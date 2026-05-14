Eurovision 2026: Από «40 κύματα» πέρασε η έναρξη του Β’ ημιτελικού
Music 14 Μαΐου 2026, 22:33

Eurovision 2026: Από «40 κύματα» πέρασε η έναρξη του Β’ ημιτελικού

Με χιούμορ και 15 χώρες να διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, ξεκίνησε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision

Ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision ξεκίνησε με χιούμορ, καθώς οι παρουσιαστές Βικτόρια Σβαρόφσκι και Μίχαελ Οστρόφσκι άνοιξαν τη βραδιά διακωμωδώντας το «Wasted Love» του JJ, το τραγούδι που είχε χαρίσει την πρωτιά στην Αυστρία πέρσι.

Το σκετς έπαιξε με όλα όσα θα μπορούσαν να πάνε στραβά σε μια τόσο απαιτητική εμφάνιση: τεχνικά απρόοπτα, δραματικές υπερβολές, σκηνικά ευρήματα και την αγωνία μιας ερμηνείας που πρέπει να βγει άψογα μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές.

O περσινός νικητής

Το πραγματικό όνομα του JJ είναι Γιοχάνες Πιτς. Γεννήθηκε στη Βιέννη το 2001, μεγάλωσε στο Ντουμπάι και επέστρεψε στην αυστριακή πρωτεύουσα το 2016.

Ο εκπρόσωπος της Αυστρίας στη φετινή Eurovision ξεχωρίζει για τη σπάνια φωνή του: είναι κοντρατενόρος και μπορεί να φτάσει σε φωνητικά ύψη σοπράνο. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του στον χώρο της κλασικής μουσικής.

Το ευρύ κοινό τον γνώρισε μέσα από το τηλεοπτικό talent show Starmania, όπου εντυπωσίασε με την έκταση και τη δύναμη της φωνής του, φτάνοντας μέχρι τον τελικό το 2021.

Ο Αυστροφιλιππινέζος καλλιτέχνης εμφανίζεται στην Κρατική Όπερα της Βιέννης και έχει συμμετάσχει σε παραγωγές όπως οι Die Zauberflöte, Von der Liebe Tod και Tschick.

Παράλληλα με τις εμφανίσεις του στη σκηνή, συνεχίζει τις σπουδές του στην κλασική μουσική στο φημισμένο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Μουσικής και Τέχνης της Βιέννης — το MUK.

Η σειρά των διαγωνιζόμενων στο Β’ ημιτελικό

Μπορεί όλη η χώρα να ανυπομονεί για την Κύπρο και Antigoni να ανέβει στη σκήνη, όμως  θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, καθώς στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, οι χώρες θα εμφανιστούν με την εξής σειρά:

  • Βουλγαρία
  • Αζερμπαϊτζάν
  • Ρουμανία
  • Λουξεμβούργο
  • Τσεχία
  • Αρμενία
  • Ελβετία
  • Κύπρος
  • Λετονία
  • Δανία
  • Αυστραλία
  • Ουκρανία
  • Αλβανία
  • Μάλτα
  • Νορβηγία

Σι Τζινπίνγκ: Η προειδοποίηση στον Τραμπ ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξαρτώνται από την Ταϊβάν

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

Λουκάς Καρνής
Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό
Με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, αποδοκιμασίες και μία σύλληψη συνοδεύτηκε η εμφάνιση του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οργισμένος Έρικ Κλάπτον: Αιφνιδιστιακή αποχώρηση από συναυλία μετά από επίθεση εις βάρος του
Ένα αναπάντεχο και δυσάρεστο περιστατικό έβαλε αιφνίδιο τέλος στην τελευταία εμφάνιση του Έρικ Κλάπτον, αναγκάζοντας τον θρυλικό κιθαρίστα να διακόψει τη συναυλία του εξοργισμένος

Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»
Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου οι Μetallica πρωταγωνίστησαν σε μια «σεισμική δόνηση» που επαναπροσδιόρισε τα συναυλιακά χρονικά της χώρας και λένε ευχαριστώ

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don’t Bring Me Flowers»
Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Tupac σε πιο σοβαρές δηλώσεις, αλλά μια κοινή, αστεία ερμηνεία του «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ στο πρώτο τους ντουέτο θύμισαν εποχές Beatles
Τα δύο θρυλικά μέλη των Beatles, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, ηχογράφησαν το πρώτο τους ντουέτο, έστω κι αν γνωρίζονται πάνω από έξι δεκαετίες

