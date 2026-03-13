Ιράν: Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ – Δυο τραυματίες
Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, από την οποία τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να σπεύσουν στα καταφύγια.
Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Παρασκευή εναντίον νέου κύματος ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονται προς το κράτος του Ισραήλ, παροτρύνοντας τον πληθυσμό στις περιοχές που απειλούνται να σπεύσει σε καταφύγια, και υπηρεσία άμεσης βοήθειας έκανε λόγο για δυο τραυματισμούς στο βόρειο τμήμα της χώρας (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, ζημιές από ιρανικό πύραυλο σε κατοικία στον αραβικό οικισμό Ζαρζίρ, στο βόρειο Ισραήλ).
Γυναίκα 34 ετών και έφηβη 17 ετών διακομίστηκαν σε ιατρικό κέντρο στο βόρειο Ισραήλ, έπειτα από τη νέα ιρανική πυραυλική επίθεση
זירת הנפילה בזרזיר | תיעוד
צילום: מוחמד חליליה pic.twitter.com/OZD4co41Jh
— כאן חדשות (@kann_news) March 13, 2026
«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους εκτοξευθέντες από το Ιράν προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα (αντιαεροπορικής) άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ο στρατός σε τυποποιημένο ανακοινωθέν του το οποίο δημοσιοποίησε μέσω Telegram.
Επειτα από δεύτερη προειδοποίησή του λίγο αργότερα, γυναίκα 34 ετών και έφηβη 17 ετών διακομίστηκαν σε ιατρικό κέντρο στο βόρειο Ισραήλ, γνωστοποίησε το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου).
מד»א: פגיעה במבנה בכפר זרזיר, 7 פצועים קל עד בינוני | תיעוד@Itsik_zuarets (אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/qFaTkRa4pW
— כאן חדשות (@kann_news) March 13, 2026
Τραύματα στην πλάτη
Η 34χρονη έχει υποστεί τραύματα από θραύσματα στην πλάτη, διευκρίνισε η ίδια πηγή μέσω X.
