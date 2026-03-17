Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε

Ο ισραηλινός στρατός διαμήνυσε απόψε ότι είναι αποφασισμένος «να κυνηγήσει, να εντοπίσει και να εξουδετερώσει» τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά τον διορισμό του στο αξίωμα, την περασμένη εβδομάδα.

«Τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ (…) δεν τον ακούμε, δεν τον βλέπουμε, αλλά μπορώ να σας πω ένα πράγμα: θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε κάθε πρόσωπο που συνιστά απειλή για το Ισραήλ. Δεν υπάρχει ατιμωρησία για αυτόν, θα τον κυνηγήσουμε, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε» είπε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, ο εκπρόσωπος του στρατού, μιλώντας στην τηλεόραση.

Νεκρός ο Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητής της Μπασίτζ

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν επιβεβαίωσαν πριν από λίγο τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της πανίσχυρης παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, επισφραγίζοντας ένα από τα πιο καίρια πλήγματα κατά της ιεραρχίας ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος.

Παράλληλα και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) επιβεβαίωσε τον θάνατο του διοικητή των δυνάμεων Μπασίτζ.

Σε δήλωση που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, οι IRGC ανέφεραν ότι ο Σολεϊμανί σκοτώθηκε σε «επίθεση του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού».

Ο Σουλεϊμανί, ο οποίος ηγήθηκε της Μπασίτζ τα τελευταία έξι χρόνια και επέβλεπε τις επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας, «έπαιξε στρατηγικό και απαράμιλλο ρόλο στην ενημέρωση της λαϊκής και τζιχαντιστικής δομής της Μπασίτζ, στην ανάπτυξη εποικοδομητικών κινημάτων, στην εξάλειψη των στερήσεων και στην παροχή βοήθειας στις καταπιεσμένες και ευάλωτες ομάδες», συνέχισε το IRGC.

«Αυτή η δειλή δολοφονία καταδεικνύει τη σημασία και τον ρόλο της Μπασίτζ στην ολοκληρωτική μάχη κατά του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού και του σιωνιστικού καθεστώτος και των μισθοφόρων του, ειδικά στον πρόσφατο πόλεμο».