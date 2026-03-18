Η δολοφονία του επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, την Τρίτη συνοδεύτηκε με πανηγυρικές δηλώσεις του Ισραήλ που υποστηρίζει ότι εξασφάλισε ένα σημαντικό πλήγμα στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Η στοχοποίηση κορυφαίων ηγετών εμπεριέχεται στους στόχους του πολέμου ειδικά από το Ισραήλ που έχει μεγάλο ιστορικό δολοφονιών ηγετικών μορφών των αντιπάλων του.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο Λαριτζανί σκοτώθηκε μαζί με αρκετούς άλλους επικεφαλής, συμπεριλαμβανομένου του γιου του και του προσωπικού ασφαλείας.

Από την αρχή του πολέμου έχουν σκοτωθεί δεκάδες αξιωματούχοι, ενώ σήμερα (Τετάρτη) το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε τον υπουργό Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαΐλ Χατίμπ, σε νυχτερινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη.

Ακολουθεί ένα χρονοδιάγραμμα των δολοφονιών κορυφαίων αξιωματούχων όπως το καταγράφει ο αμερικανικός ιστότοπος Axios.

28 Φεβρουαρίου

Οι πρώτες επιθέσεις της κυβέρνησης του Ισραήλ ανέφεραν ότι σκότωσαν επτά ανώτερους αξιωματούχους άμυνας και πληροφοριών και στόχευσαν συνολικά 30 κορυφαίους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες.

Εκτός από τον Χαμενεΐ, σκοτώθηκε ο κορυφαίος σύμβουλός του για την ασφάλεια, Αλί Σαμχανί – όπως και ο διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Μοχάμεντ Πακπούρ, ο Αμπντολραχίμ Μουσαβί, αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, και ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ.

Αναφέρθηκαν επίσης νεκροί ο στρατιωτικός γραμματέας του Χαμενεΐ, Μοχάμεντ Σιραζί και ο αρχηγός των στρατιωτικών πληροφοριών Σαλέχ Ασαντί. Ομοίως ο Χοσεΐν Τζαμπάλ Αμειλιάν, πρόεδρος του SPND του οργανισμού έρευνας πυρηνικών όπλων του Ιράν, και ο πρώην πρόεδρος του SPND, Ρεζά Μοζαφαρί – Νία.

Ο υποστράτηγος Μοχσέν Νταρεμπαγκί, αναπληρωτής επικεφαλής της εφοδιαστικής και της βιομηχανικής έρευνας, ο αρχηγός των αστυνομικών πληροφοριών Γκολαμρεζά Ρεζαγιάν, και ο υποστράτηγος Μπαχράν Χοσεϊνί Μολτάγκ, επικεφαλής σχεδίων και επιχειρήσεων, σκοτώθηκαν επίσης.

3 Μαρτίου

Οι ισραηλινές δυνάμεις δήλωσαν ότι σκότωσαν τον Μαχίντ ιμπν αλ Ρεζά σε αεροπορική επιδρομή, μία ημέρα αφότου διορίστηκε ως αντικαταστάτης του Αζίζ Νασιρζαντέχ ως υπουργός Άμυνας.

Ανακοίνωσαν επίσης ότι ο Ρεζά Καζάι, ένα κορυφαίο μέλος της επίλεκτης Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου.

8 Μαρτίου

Μια στοχευμένη ισραηλινή επιδρομή με drone σε ένα ξενοδοχείο στη Βηρυτό σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις αξιωματούχους των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τις IDF.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε ότι νεκροί ήταν ο Μαχίντ Χασινί, ανώτερο οικονομικό στέλεχος, ο αρχηγός πληροφοριών του Σώματος του Λιβάνου, Αλί Ρεζά Μπι – Αζάρ. Ο επικεφαλής των πληροφοριών του Παλαιστινιακού Σώματος, Άχμαντ Ρασούλι, και ο αξιωματικός πληροφοριών Χοσεΐν Αχμαντλού ήταν επίσης ανάμεσα στους νεκρούς.

12 Μαρτίου

Ο Αμπού Νταρ Μοχαμαντί, διοικητής επιχειρήσεων στη μονάδα πυραύλων των Φρουρών της Επανάστασης εντός της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

17 Μαρτίου

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε αργότερα την ανακοίνωση του Ισραήλ για τη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί. Ο διοικητής της παραστρατιωτικής ομάδας Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σουλεϊμανί, σκοτώθηκε επίσης την ίδια μέρα.