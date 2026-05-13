Eurovision 2026 – Akylas: Οι πρώτες δηλώσεις του – Συγκινημένος με την πρόκριση
Akylas: «Είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει σε όλη μου τη ζωή».
Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε στη Βιέννη το βράδυ της Τρίτης (12/5), σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, σκηνικά και αγωνία για τις 10 χώρες που θα πάρουν το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό της φετινής διοργάνωσης
Ο Akylas αμέσως μετά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά και τον ενθουσιασμό του.
Akylas: «Πάμε το Σάββατο να τα… σκίσουμε όλα!»
«Πάμε Ελλάδα! Μου είπαν να μην φωνάζω κιόλας αλλά είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ενθουσιασμένος. Εντάξει, το πίστευα πολύ αλλά είναι αλλιώς όταν το ακούς, εννοείται», σημείωσε χαρακτηριστικά, λίγα λεπτά μετά την πρόκριση του… «Ferto» από τον πρώτο ημιτελικό.
«Πάμε το Σάββατο να τα… σκίσουμε όλα! Δεν γίνεται η καρδιά μου να σταματήσει τώρα να χτυπάει, για καμιά εβδομάδα έτσι θα πηγαίνει», είπε ακόμη και αποκάλυψε:
«Την ώρα που ήμουν πάνω στη σκηνή δεν ξέρω τι ένιωθα. Δηλαδή, όταν κατέβηκα, ήμουν σε φάση ”τι έκανα μόλις; Τι έγινε;”. Δεν θυμάμαι τίποτα οριακά».
«Θέλω να πάω να δω το βίντεο. Να δω πως τα πήγα και τι έγινε. Το ένιωσα όμως τόσο ωραία, ο κόσμος ούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόση δύναμη…
Καμία σχέση με τις πρόβες που ‘ναι άδειος ο χώρος», συμπλήρωσε, ακόμα, ο Akylas στις πρώτες του δηλώσεις.
Εurovision 2025 – Ά Ημιτελικός: Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον Τελικό του Σαββάτου
Από τις 15 χώρες του Ά Ημιτελικού, οι δέκα κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε σε κλίμα αγωνίας για τους συμμετέχοντες, με κάποιες αναμενόμενες προκρίσεις και μερικές εκπλήξεις που έφεραν ανατροπές στις προβλέψεις.
Η Ελλάδα ανακοινώθηκε πρώτη από τους παρουσιαστές.
Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον Μεγάλο Τελικό είναι οι εξής:
Ελλάδα – Akylas | “Ferto”
Φινλανδία – Linda Lampenius x Pete Parkkonen | “Liekinheitin”
Βέλγιο – ESSYLA | “Dancing on the Ice”
Σουηδία – FELICIA | “My System”
Μολδαβία – Satoshi | “Viva, Moldova!”
Ισραήλ – Noam Bettan | “Michelle”
Σερβία – LAVINA | “Kraj Mene”
Κροατία – LELEK | “Andromeda”
Λιθουανία – Lion Ceccah | “Sólo Quiero Más”
Πολωνία – ALICJA | “Pray”
