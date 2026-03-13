Υπαξιωματικός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων έχασε τη ζωή του «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στην περιοχή της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, ανακοίνωσε μέσω X ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Παρασκευή (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters, επάνω, ο Εμανουέλ Μακρόν).

Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο γάλλου στρατιωτικού που καταγράφεται από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε «κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή της Αρμπίλ στο Ιράκ»

🇫🇷🇮🇶 – FRANCE / IRAK 🔴 Emmanuel Macron confirme la mort de l’adjudant-chef Arnaud Frion et les blessures de plusieurs soldats français lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak cette nuit. https://t.co/mfTXLZ04E4 — NEXUS (@nexus_osint) March 13, 2026

Ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν, του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού που έχει έδρα τη Βαρς, «έπεσε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή της Αρμπίλ στο Ιράκ», συνόψισε ο κ. Μακρόν, επιβεβαιώνοντας επίσης ότι τραυματίστηκαν άλλοι συστρατιώτες του και υπογραμμίζοντας πως «ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις».

Πρόκειται για έναν από τους συνολικά έξι γάλλους στρατιωτικούς που τραυματίστηκαν σε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες στην περιοχή της Αρμπίλ, όπως ενημερώθηκε την ίδια μέρα το Γαλλικό Πρακτορείο από το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας.

Η πρώτη απώλεια της Γαλλίας καταγράφεται καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου κι έχει εξαπλωθεί σε πολλές χώρες της περιοχής, συνεχίζεται για 14η ημέρα.

«Είναι απαράδεκτη»

Η επίθεση αυτή «εναντίον δυνάμεών μας οι οποίες συμμετέχουν στον αγώνα κατά του Νταές από το 2015 είναι απαράδεκτη», τόνισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, αναφερόμενος στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Θύμισε ότι η παρουσία γαλλικών στρατευμάτων «εγγράφεται στο αυστηρό πλαίσιο του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας».

«Ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις», επέμεινε.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak. À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation. Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Σύμφωνα με το γαλλικό γενικό επιτελείο, οι στρατιωτικοί εκπαίδευαν «ιρακινούς εταίρους» τους που συμμετέχουν «στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας». Δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Αρμπίλ, οι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σε επιδρομή δυο drones εναντίον βάσης στη Μάλα Κάρα, περίπου σαράντα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης.

Στο πλαίσιο του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, στρατιωτικοί από διάφορες χώρες, ανάμεσά τους από την Ιταλία και τη Γαλλία, εκπαιδεύουν στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν μέλη των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας.

Επανειλημμένες επιθέσεις

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το ιρακινό Κουρδιστάν και η Αρμπίλ έχουν υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις, αποδοθείσες στις περισσότερες περιπτώσεις σε ιρακινές οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν. Οι περισσότερες έχουν αποκρουστεί από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν τονίζει τις τελευταίες ημέρες τον «αμυντικό ρόλο» της Γαλλίας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το Παρίσι έστειλε προς αυτό ισχυρή αεροναυτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου Charles De Gaulle, στην ανατολική Μεσόγειο.

Εχουν αναπτυχθεί επίσης συνολικά οκτώ φρεγάτες και δυο ελικοπτεροφόρα πλοία σε αχανή θαλάσσια περιοχή, που συμπεριλαμβάνει την Ερυθρά Θάλασσα και το Στενά του Ορμούζ στον Κόλπο.

Πηγή: ΑΠΕ