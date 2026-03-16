Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο

Ο Μαχαζέρ Χοσεϊνί, επικεφαλής πρωτοκόλλου για το γραφείο του δολοφονημένου αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, περιέργραψε σε ανώτερους κληρικούς και διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν πώς γλίτωσε τον θάνατο ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Η ομιλία αυτή έγινε στις 12 Μαρτίου και το ηχητικό ντοκουμέντο περιήλθε στη βρετανική εφημερίδα The Telegraph, η οποία επιβεβαίωσε τη γνησιότητά του.

Ήταν στην αυλή…

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ χρειάστηκε να απομακρυνθεί για «κάποια δουλειά» από το κτίριο που χτυπήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, πριν οι ισραηλινοί βαλλιστικοί πύραυλοι Blue Sparrow χτυπήσουν την κατοικία του. Ο Ιρανός αξιωματούχος αποκαλύπτει στην ομιλία ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στο πόδι του, ενώ η γυναίκα και ο γιος του σκοτώθηκαν ακαριαία και ο κουνιάδος του αποκεφαλίστηκε.

JUST IN – Iran’s new supreme leader Mojtaba Khamenei survived strikes that killed his father, because he had gone outside «to do something» moments before missiles struck his residence, newly disclosed audio reveals — Telegraph pic.twitter.com/KK2xElphuc — Disclose.tv (@disclosetv) March 16, 2026



Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ζούσε στο ίδιο συγκρότημα με τον πατέρα του στην Τεχεράνη. Στο ίδιο συγκρότημα στεγαζόταν μια θρησκευτική αίθουσα όπου ο Αλί Χαμενεΐ έδινε ομιλίες, καθώς και τα σπίτια των άλλων παιδιών του.

Στο πλήγμα της 28ης Φεβρουαρίου έχασε επίσης τη ζωή του ο Μοχάμαντ Πακπούρ, ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης.

«Το θέλημα του Θεού ήταν ότι ο Μοτζτάμπα έπρεπε να βγει στην αυλή για να κάνει κάτι και μετά να επιστρέψει», ακούγεται να λέει ο Χοσεϊνί. «Ήταν έξω και κατευθυνόταν προς τα πάνω όταν χτύπησαν το κτήριο με πύραυλο. Η σύζυγός του, Χαντάντ, μαρτύρησε ακαριαία», προσθέτει.

Λέει επίσης ότι ο Μοτζτάμπα υπέστη μόνο «έναν ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι του».

Πολλές τοποθεσίες στο στόχαστρο

Σύμφωνα με τον Χοσεϊνί, τα χτυπήματα στόχευαν πολλές τοποθεσίες εντός του συγκροτήματος γραφείων. Αλλά προφανής σκοπός ήταν να εξαλειφθεί ολόκληρη η οικογένεια του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Αυτοί οι διάβολοι είχαν σκεφτεί πολλές τοποθεσίες μέσα στο συγκρότημα γραφείων για να χτυπήσουν – μία από αυτές ήταν η θέση του ανώτατου ηγέτη», είπε. «Χτύπησαν αυτή την τοποθεσία με τρεις πυραύλους».

«Ο πύραυλος ήταν τόσο ισχυρός που κατέβηκε κάτω από το σημείο που ήταν ο Μισμπάχ, πήγε στο δωμάτιό του», είπε ο Χοσεϊνί. «Οι πύραυλοι χτύπησαν με τρόπο που έκοψε το κεφάλι του στη μέση».

Ο Μουσταφά Χαμενεΐ και η σύζυγός του βρίσκονταν «κοντά» σε μια τρίτη κατοικία όταν χτυπήθηκε και αυτή. «Δόξα τω Θεώ λίγη σκόνη και μπάζα έπεσαν, αλλά βγήκαν σώοι», είπε ο Χοσεϊνί.

Πού είναι η υπόλοιπη οικογένεια

Ερωτήματα υπάρχουν για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του Αλί Χαμενεΐ. Κανένα από τα άλλα παιδιά του δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά τις επιδρομές. Κανένα δεν έχει δώσει συγχαρητήρια μηνύματα ή υποσχέσεις πίστης όταν ο Μοτζτάμπα επιλέχθηκε ως ανώτατος ηγέτης. Ωστόσο, ούτε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει κάνει δημόσια εμφάνιση, παρά τον ορισμό του στο ανώτερο αξίωμα της χώρας.

Ένα μήνυμά του προς τον λαό του διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση, ενώ σήμερα επίσης ανακοινώθηκε ότι με δήλωσή του ανανέωσε τις θητείες όλων των επικεφαλής των κρατικών θεσμών.