Φροίξος Φυντανίδης
Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις
To θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72», χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που έκανε το κοινό να παραληρεί.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έφη Αλεβίζου
Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο
«Συναγερμός» για την υγεία της Μπόνι Τάιλερ, με πορτογαλικά μέσα να μεταδίδουν ότι η 74χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
Το ιατρικό αεροπλάνο βρισκόταν σε αποστολή αεροδιακομιδής. Αναφέρθηκε ότι είχε καθυστερήσει μετά την απώλεια των επικοινωνιών και της επαφής με το ραντάρ

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ [φωτογραφίες]
Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο τάφους διακοσμημένους με εξαιρετικές τοιχογραφίες οι οποίες ρίχνουν φως στον πολιτισμό του Νέου Βασιλείου, από την θρησκεία και τις θυσίες έως την καθημερινή ζωή.

Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα
Τρεις είναι οι ομάδες που παρακολουθούνται. Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου μεταδόθηκε πρώτη φορά ο χανταϊός.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια το 2026
Σε αλλαγή στάσης και δόγματος προχωρούν οι ΗΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας το οποίο είχε σχεδόν εκμηδενιστεί ως μοχλός πίεσης προς τον ΟΗΕ.

Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
«Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας όλα τα στοιχεία για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή, τόνισε. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Για το λάθος στο πόθεν έσχες «εγώ έστειλα επιστολή στην αρμόδια επιτροπή».

Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους – Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
Ένας καρδιοχειρουργός - πληροφοριοδότης είχε καταγγείλει πως ο διευθυντής της κλινικής τοποθετούσε ελαττωματικές τεχνητές καρδιακές βαλβίδες από εταιρεία που είχε ποσοστό.

Ο «αρεστός» Κολόμπο, ο Σότσα, το σκάνδαλο «Frode Sportiva» και το Champions League…
Ο Λανουά έφερε (και) στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός έναν διαιτητή, το όνομα του οποίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο διαιτησίας που ταλανίζει την Ιταλία, με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αρεστός» σε συγκεκριμένη ομάδα και να τελεί υπό διερεύνηση ο ρόλος του στην υπόθεση «αθλητική απάτη».

Νικόλαος Κώτσης
Απορρίφθηκε το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς για λόγους υγείας
Ο Μλάντιτς εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον ρόλο που διαδραμάτισε στον πόλεμο της Βοσνίας και την Σφαγή της Σρεμπρένιτσα η οποία αργότερα επιβεβαιώθηκε ως «γενοκτονία»

Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;
Αναβρασμός στη ΝΔ εν όψει συνεδρίου. Καταγγέλλεται μία... επιλεκτικότητα στη σκηνοθεσία, με βάση την ανακοίνωση του προγράμματος. Η ομιλία του Νίκου Δένδια εξοβελίζεται εκτός ''prime time'', οι ομιλητές καλύπτονται κάτω από τις θεματικές ενότητες, ενώ η (μη) αναφορά ονομάτων στο πρόγραμμα προκαλεί έντονη ενόχληση και ερωτηματικά.

Γιάννης Μπασκάκης
«Το Netflix σας παρακολουθεί» – Αγωγή κατά της πλατφόρμας με την κατηγορία της συλλογής προσωπικών δεδομένων
Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας υπέβαλε αγωγή κατά της δημοφιλούς τηλεοπτικής πλατφόρμας. Υποστηρίζει ότι το Netflix «δημιούργησε σιωπηλά ένα πρόγραμμα επιτήρησης συμπεριφοράς εκπληκτικής κλίμακας».

Δικαστής ανέστειλε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της εισηγήτριας του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Αμερικανός δικαστής έθεσε σε αναστολή τις αμερικανικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Φραντσέσκα Αλμπανέζε, καθώς έκρινε ότι η ελευθερία του λόγου έχει προτεραιότητα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΒΗΜΑ: Τελετή βράβευσης του προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών «B/ innovate»
Το Σάββατο 16 Μαΐου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media διοργανώνουν την τελετή βράβευσης του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών B/innovate, για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου

Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση»
Λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής διατύπωσε νέες αιχμές για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αφορμή τις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας, καθώς και την πολυδιάστατη πολιτική που άσκησε συνολικά η χώρα επί πρωθυπουργίας του, με ορόσημο την υπογραφή με την Cosco

Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες έχει φιλοξενήσει μερικά από τις πιο αμήχανα, βίαια και προκλητικά σκάνδαλα της ποπ κουλτούρας

Λουκάς Καρνής
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

