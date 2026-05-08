Πώς προέκυψε το Ferto και ποια η αγαπημένη εμφάνιση της Eurovision; Ο Akylas απαντά σε όσα θέλεις να ξέρεις

Σε ένα σύντομο Q&A, λίγες ημέρες πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision, ο Akylas απάντησε σε γρήγορες ερωτήσεις και μίλησε για τις φετινές συμμετοχές που έχει ξεχωρίσει, τις παιδικές του αναμνήσεις από τον διαγωνισμό, αλλά και για όσα θα ήθελε να κάνει αν δεν είχε ακολουθήσει το τραγούδι.

Oι απαντήσεις που έδωσε ο Akylas

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας αποκάλυψε πως από τη φετινή Eurovision αγαπημένες του συμμετοχές είναι εκείνη της Antigoni, που εκπροσωπεί την Κύπρο, και της Dara, που διαγωνίζεται με τη Βουλγαρία.

Η πρώτη Eurovision που θυμάται έντονα είναι η χρονιά της νίκης της Έλενας Παπαρίζου. Όπως είπε, τότε «ζητωκραυγάζαμε όλοι», ενώ εκείνη η στιγμή τον έκανε να φανταστεί τον εαυτό του σε μια τόσο μεγάλη σκηνή. «Με ενέπνευσε το ότι ήθελα να τραγουδήσω κι εγώ πολύ σε μια τόσο μεγάλη σκηνή. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνει όντως», ανέφερε.

Σε έναν νέο καλλιτέχνη, ο Akylas θα έλεγε να μην εγκαταλείψει την προσπάθεια, να συνεχίσει να κυνηγά το πάθος του και να κάνει υπομονή.

Σε πιο ανάλαφρη ερώτηση, αποκάλυψε ότι το αγαπημένο του Pokemon είναι το Jigglypuff.

Μιλώντας για την ιδέα του videogame, εξήγησε ότι προέκυψε σχεδόν φυσικά, καθώς, όπως είπε, «το κομμάτι το ζητούσε από μόνο του».

Αν δεν είχε ασχοληθεί με το τραγούδι, θα ήθελε να στραφεί στην υποκριτική — κάτι που, όπως σημείωσε, κάνει ήδη πλέον. Πρόσθεσε επίσης ότι θα του άρεσε να ζωγραφίζει, αν και αστειεύτηκε πως έχει «δύο αριστερά χέρια».

Όσο για τους στίχους του Ferto, ο Akylas αποκάλυψε ότι γεννήθηκαν μέσα από την προσωπική του ζωή και από απωθημένα που κουβαλούσε.