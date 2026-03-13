Τραμπ για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Νομίζω ότι είναι τραυματισμένος αλλά ζωντανός»
Η δήλωση Τραμπ έρχεται λίγες ώρες μετά το πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Μετά τις χθεσινή δήλωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως πιστεύει ότι έχει τραυματιστεί αλλά είναι ζωντανός.
Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Πρόεδρος Τραμπ εικάζει ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, «τραυματίστηκε», εν μέσω αναφορών ότι αυτό συνέβη την πρώτη ημέρα των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.
«Νομίζω ότι πιθανότατα είναι. Νομίζω ότι είναι τραυματισμένος, αλλά νομίζω ότι πιθανότατα είναι ζωντανός», δήλωσε ο Τραμπ στον παρουσιαστή του Fox News, Μπράιαν Κιλμίντ, σε συνέντευξή του.
Ο Τραμπ βέβαια έκανε τα σχόλια αυτά μετά το πρώτο μήνυμα του Χαμενεΐ στην ιρανική κρατική τηλεόραση την Πέμπτη, στην πρώτη του ομιλία ως ανώτατος ηγέτης.
- Τραμπ για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Νομίζω ότι είναι τραυματισμένος αλλά ζωντανός»
- Ιδού η απορία: Sit-ups ή crunches για πιο δυνατούς κοιλιακούς
- Αρκάς: Η «καλημέρα» της Παρασκευής
- Στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα στη βενζίνη – Δείτε συγκριτικά στοιχεία
- ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου
- Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα
- Συνταγή: Μπιφτέκια λαχανικών με βρώμη
- Ιράν: Σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού – «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις