Eurovision 2026: Από «40 κύματα» πέρασε η έναρξη του Β’ ημιτελικού
Με χιούμορ και 15 χώρες να διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, ξεκίνησε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision
- Δικαστής ανέστειλε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της εισηγήτριας του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε
- Ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος πέθανε στα 34 του χρόνια
- Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους - Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
- «Το Netflix σας παρακολουθεί» – Αγωγή κατά της πλατφόρμας με την κατηγορία της συλλογής προσωπικών δεδομένων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision ξεκίνησε με χιούμορ, καθώς οι παρουσιαστές Βικτόρια Σβαρόφσκι και Μίχαελ Οστρόφσκι άνοιξαν τη βραδιά διακωμωδώντας το «Wasted Love» του JJ, το τραγούδι που είχε χαρίσει την πρωτιά στην Αυστρία πέρσι.
Το σκετς έπαιξε με όλα όσα θα μπορούσαν να πάνε στραβά σε μια τόσο απαιτητική εμφάνιση: τεχνικά απρόοπτα, δραματικές υπερβολές, σκηνικά ευρήματα και την αγωνία μιας ερμηνείας που πρέπει να βγει άψογα μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές.
O περσινός νικητής
Το πραγματικό όνομα του JJ είναι Γιοχάνες Πιτς. Γεννήθηκε στη Βιέννη το 2001, μεγάλωσε στο Ντουμπάι και επέστρεψε στην αυστριακή πρωτεύουσα το 2016.
Ο εκπρόσωπος της Αυστρίας στη φετινή Eurovision ξεχωρίζει για τη σπάνια φωνή του: είναι κοντρατενόρος και μπορεί να φτάσει σε φωνητικά ύψη σοπράνο. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του στον χώρο της κλασικής μουσικής.
Το ευρύ κοινό τον γνώρισε μέσα από το τηλεοπτικό talent show Starmania, όπου εντυπωσίασε με την έκταση και τη δύναμη της φωνής του, φτάνοντας μέχρι τον τελικό το 2021.
Ο Αυστροφιλιππινέζος καλλιτέχνης εμφανίζεται στην Κρατική Όπερα της Βιέννης και έχει συμμετάσχει σε παραγωγές όπως οι Die Zauberflöte, Von der Liebe Tod και Tschick.
Παράλληλα με τις εμφανίσεις του στη σκηνή, συνεχίζει τις σπουδές του στην κλασική μουσική στο φημισμένο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Μουσικής και Τέχνης της Βιέννης — το MUK.
Η σειρά των διαγωνιζόμενων στο Β’ ημιτελικό
Μπορεί όλη η χώρα να ανυπομονεί για την Κύπρο και Antigoni να ανέβει στη σκήνη, όμως θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, καθώς στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, οι χώρες θα εμφανιστούν με την εξής σειρά:
- Βουλγαρία
- Αζερμπαϊτζάν
- Ρουμανία
- Λουξεμβούργο
- Τσεχία
- Αρμενία
- Ελβετία
- Κύπρος
- Λετονία
- Δανία
- Αυστραλία
- Ουκρανία
- Αλβανία
- Μάλτα
- Νορβηγία
- Ρέθυμνο: Με 154 Γαλάζιες Σημαίες η Κρήτη έχει πρωτιά σε βραβευμένες ακτές 2026 – Δεύτερη στον κόσμο η Ελλάδα
- Ασιάτης τραγουδά Κατερίνα Λιόλου και γίνεται viral
- Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
- Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ [φωτογραφίες]
- Μίλιτσιτς: «Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό – Είναι γελοίο»
- Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καρυστιανού – Η ανάρτηση στα social media
- Δίδαξε τσιφτετέλι: Τα «έσπασε» η Antigoni στον Β’ ημιτελικό της Eurovision
- Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις