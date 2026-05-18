Τρίτη 19 Μαϊου 2026
18.05.2026 | 23:07
Πυροβολισμοί με θύματα σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο
Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση
Κόσμος 19 Μαΐου 2026, 00:10

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση

Η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στην Κούβα, στοχεύοντας με κυρώσεις την υπηρεσία πληροφοριών και την ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην κινηθούν στρατιωτικά.

Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

Ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τη Δευτέρα για «λουτρό αίματος» σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επιτεθούν στην Κούβα, καθώς οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες κορυφώνονται. Λίγες ώρες νωρίτερα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε νέες κυρώσεις σε Κουβανούς αξιωματούχους.

Στο στόχαστρο των ΗΠΑ βρέθηκαν τώρα η κύρια υπηρεσία πληροφοριών στην Κούβα και ηγετικές προσωπικότητες της χώρας. Πρόκειται για ακόμη ένα στάδιο στην πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Αβάνα, με στόχο να προκαλέσει κατάρρευση του κομμουνιστικού συστήματος.

«Η Κούβα έχει δικαίωμα να αμυνθεί»

Ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ τόνισε το δικαίωμα της Κούβας να αμυνθεί, μία ημέρα αφότου ο αμερικανικός ιστότοπος ειδήσεων Axios ανέφερε ότι η Αβάνα είχε αποκτήσει πάνω από 300 στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία και το Ιράν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Κούβα εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης τους εναντίον αμερικανικών στόχων.


Το ρεπορτάζ στο Axios, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, δημοσιεύτηκε εν μέσω αυξανόμενων εικασιών ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν στρατιωτική δράση εναντίον της Κούβας. Επίσης, λίγα 24ωρα αφότου ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν δίωξη κατά του πρώην προέδρου, Ραούλ Κάστρο.

Το Axios επικαλέστηκε ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους να λένε ότι η Αβάνα εξετάζει σειρά επιθέσεων με drones. Ως στόχουν περιέγραφε την αμερικανική βάση στον κόλπο του Γκουαντάναμο στην ανατολική Κούβα, αμερικανικά στρατιωτικά πλοία, αλλά πιθανώς ακόμη και στη Φλόριντα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ντίας-Κανέλ επανέλαβε ότι η Κούβα «δεν αποτελεί απειλή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και προειδοποίησε ότι μια επίθεση των ΗΠΑ θα «προκαλούσε λουτρό αίματος με ανυπολόγιστες συνέπειες».

Χωρίς να αναφερθεί στη φερόμενη απόκτηση drones, είπε ότι η Κούβα έχει «το απόλυτο και νόμιμο δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε μια στρατιωτική επίθεση».

«Η βούληση του λαού δεν έχει αλλάξει»

Ο πρέσβης της Κούβας στα Ηνωμένα Έθνη έδωσε παρόμοιο μήνυμα.

«Αν κάποιος προσπαθούσε να εισβάλει στην Κούβα, η Κούβα θα αντεπιτεθεί, χωρίς αμφιβολία», δήλωσε ο Ερνέστο Σομπερόν Γκουσμάν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) στη Νέα Υόρκη.

«Τη δεκαετία του ’60, (οι ΗΠΑ) προσπάθησαν να εισβάλουν στην Κούβα και ηττήθηκαν. Φυσικά, όλοι μπορούν να πουν ότι πρόκειται για μια διαφορετική κατάσταση. Ναι, είναι. Αλλά η βούληση του λαού της Κούβας δεν έχει αλλάξει», πρόσθεσε.

Ο πρεσβευτής της Κούβας στα Ηνωμένα Έθνη, απέρριψε ως παράλογη την υπόθεση μιας επίθεσης της χώρας του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και κατηγόρησε την κυβέρνηση της Ουάσιγκτον ότι κατασκεύασε ένα πρόσχημα για να δικαιολογήσει μια πιθανή στρατιωτική δράση στην Καραϊβική.

Ο διπλωμάτης τόνισε την ασυμμετρία μεταξύ των δύο εθνών, περιγράφοντας την Κούβα ως μια χώρα με μικρή οικονομία που επιδιώκει να διατηρήσει ειρηνικές σχέσεις γειτονίας παρά τις ιδεολογικές διαφορές.

Αυξάνοντας την πίεση στην Κούβα

Η Ουάσιγκτον αύξησε τη Δευτέρα την πίεση στο νησιωτικό έθνος της Καραϊβικής ανακοινώνοντας κυρώσεις στην υπηρεσία πληροφοριών της και σε εννέα Κουβανούς υπηκόους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι υπουργοί Επικοινωνιών, Ενέργειας και Δικαιοσύνης της Κούβας.

Αρκετά κορυφαία στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και τουλάχιστον τρεις στρατηγοί ήταν επίσης μεταξύ εκείνων στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις.

Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει την πίεση στην Κούβα από τον Ιανουάριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται την ανατροπή της ηγεσίας της χώρας, όπως έκαναν οι αμερικανικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα εκείνον τον μήνα.

Η Ουάσιγκτον διέκοψε μια από τις τελευταίες οικονομικές ζωτικές γραμμές της Κούβας σταματώντας τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τον κύριο προμηθευτή καυσίμων της. Επίσης, απειλούν με δασμούς σε οποιαδήποτε άλλη χώρα προσπαθούσε να καλύψει το έλλειμμα.

Ο ενεργειακός αποκλεισμός έχει επιδεινώσει μια σοβαρή ανθρωπιστική και ενεργειακή κρίση στην Κούβα, η οποία αντιμετωπίζει ολοένα και πιο συχνές διακοπές ρεύματος, μεγάλης διάρκειας.

Η κουβανική κυβέρνηση κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση. Αφού προηγουμένως προσπάθησε να «στραγγαλίσει» την οικονομία της Κούβας με έναν καταστροφικό αποκλεισμό καυσίμων.

Η έκθεση του Axios ήρθε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στην Αβάνα για διαπραγματεύσεις. Επίσης, υπάρχουν πολλές αναφορές σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να απαγγείλει κατηγορίες στον Ραούλ Κάστρο, τον 94χρονο αδελφό του εκλιπόντος ηγέτη της επανάστασης Φιντέλ Κάστρο.

Διαρκείς διακοπές ρεύματος

Η Αβάνα αναφέρει ότι ο αποκλεισμός του πετρελαίου έχει προκαλέσει εξάντληση του ντίζελ και του μαζούτ στη χώρα. Τα καύσιμα αυτά είναι απαραίτητα για την τροφοδοσία των γεννητριών που συμπληρώνουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των ερειπωμένων σταθμών παραγωγής ενέργειας.

Τη Δευτέρα, το νησί έλαβε μια νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό. Είναι η πέμπτη από την κυβέρνηση του Μεξικού από τον Φεβρουάριο. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες αποστολές, οι οποίες μεταφέρθηκαν από το μεξικανικό ναυτικό, η αποστολή βοήθειας της Δευτέρας μεταφέρθηκε από εμπορικό πλοίο, που έπλεε υπό παναμαϊκή σημαία, παρατήρησαν δημοσιογράφοι του AFP. Το πλοίο μεταφέρει 1.700 τόνους βοήθειας.

Ο υπουργός Βιομηχανίας Τροφίμων της Κούβας, Αλμπέρτο ​​Λόπεζ, δήλωσε ότι περιλάμβανε γάλα σε σκόνη και φασόλια για παιδιά και ηλικιωμένους.

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»
Κόσμος 18.05.26

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ την αποκαλεί «αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι για την ένταξη στην ΕΕ ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία
Καρφιά στην ΕΕ 18.05.26

Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία

Η Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι «δεν είναι αρκετό» μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», υπογράμμισε.

Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ
Κόσμος 18.05.26

Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την σύσταση ταμείου αποζημιώσεων από «όσους έχουν διωχθεί άδικα», ταυτόχρονα η αγωγή του κατά της Εφορίας θα μπει στο αρχείο.

Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους
Ακραία φαινόμενα 18.05.26

Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους

Μετά από μια μέρα με περισσότερους από 20 ανεμοστρόβιλους, οι μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ ετοιμάζονται για ακόμα μια ημέρα με μεγάλες πιθανότητες εμφάνισης ανεμοστροβίλων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ [βίντεο]
Κόσμος 18.05.26

Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ

Η δρ Μάργαρετ Κόνολι βρίσκεται μεταξύ των απαχθέντων ακτιβιστών που μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντόντ. Συνολικά 6 Ιρλανδοί βρίσκονται μεταξύ των συλληφθέντων

Γερμανία: Τίγρης δραπέτευσε από την ιδιοκτήτρια και χτύπησε έναν φροντιστή – Τον σκότωσε η αστυνομία
Γερμανία 18.05.26

Τίγρης δραπέτευσε από την ιδιοκτήτρια και χτύπησε έναν φροντιστή - Τον σκότωσε η αστυνομία

Η εκπαιδεύτρια δήλωνε ότι το ζώο ήταν ευερέθιστο και αν ένιωθε φόβο θα μπορούσε να «αισθανθεί ανασφαλές» - Ο τίγρης κατάφερε να φτάσει σε γειτονικούς λαχανόκηπους

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων
Τύμπανα πολέμου, ξανά 18.05.26 Upd: 21:20

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το Axios, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη νέα πρόταση του Ιράν «ανεπαρκή» για συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε
«Βλακοκράτες» και China Street 18.05.26

Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε

Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και στα μεγαλύτερα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Τους κατηγορεί ότι διακινούν fake news και αρνούνται να δουν ότι το Ιράν έχει χάσει τον πόλεμο.

Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία
Κόσμος 18.05.26

Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία

Εικοσιτρείς αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι από Ευρώπη και Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα, καθιερώνοντας το Europe Gulf Forum ως έναν μόνιμο θεσμό στρατηγικής συνεργασίας

Κ. Μητσοτάκης: «Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» – Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Επικαιρότητα 18.05.26

«Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» - Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού μετά το τέλος του πολέμου εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνοντας για το «καλό σενάριο» και «ευκαιρίες», σε μια περίοδο κρίσης.

Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)

Μετά από μία δεκαετία και 20 τίτλους συνολικά, ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν. Ο Έντσο Μαρέσκα το φαβορί για τον πάγκο.

Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»
Μπάσκετ 18.05.26

Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τη φετινή του σεζόν, για την σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και για το… όνειρο της Euroleague.

Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 
Τοτέμ 18.05.26

Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 

Η διχαστική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον επέστρεψε πανηγυρικά στο No.1 του διεθνούς box office κατά την τέταρτη εβδομάδα προβολής της κατακτώντας παρά τις καταγγελίες εις βάρος του

Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία

Η παγκόσμια ομοσπονδία είχε τιμή ζήτησης 300 εκατ. δολάρια αλλά έκλεισε συμφωνία στα 60 εκατ. δολάρια, ενώ δεν βρίσκει αγοραστή στην Ινδία, όπου κι εκεί δεν εισπράξει το ποσό ζήτησης

LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 18.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι

LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μπέρνλι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ξανά μαζί στην οθόνη
Μια δεκαετία μετά 18.05.26

Μαζί στη ζωή, μαζί και στην οθόνη: Οι Μάικλ Φασμπέντερ και Αλίσια Βικάντερ συμπρωταγωνιστούν σε νέα ταινία

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Light Between Oceans». Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν.

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
Politico 18.05.26

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα 11 εκατ. ευρώ που κόστισαν οι καταυλισμοί μεταναστών, που κατασκευάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, την περίοδο 2020-2022. Υπόνοιες για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

