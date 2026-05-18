Eurovision: Μήπως η Βουλγαρία δεν είναι τόσο «μακριά» από το Ισραήλ όσο νομίζεις;
Music 18 Μαΐου 2026, 15:00

Eurovision: Μήπως η Βουλγαρία δεν είναι τόσο «μακριά» από το Ισραήλ όσο νομίζεις;

Η νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision μπορεί να απέτρεψε μια ισραηλινή πρωτιά που πολλοί απεύχονταν, όμως έφερε στο προσκήνιο μια λιγότερο γνωστή πραγματικότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision έβαλε τέλος στην αγωνία πολλών για μια ενδεχόμενη ισραηλινή πρωτιά, αλλά έφερε στην κορυφή μια χώρα που εδώ και χρόνια διατηρεί στενούς πολιτικούς, ιστορικούς και στρατηγικούς δεσμούς με το Ισραήλ.

Για όσους παρακολουθούσαν τη φετινή Eurovision με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στη μουσική αλλά και στο πολιτικό παρασκήνιο, υπήρχε ένα σενάριο που πολλοί ήθελαν να αποφύγουν: να κατακτήσει το Ισραήλ την πρώτη θέση. Οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή της χώρας είχαν ήδη μετατρέψει τη διοργάνωση σε πεδίο αντιπαράθεσης μήνες πριν από τον τελικό, με δημόσιες διαμαρτυρίες, αποχωρήσεις χωρών και ανοιχτή κριτική προς την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Όταν τελικά η Βουλγαρία με τη Ντάρα και το «Bangaranga» ανέτρεψε τα προγνωστικά και πέρασε μπροστά από τον Ισραηλινό Νόαμ Μπετάν, πολλοί αντιμετώπισαν το αποτέλεσμα ως ένα είδος εκτόνωσης της έντασης. Η χώρα πήρε την πρώτη της νίκη στον διαγωνισμό, μάλιστα με ιστορικό τρόπο, καθώς σημειώθηκε η μεγαλύτερη διαφορά νίκης που έχει καταγραφεί και ήταν η πρώτη φορά εδώ και σχεδόν μία δεκαετία που κοινό και εθνικές επιτροπές συμφώνησαν στον ίδιο νικητή.

Μόνο που πίσω από την ανακούφιση ορισμένων, υπάρχει μια ειρωνεία που ίσως πέρασε απαρατήρητη: η Βουλγαρία συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια στους πιο στενούς και σταθερούς συμμάχους του Ισραήλ στην Ευρώπη.

Η Ντάρα, εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία και ως νικήτρια της Eurovision 2026, κρατά το τρόπαιο κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Τελικού στη Βιέννη της Αυστρίας, στις 17 Μαΐου 2026. REUTERS/Lisa Leutner

Από τη Eurovision στη γεωπολιτική

Η φετινή διοργάνωση εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολιτικά φορτισμένες στην ιστορία του θεσμού. Πέντε χώρες – Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισλανδία – αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν να μοιραστούν τη σκηνή με το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης που ακολούθησε.

Λίγο πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός, η ισπανική δημόσια τηλεόραση RTVE ανάρτησε μήνυμα υπέρ της «ειρήνης και δικαιοσύνης για την Παλαιστίνη», ενώ ο βελγικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας VRT άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επιστρέψει στη Eurovision το 2027 αν δεν υπάρξει, όπως ανέφερε, μια ουσιαστική συζήτηση μέσα στην EBU για τα κριτήρια συμμετοχής των χωρών.

Παράλληλα, επέστρεψαν στο προσκήνιο οι συγκρίσεις με τη Ρωσία, η οποία αποκλείστηκε από τη Eurovision μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Αρκετοί επικριτές υποστηρίζουν ότι εφαρμόζονται διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Η EBU, από την πλευρά της, επιμένει ότι οι αποφάσεις σχετίζονται με το κατά πόσο οι εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί λειτουργούν ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις τους.

Η Βουλγαρία ως ένας από τους πιο σταθερούς συμμάχους του Ισραήλ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ανάδειξη της Βουλγαρίας στην κορυφή έχει μια λιγότερο γνωστή διάσταση.

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Μπαρ Ιλάν για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, η Βουλγαρία θεωρείται ένας από τους πιο αξιόπιστους στρατηγικούς εταίρους του Ισραήλ, ιδιαίτερα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συνεργασία τους εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων: πολιτική, ασφάλεια, οικονομία, εμπόριο, τουρισμός, ενέργεια, κυβερνοασφάλεια, τεχνολογία, αλλά και η καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Οι σχέσεις αυτές δεν είναι πρόσφατες ούτε περιστασιακές. Αντίθετα, έχουν διαμορφωθεί μέσα από δεκαετίες πολιτικών και ιστορικών δεσμών.

Το ιστορικό υπόβαθρο

Στη συλλογική μνήμη του Ισραήλ, η Βουλγαρία κατέχει ιδιαίτερη θέση λόγω του ρόλου που έπαιξε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πολιτικοί, βουλευτές, εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, διανοούμενοι και προσωπικότητες της δημόσιας ζωής κινητοποιήθηκαν εναντίον των σχεδίων απέλασης των Εβραίων πολιτών της χώρας. Ως αποτέλεσμα, σχεδόν 50.000 Βούλγαροι Εβραίοι διασώθηκαν.

Η ιστορία όμως δεν είναι μονοδιάστατη. Την ίδια περίοδο, περισσότεροι από 11.000 Εβραίοι που ζούσαν σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης υπό βουλγαρική κατοχή εκτοπίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης με συμμετοχή βουλγαρικών αρχών.

Μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, πολλοί Βούλγαροι Εβραίοι μετανάστευσαν εκεί, δημιουργώντας μια ανθρώπινη γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες που διατηρείται μέχρι σήμερα.

Η στήριξη μετά την 7η Οκτωβρίου

Οι σχέσεις αυτές έγιναν ακόμη πιο εμφανείς μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η βουλγαρική κυβέρνηση καταδίκασε αμέσως την επίθεση και εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή της προς το Ισραήλ. Το κοινοβούλιο φωταγωγήθηκε στα χρώματα της ισραηλινής σημαίας ως ένδειξη αλληλεγγύης, ενώ στη Σόφια πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση προσευχής για την ειρήνη με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων.

Τον Οκτώβριο του 2023 εγκρίθηκε επίσης δήλωση στήριξης προς το Ισραήλ χωρίς καμία αρνητική ψήφο, ενώ Βούλγαροι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν επισκέψεις σε περιοχές που επλήγησαν από την επίθεση προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση επί τόπου.

Ακόμη και σε διεθνείς οργανισμούς, η Βουλγαρία έχει συχνά σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ, διαφοροποιούμενη από την πιο επιφυλακτική στάση άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, στις 5 Απριλίου 2024, όταν το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα κατά του Ισραήλ, καταδικάζοντάς το για τον πόλεμο στη Γάζα, αμφισβητώντας το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα και ζητώντας την επιβολή εμπάργκο όπλων. Η Βουλγαρία ήταν μία από τις έξι χώρες, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία, που ψήφισαν κατά του ψηφίσματος. Η στάση αυτή θεωρήθηκε ισχυρή ένδειξη ότι η Βουλγαρία παραμένει ένας από τους πιο αξιόπιστους διεθνείς εταίρους του Ισραήλ.

Οικονομικές σχέσεις

Η Βουλγαρία και το Ισραήλ έχουν αναπτύξει στενή οικονομική και εμπορική συνεργασία σε πολλούς τομείς, από την πολιτική, την ενέργεια και την κυβερνοασφάλεια έως την υγεία και το περιβάλλον. Πολλές ισραηλινές εταιρείες δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, ενώ οι σχέσεις των δύο χωρών βασίζονται σε συμφωνίες που έχουν υπογραφεί από τη δεκαετία του 1990 και ενισχύθηκαν με νεότερες συνεργασίες στην οικονομία, τη βιομηχανική έρευνα, την άμυνα και τη διαχείριση υδάτων.

Τα τελευταία χρόνια το διμερές εμπόριο έχει αυξηθεί και διαφοροποιηθεί. Όπως καταγράφεται στην έκθεση, το 2022 οι ισραηλινές εξαγωγές προς τη Βουλγαρία έφτασαν τα 62,8 εκατ. δολάρια, ενώ οι εισαγωγές του Ισραήλ από τη Βουλγαρία ανήλθαν σε 320 εκατ. δολάρια. Μέχρι το τέλος του 2023, οι ισραηλινές επενδύσεις στη Βουλγαρία είχαν φτάσει τα 298,1 εκατ. ευρώ.

Τουρισμός

Η τουριστική σχέση Βουλγαρίας και Ισραήλ είναι επίσης ισχυρή και μακροχρόνια. Οι Ισραηλινοί ταξιδιώτες επισκέπτονται σταθερά τη Βουλγαρία, με τον αριθμό τους να αυξάνεται σημαντικά: το 2022 ξεπέρασαν τους 174.000, έναντι 54.342 την προηγούμενη χρονιά.

Η Βουλγαρία προσελκύει Ισραηλινούς τουρίστες για τη φύση, την ιστορία, τη φιλοξενία και την κουζίνα της, με δημοφιλείς προορισμούς τη Σόφια, τη Βάρνα, το Μπάνσκο, το Μπόροβετς και τη Φιλιππούπολη. Παράλληλα, το Ισραήλ αποτελεί σημαντικό προορισμό για προσκυνητές από τη χριστιανική Βουλγαρία.

Η συνεργασία ενισχύθηκε το 2023, όταν οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία στη Σόφια για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο ιαματικός, ο πολιτιστικός, ο θρησκευτικός και ο τουρισμός περιπέτειας.

Η διατήρηση του δεσμού

Η Βουλγαρία θεωρείται σημαντικός σύμμαχος του Ισραήλ στα Βαλκάνια, ιδιαίτερα μετά την επιδείνωση των σχέσεων Ισραήλ – Τουρκίας λόγω του πολέμου που διεξάγει το πρώτο στη Γάζα. Η Σόφια διατηρεί καλές σχέσεις με την Άγκυρα, είναι σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ και συχνά περιγράφεται ως «πύλη της Τουρκίας προς την Ευρώπη». Αυτό δίνει στη Βουλγαρία έναν ιδιαίτερο ρόλο: μπορεί να κρατά ανοιχτούς διαύλους με την Τουρκία, την ώρα που το Ισραήλ αναζητά εναλλακτικές διαδρομές και στηρίγματα στην περιοχή.

Η γεωγραφική και ενεργειακή θέση της Βουλγαρίας την καθιστά κρίσιμο κόμβο για τη νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς βρίσκεται πάνω σε σημαντικούς διαδρόμους μεταφοράς ενέργειας και διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο αγωγών. Μετά το πάγωμα του εμπορίου της Τουρκίας με το Ισραήλ, εξετάζονται διαδρομές μέσω χωρών όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, ώστε να διατηρηθεί η ροή τουρκικών προϊόντων προς την ισραηλινή αγορά.

Παράλληλα, η Βουλγαρία συμμετέχει ενεργά στην Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου και στηρίζει έργα μεταφορών και ενέργειας που ενισχύουν τη διασύνδεση της περιοχής. Έτσι, μπορεί να λειτουργήσει για το Ισραήλ όχι μόνο ως γέφυρα προς τα Βαλκάνια, αλλά και ως πιθανός μεσολαβητής με την Τουρκία, όταν οι δύο χώρες θα είναι έτοιμες για επαναπροσέγγιση.

Η ανατροπή που δεν άλλαξε τη συζήτηση

Έτσι, η νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision μπορεί να απέτρεψε ένα αποτέλεσμα που για αρκετούς θα πυροδοτούσε νέες αντιδράσεις γύρω από τον διαγωνισμό. Δεν έκλεισε όμως τη συζήτηση που άνοιξε εδώ και μήνες.

Γιατί η φετινή Eurovision έδειξε ότι ακόμη και όταν τα φώτα πέφτουν πάνω στη σκηνή, η πολιτική δύσκολα μένει έξω από το κάδρο. Και ίσως η μεγαλύτερη ειρωνεία του φετινού αποτελέσματος είναι ότι όσοι είδαν τη βουλγαρική νίκη ως το αντίθετο μιας ισραηλινής πρωτιάς, πιθανόν να αγνοούσαν ότι οι δύο χώρες βρίσκονται εδώ και χρόνια πολύ πιο κοντά απ’ όσο φαντάζονται.

ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

Οστεοπόρωση: Αυξάνει τη γυναικεία θνησιμότητα; Τι λέει η επιστήμη

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα
«Αντικουλτούρα της αντικουλτούρας» 18.05.26

Οι Einstürzende Neubauten ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας πιστοί στον αντισυμβατικό ήχο και το πνεύμα που τους έκανε σύμβολο της βερολινέζικης αντικουλτούρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» – Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ
Ντίβα ολκής 17.05.26

Στο κοινό έδειχνε γεμάτη γοητεία, αλλά στην ιδιωτική της ζωή η σταρ της ντίσκο, Ντόνα Σάμερ, πάλευε με την κατάθλιψη, την αυτοαπέχθεια και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

Έφη Αλεβίζου
Πίσω από τη λάμψη της Eurovision: Συλλήψεις, μποϊκοτάζ και το Ισραήλ ξανά στη δεύτερη θέση
«Ποια ουδετερότητα;» 17.05.26

Η Ντάρα χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στη Eurovision, όμως ο τελικός της Βιέννης σημαδεύτηκε από μποϊκοτάζ, διαδηλώσεις, συλλήψεις και αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Eurovision 2026: Akylas, θεωρία συνωμοσίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η «κατάρα» της 6ης θέσης
Στατιστικό παράδοξο 15.05.26

Ο Akylas έχει πυροδοτήσει debate στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μια θεωρία που συνδέει τη σκηνική του παρουσία στη Eurovision με την πολιτιστική διπλωματία

Λουκάς Καρνής
Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης: Ποιός είναι ο εφημέριος από το Ναύπλιο που αποθεώνει το Pitchfork – «Μέταλ παράδεισος»
Techno ἐν Μοναστηρίῳ 15.05.26

Ο Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης αποθεώνεται από τον διεθνή μουσικό Τύπο καθώς παντρεύει τη βυζαντινή μουσική με το dubstep και το metal φέρνοντας στα αυτιά μας ένα ορθόδοξο rave

Λουκάς Καρνής
Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Δεν θα το ήθελε 13.05.26

Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

Λουκάς Καρνής
Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό
«Σταματήστε τη γενοκτονία» 13.05.26

Με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, αποδοκιμασίες και μία σύλληψη συνοδεύτηκε η εμφάνιση του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οργισμένος Έρικ Κλάπτον: Αιφνιδιστιακή αποχώρηση από συναυλία μετά από επίθεση εις βάρος του
The Good Life 12.05.26

Ένα αναπάντεχο και δυσάρεστο περιστατικό έβαλε αιφνίδιο τέλος στην τελευταία εμφάνιση του Έρικ Κλάπτον, αναγκάζοντας τον θρυλικό κιθαρίστα να διακόψει τη συναυλία του εξοργισμένος

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ για τον Βασίλη Σπανάκη για ενοικίαση ακινήτου στα ΕΛΤΑ – «Δεν έχω καμία σχέση εγώ», απαντά ο υφυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ έθεσε στο στόχαστρο τον υφυπουργό Εργασίας με αφορμή ακίνητο της οικογένειάς του που μισθώνεται από τα ΕΛΤΑ - Αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το ακίνητο και την είσπραξη μισθωμάτων ο Βασίλης Σπανάκης

