Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια

Η δολοφονία του Αλί Λαριτζάνι, του ισχυρού γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, από το Ισραήλ δεν θα αποσταθεροποιήσει το ιρανικό πολιτικό σύστημα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Al Jazeera, η οποία μεταδόθηκε αφότου η Τεχεράνη επιβεβαίωσε τη δολοφονία του Λαριτζανί ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη ότι η ιρανική κυβέρνηση δεν βασίζεται σε ένα μόνο άτομο.

«Δεν ξέρω γιατί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί δεν έχουν καταλάβει ακόμα αυτό το σημείο: Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διαθέτει μια ισχυρή πολιτική δομή με καθιερωμένους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς», δήλωσε ο Αραγτσί.

«Η παρουσία ή η απουσία ενός μεμονωμένου ατόμου δεν επηρεάζει αυτή τη δομή», είπε. «Φυσικά, τα άτομα έχουν επιρροή και ο καθένας παίζει τον ρόλο του – κάποιοι καλύτερα, κάποιοι χειρότερα, κάποιοι λιγότερο – αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πολιτικό σύστημα στο Ιράν είναι μια πολύ σταθερή δομή».

Ο Αραγτσί αναφέρθηκε στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου, σημειώνοντας ότι παρά την τεράστια εθνική απώλεια, «το σύστημα συνέχισε να λειτουργεί».

«Δεν είχαμε κανέναν πιο σημαντικό από τον ίδιο τον ηγέτη, και ακόμη και ο ηγέτης μαρτύρησε, όμως το σύστημα συνέχισε το έργο του και αμέσως βρήκε αντικαταστάτη», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Αν μαρτυρήσει οποιοσδήποτε άλλος, θα είναι το ίδιο», πρόσθεσε. «Αν ο υπουργός Εξωτερικών μαρτυρούσε ποτέ, τελικά θα υπήρχε κάποιος άλλος να αναλάβει τη θέση», συμπλήρωσε.

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi: the Americans were drawn into this war by Israel—more precisely by Netanyahu. I think they do not even know what their ultimate objective is. Every day they say something different: regime change, dividing Iran, collapsing the… pic.twitter.com/PLwRUfpiYU — Clash Report (@clashreport) March 18, 2026

«Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια»

Ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί στη συνέντευξη στο Αλ Τζαζίρα ανέφερε πως το πυρηνικό δόγμα του Ιράν δεν θα αλλάξει σημαντικά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει ακόμα εκφράσει δημοσίως τις απόψεις του για το θέμα

Ο Αραγτσί δήλωσε πως τα θρησκευτικά διατάγματα εξαρτώνται από τον νομικό του Ισλάμ που τα εκδίδει και πρόσθεσε ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να κρίνει τις απόψεις του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, για τη νομολογία ή την πολιτική.

Εκτίμησε δε ότι «οι Αμερικανοί παρασύρθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο από το Ισραήλ — πιο συγκεκριμένα από τον Νετανιάχου.

Πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο τελικός τους στόχος. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση.

«Βρίσκονται σε δύσκολη θέση»

Όλα αυτά βασίστηκαν σε μια λανθασμένη εκτίμηση. Τώρα το συνειδητοποιούν και βρίσκονται σε δύσκολη θέση».

Τόνισε δε ότι «Όσοι απαίτησαν άνευ όρων παράδοση, τώρα αναγκάζονται να ζητήσουν βοήθεια —ακόμη και από άλλους— για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, προσκαλώντας χώρες και λέγοντας: «Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας».

Στη συνέντευξή το στο Al jazeera, ο ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, αναφέρθηκε στα Στενά του Ορμούζ διαμηνύοντας ότι «από την δική μας οπτική γωνία, πρόκειται για μια πλωτή οδό που βρίσκεται δίπλα στο Ιράν. Φυσικά, δεν θα επιτρέψουμε στους εχθρούς μας να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πλωτή οδό».

«Πρέπει να σχεδιάσουμε νέες ρυθμίσεις για τα Στενά του Ορμούζ και τον τρόπο με τον οποίο τα πλοία θα το διέρχονται στο μέλλον, μετά τον πόλεμο» είπε και πρόσθεσε:

«Πιστεύω ότι μετά τον πόλεμο, το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η σύνταξη ενός νέου πρωτοκόλλου για τα Στενά του Ορμούζ».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο και πρέπει να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να τερματίσουν την επιθετικότητά τους».