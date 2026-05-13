Το BBC αποθέωσε τον Akyla για την εμφάνισή του στη Eurovision
Η εμφάνιση του Akyla στον Α' ημιτελικό της Eurovision δεν ενθουσίασε μόνο το κοινό, αλλά και την ομάδα του BBC που τον αποθέωσε στα social media
- Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα
- Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: 58χρονος έπεσε από ύψος 10 μέτρων με το τρακτέρ και έχασε τη ζωή του
- Σοκαριστικό βίντεο απο τη στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει ανήλικη στα Ιωάννινα
- Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Εδώ και εβδομάδες θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για να κερδίσει στον διαγωνισμό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου. Και ο Akylas επιβεβαίωσε αυτές τις προβλέψεις με την εμφάνισή του στον Α’ ημιτελικό της μεγάλης γιορτής της μουσικής, το βράδυ της Τρίτης.
Ο έλληνας καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle της Βιέννης, παρουσιάζοντας ένα σόου «κομμένο και ραμμένο» για τη Eurovision.
Ο Akylas δεν δυσκολεύτηκε να ξεσηκώσει το κοινό στην αρένα (και μάλιστα η Ελλάδα ήταν η πρώτη που πήρε το εισιτήριο για τον τελικό στις 16 Μαΐου), ωστόσο η παρουσία του ενθουσίασε πολλούς ακόμα. Όπως την ομάδα του BBC.
Το Βρετανικό δίκτυο, στο ειδικό προφίλ που έχει στο Instagram για τη Eurovision, ανέβασε την εμφάνιση του Akyla με το Ferto, γράφοντας στη λεζάντα:
«Ferto! Ένα κομμάτι σε άλλο επίπεδο. Ο Akylas έδωσε τα πάντα στη σκηνή και ακόμα περισσότερα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σύμφωνα με το BBC η παρουσία του έλληνα καλλιτέχνη ήταν από τις πιο φιλόδοξες της βραδιάς, με πολλά ελληνικά στοιχεία, ενώ επιχειρεί να αντιπαραβάλλει τον υλισμό στην εποχή των social media με την οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα και χιλιάδες οικογένειες.
Δείτε ξανά την εμφάνιση του Akyla και το Ferto στον Α’ ημιτελικό της Eurovision
* Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Lisa Leutner
- Μακρόν: Η πέτρα του σκανδάλου και το SMS πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ – «Σε βρίσκω πολύ όμορφη»
- NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»
- Ανανεώθηκε η παραχώρηση του στρατοπέδου «ΠΗΛΙΚΑ» στον Δήμο Χαλκιδέων
- Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά δεν πέρασε
- Παραμένει η βεβαιότητα στην Αθήνα ότι το drone στην Λευκάδα είναι ουκρανικό
- Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του «Πάμε μια βόλτα;» με την Ελένη Ράντου
- «Bones» της Τέτης Νικολοπουλου: Μια έξτρα παράσταση στο ΠΛΥΦΑ
- Σταύρος Φλώρος: «Μαμά, ζω… τα άλλα θα τα αντιμετωπίσουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις