Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Απόψε όλα τα βλέμματα στρέφονται στον Akyla, ο οποίος ανεβαίνει στη σκηνή του Ά ημιτελικού της Eurovision 2026 και ετοιμάζεται να διεκδικήσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό!

Χθες Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, με την ελληνική συμμετοχή, όπως αναμενόταν, να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και τους συντελεστές ικανοποιημένους, να προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά, ενώ παράλληλα εκτοξεύτηκε στα στοιχήματα με πιθανότητα νίκης στο 21% (ενώ 34% έχει η Φινλανδία).

Η ελληνική συμμετοχή έχει ήδη δημιουργήσει τεράστιο buzz στα social media, με τους fans να μετρούν αντίστροφα για τη στιγμή που θα εμφανιστεί. Η ελληνική συμμετοχή ανεβαίνει φέτος νωρίς στη σκηνή, με τον Akyla να εμφανίζεται στην 4η θέση.

Στον α’ ημιτελικό διαγωνίζονται με σειρά εμφάνισης οι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία (εκτός συναγωνισμού στον ημιτελικό), Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία (εκτός συναγωνισμού στον ημιτελικό), Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Δείτε live όλα όσα συμβαίνουν στον ‘Α ημιτελικό της Eurovision