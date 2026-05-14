Eurovision 2026: Από «40 κύματα» πέρασε η έναρξη του Β’ ημιτελικού

Ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision ξεκίνησε με χιούμορ, καθώς οι παρουσιαστές Βικτόρια Σβαρόφσκι και Μίχαελ Οστρόφσκι άνοιξαν τη βραδιά διακωμωδώντας το «Wasted Love» του JJ, το τραγούδι που είχε χαρίσει την πρωτιά στην Αυστρία πέρσι.

Το σκετς έπαιξε με όλα όσα θα μπορούσαν να πάνε στραβά σε μια τόσο απαιτητική εμφάνιση: τεχνικά απρόοπτα, δραματικές υπερβολές, σκηνικά ευρήματα και την αγωνία μιας ερμηνείας που πρέπει να βγει άψογα μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές.

O περσινός νικητής

Το πραγματικό όνομα του JJ είναι Γιοχάνες Πιτς. Γεννήθηκε στη Βιέννη το 2001, μεγάλωσε στο Ντουμπάι και επέστρεψε στην αυστριακή πρωτεύουσα το 2016.

Ο εκπρόσωπος της Αυστρίας στη φετινή Eurovision ξεχωρίζει για τη σπάνια φωνή του: είναι κοντρατενόρος και μπορεί να φτάσει σε φωνητικά ύψη σοπράνο. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του στον χώρο της κλασικής μουσικής.

Το ευρύ κοινό τον γνώρισε μέσα από το τηλεοπτικό talent show Starmania, όπου εντυπωσίασε με την έκταση και τη δύναμη της φωνής του, φτάνοντας μέχρι τον τελικό το 2021.

Ο Αυστροφιλιππινέζος καλλιτέχνης εμφανίζεται στην Κρατική Όπερα της Βιέννης και έχει συμμετάσχει σε παραγωγές όπως οι Die Zauberflöte, Von der Liebe Tod και Tschick.

Παράλληλα με τις εμφανίσεις του στη σκηνή, συνεχίζει τις σπουδές του στην κλασική μουσική στο φημισμένο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Μουσικής και Τέχνης της Βιέννης — το MUK.

Η σειρά των διαγωνιζόμενων στο Β’ ημιτελικό

Μπορεί όλη η χώρα να ανυπομονεί για την Κύπρο και Antigoni να ανέβει στη σκήνη, όμως θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, καθώς στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, οι χώρες θα εμφανιστούν με την εξής σειρά: