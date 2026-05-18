Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση

Ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τη Δευτέρα για «λουτρό αίματος» σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επιτεθούν στην Κούβα, καθώς οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες κορυφώνονται. Λίγες ώρες νωρίτερα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε νέες κυρώσεις σε Κουβανούς αξιωματούχους.

Στο στόχαστρο των ΗΠΑ βρέθηκαν τώρα η κύρια υπηρεσία πληροφοριών στην Κούβα και ηγετικές προσωπικότητες της χώρας. Πρόκειται για ακόμη ένα στάδιο στην πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Αβάνα, με στόχο να προκαλέσει κατάρρευση του κομμουνιστικού συστήματος.

«Η Κούβα έχει δικαίωμα να αμυνθεί»

Ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ τόνισε το δικαίωμα της Κούβας να αμυνθεί, μία ημέρα αφότου ο αμερικανικός ιστότοπος ειδήσεων Axios ανέφερε ότι η Αβάνα είχε αποκτήσει πάνω από 300 στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία και το Ιράν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Κούβα εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης τους εναντίον αμερικανικών στόχων.

Las amenazas de agresión militar contra #Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas. Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 18, 2026



Το ρεπορτάζ στο Axios, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, δημοσιεύτηκε εν μέσω αυξανόμενων εικασιών ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν στρατιωτική δράση εναντίον της Κούβας. Επίσης, λίγα 24ωρα αφότου ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν δίωξη κατά του πρώην προέδρου, Ραούλ Κάστρο.

Το Axios επικαλέστηκε ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους να λένε ότι η Αβάνα εξετάζει σειρά επιθέσεων με drones. Ως στόχουν περιέγραφε την αμερικανική βάση στον κόλπο του Γκουαντάναμο στην ανατολική Κούβα, αμερικανικά στρατιωτικά πλοία, αλλά πιθανώς ακόμη και στη Φλόριντα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ντίας-Κανέλ επανέλαβε ότι η Κούβα «δεν αποτελεί απειλή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και προειδοποίησε ότι μια επίθεση των ΗΠΑ θα «προκαλούσε λουτρό αίματος με ανυπολόγιστες συνέπειες».

Χωρίς να αναφερθεί στη φερόμενη απόκτηση drones, είπε ότι η Κούβα έχει «το απόλυτο και νόμιμο δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε μια στρατιωτική επίθεση».

«Η βούληση του λαού δεν έχει αλλάξει»

Ο πρέσβης της Κούβας στα Ηνωμένα Έθνη έδωσε παρόμοιο μήνυμα.

«Αν κάποιος προσπαθούσε να εισβάλει στην Κούβα, η Κούβα θα αντεπιτεθεί, χωρίς αμφιβολία», δήλωσε ο Ερνέστο Σομπερόν Γκουσμάν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) στη Νέα Υόρκη.

«Τη δεκαετία του ’60, (οι ΗΠΑ) προσπάθησαν να εισβάλουν στην Κούβα και ηττήθηκαν. Φυσικά, όλοι μπορούν να πουν ότι πρόκειται για μια διαφορετική κατάσταση. Ναι, είναι. Αλλά η βούληση του λαού της Κούβας δεν έχει αλλάξει», πρόσθεσε.

El embajador de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ernesto Soberón Guzmán, calificó de sinsentido la hipótesis de un ataque de su país contra Estados Unidos y acusó a la administración de Washington de fabricar un pretexto para justificar una posible acción… pic.twitter.com/vRMnQCUFBQ — La Jornada (@lajornadaonline) May 18, 2026

Ο πρεσβευτής της Κούβας στα Ηνωμένα Έθνη, απέρριψε ως παράλογη την υπόθεση μιας επίθεσης της χώρας του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και κατηγόρησε την κυβέρνηση της Ουάσιγκτον ότι κατασκεύασε ένα πρόσχημα για να δικαιολογήσει μια πιθανή στρατιωτική δράση στην Καραϊβική.

Ο διπλωμάτης τόνισε την ασυμμετρία μεταξύ των δύο εθνών, περιγράφοντας την Κούβα ως μια χώρα με μικρή οικονομία που επιδιώκει να διατηρήσει ειρηνικές σχέσεις γειτονίας παρά τις ιδεολογικές διαφορές.

Αυξάνοντας την πίεση στην Κούβα

Η Ουάσιγκτον αύξησε τη Δευτέρα την πίεση στο νησιωτικό έθνος της Καραϊβικής ανακοινώνοντας κυρώσεις στην υπηρεσία πληροφοριών της και σε εννέα Κουβανούς υπηκόους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι υπουργοί Επικοινωνιών, Ενέργειας και Δικαιοσύνης της Κούβας.

Αρκετά κορυφαία στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και τουλάχιστον τρεις στρατηγοί ήταν επίσης μεταξύ εκείνων στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις.

Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει την πίεση στην Κούβα από τον Ιανουάριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται την ανατροπή της ηγεσίας της χώρας, όπως έκαναν οι αμερικανικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα εκείνον τον μήνα.

Η Ουάσιγκτον διέκοψε μια από τις τελευταίες οικονομικές ζωτικές γραμμές της Κούβας σταματώντας τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τον κύριο προμηθευτή καυσίμων της. Επίσης, απειλούν με δασμούς σε οποιαδήποτε άλλη χώρα προσπαθούσε να καλύψει το έλλειμμα.

Ο ενεργειακός αποκλεισμός έχει επιδεινώσει μια σοβαρή ανθρωπιστική και ενεργειακή κρίση στην Κούβα, η οποία αντιμετωπίζει ολοένα και πιο συχνές διακοπές ρεύματος, μεγάλης διάρκειας.

Η κουβανική κυβέρνηση κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση. Αφού προηγουμένως προσπάθησε να «στραγγαλίσει» την οικονομία της Κούβας με έναν καταστροφικό αποκλεισμό καυσίμων.

Η έκθεση του Axios ήρθε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στην Αβάνα για διαπραγματεύσεις. Επίσης, υπάρχουν πολλές αναφορές σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να απαγγείλει κατηγορίες στον Ραούλ Κάστρο, τον 94χρονο αδελφό του εκλιπόντος ηγέτη της επανάστασης Φιντέλ Κάστρο.

Διαρκείς διακοπές ρεύματος

Η Αβάνα αναφέρει ότι ο αποκλεισμός του πετρελαίου έχει προκαλέσει εξάντληση του ντίζελ και του μαζούτ στη χώρα. Τα καύσιμα αυτά είναι απαραίτητα για την τροφοδοσία των γεννητριών που συμπληρώνουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των ερειπωμένων σταθμών παραγωγής ενέργειας.

Τη Δευτέρα, το νησί έλαβε μια νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό. Είναι η πέμπτη από την κυβέρνηση του Μεξικού από τον Φεβρουάριο. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες αποστολές, οι οποίες μεταφέρθηκαν από το μεξικανικό ναυτικό, η αποστολή βοήθειας της Δευτέρας μεταφέρθηκε από εμπορικό πλοίο, που έπλεε υπό παναμαϊκή σημαία, παρατήρησαν δημοσιογράφοι του AFP. Το πλοίο μεταφέρει 1.700 τόνους βοήθειας.

Ο υπουργός Βιομηχανίας Τροφίμων της Κούβας, Αλμπέρτο ​​Λόπεζ, δήλωσε ότι περιλάμβανε γάλα σε σκόνη και φασόλια για παιδιά και ηλικιωμένους.