.03.26

Η ΝΔ καταγράφει στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αύξηση της συσπείρωσής της εν μέσω πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όμως η ακρίβεια και ο απόηχος των σκανδάλων κρατά ψηλά και την αντικυβερνητική δυσαρέσκεια

Παναγιώτης Σωτήρης
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

