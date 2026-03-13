Τραμπ για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Νομίζω ότι είναι τραυματισμένος αλλά ζωντανός»

Μετά τις χθεσινή δήλωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως πιστεύει ότι έχει τραυματιστεί αλλά είναι ζωντανός.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Πρόεδρος Τραμπ εικάζει ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, «τραυματίστηκε», εν μέσω αναφορών ότι αυτό συνέβη την πρώτη ημέρα των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

«Νομίζω ότι πιθανότατα είναι. Νομίζω ότι είναι τραυματισμένος, αλλά νομίζω ότι πιθανότατα είναι ζωντανός», δήλωσε ο Τραμπ στον παρουσιαστή του Fox News, Μπράιαν Κιλμίντ, σε συνέντευξή του.

Ο Τραμπ βέβαια έκανε τα σχόλια αυτά μετά το πρώτο μήνυμα του Χαμενεΐ στην ιρανική κρατική τηλεόραση την Πέμπτη, στην πρώτη του ομιλία ως ανώτατος ηγέτης.