ΚΥΣΕΑ: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα – «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini
Διπλωματία 18.05.26

Στο πλαίσιο των εξοπλιστικών αποφασίστηκε επίσης η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, για την προστασία των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα
Σταδιακή φθορά 18.05.26

Η μεγαλύτερη παρενέργεια στον Παναθηναϊκό από τις απότομες αλλαγές σχεδίων και προσώπων, είναι η απώλεια του στάτους του διεκδικητή του τίτλου που επανέκτησε το 2023.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια
Όσα είπε 18.05.26

Αναφερόμενος στα έργα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ 2», ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν προκηρυχθεί όλες οι μεγάλες δημοπρατήσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού

Το μέλλον του Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς και το NBΑ και τα δεδομένα για Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 18.05.26

Αμερικάνικο δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Βαλαντσιούνας αναμένεται να μείνει ελεύθερος από το Ντένβερ, με τις πιθανότητες επιστροφής του στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού να είναι αυξημένες.

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ κατέλαβε 10 σκάφη ανοιχτά της Κύπρου – Χάθηκε η επικοινωνία με πολλά ακόμη
Live η πορεία του στολίσκου 18.05.26

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ισραηλινή επίθεση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla - Η επιχείρηση έγινε στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου, λέει νομικός εκπρόσωπος του στολίσκου αλληλεγγύης

Εβδομάδα εξελίξεων στη Βουλή: Την Τετάρτη στην επιτροπή Θεσμών οι Δεμίρης και Τζαβέλλας για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Η συνεδρίαση θα είναι κλειστή και θα μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της εμπλοκής ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη λεηλασία των ξένων funds
Και τα κόκκινα δάνεια 18.05.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε τις οκτώ δεσμεύσεις του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης

Δήμος Καβάλας: Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης της έκτασης της Παναγούδας
Αστικό πάρκο 18.05.26

Η συμφωνία αφορά έκταση συνολικής επιφάνειας 33.544 τ.μ., η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος αστικού πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων ήπιας μορφής.

Ιράν: Ανακοίνωσε τη σύσταση νέου φορέα για τα Στενά του Ορμούζ – Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, οι συνομιλίες παραμένουν ζωντανές
Κόσμος 18.05.26

Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν προτάσεις μέσω του Πακιστάν παρά την κλιμάκωση της ρητορικής από τον Τραμπ - Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ

Η Αριστερά ρευστοποιείται με δική της ευθύνη -και δεν φταίει ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική 18.05.26

Οι τελευταίοι κραδασμοί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλούν αναταράξεις. Την ίδια ώρα το κόμμα Τσίπρα σηκώνει πανιά 26 Μαΐου ακολουθώντας το δικό του αυτόνομο δρόμο και τα κριτήρια για συμπόρευση με παλιούς συντρόφους θα είναι πολύ αυστηρά με τις συζητήσεις να ξεκινούν τον Σεπτέμβρη.

Μια φιλοσοφία για τη φροντίδα
Τι σημαίνει «νοιάζομαι» 18.05.26

Ένας φιλόσοφος επιστρέφει στη φροντίδα και το παράδοξο που αντιπροσωπεύει ότι ίδιο το γεγονός ότι νοιαζόμαστε

Παναγιώτης Σωτήρης
Ο Δήμος Άργους–Μυκηνών στους εορτασμούς για την Ημέρα της Ευρώπης 2026
Αυτοδιοίκηση 18.05.26

Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Αργυροπούλου παρουσίασε ως καλή πρακτική του Δήμου δράση συμπερίληψης και εθελοντισμού στο πλαίσιο της 2ης Εθνικής Συνάντησης του δικτύου EULC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γιατί είναι περίπλοκη η επιστροφή του Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρεται στην πιθανότητα επιστροφής του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό και εξηγεί γιατί η κατάστασή του είναι περίπλοκη.

Κρήτη: Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια – Οικογένεια καταπάτησε χωράφια και πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 18.05.26

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και τις οποίες προκάλεσαν σε όσους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς.

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης
Κάννες 18.05.26

«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

