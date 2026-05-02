Akylas: Σήμερα η πρόβα στη Βιέννη – Οι ευχές της αδερφής του

Η ελληνική αποστολή για την Eurovision 2026 έφτασε στην Βιέννη και ο Akylas είναι έτοιμος για την πρώτη του πρόβα, η οποία θα γίνει σήμερα Σάββατο 2 Μαϊου.

Η άφιξη του Έλληνα τραγουδιστή στην Αυστριακή πρωτεύουσα συνοδεύτηκε από θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο, με φίλους του διαγωνισμού και Έλληνες της διασποράς να συγκεντρώνονται για να τον υποδεχτούν και να του ευχηθούν καλή επιτυχία.

Akylas: Ενθουσιασμένος στη Βιέννη

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ζεστό, με τον ίδιο να ανταποδίδει την αγάπη του κόσμου τραγουδώντας μαζί τους το κομμάτι «Ferto», πριν τους ευχαριστήσει για τη στήριξη.

Μαζί με τον Akylas βρίσκονται τα βασικά μέλη της ελληνικής αποστολής, ανάμεσά τους ο σκηνοθέτης Φωκάς Ευαγγελινός, καθώς και η Παρθένα Χοροζίδου, ενώ την ομάδα συμπληρώνουν οι Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

Όλη η οικογένεια του στο πλευρό του

Η Ελένη Καλανίδου Ακριτίδου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τοβ Μάνεση» που προβλήθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου μεταφέροντας ιστορίες από την παιδική ηλικία του αδερφού της, αλλά και την υπερηφάνεια της οικογένειάς τους για τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026 με το «Ferto».

Αρχικά, η αδερφή του ανέφερε ότι ο τραγουδιστής είχε από μικρή ηλικία φιλοδοξίες να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική:

«Από μικρός ήθελε και ονειρευόταν να μπει σε αυτόν τον χώρο, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλη η οικογένεια, και η μητέρα του και ο πατέρας του και εγώ η ίδια για όλα αυτά που έχει καταφέρει, είμαστε δίπλα του και κοντά του».

Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ο ίδιος το ίδιο αισθάνεται, νιώθει ευλογημένος.

Πραγματικά λέει ότι “είναι σαν να μου το έστειλε δώρο ο ίδιος ο Θεός” και προσπαθεί. Είναι κάτι που το προσπαθεί πάρα πολύ καιρό, δεν βγήκε από τη μία μέρα στην άλλη, είναι κάτω γύρω στα επτά χρόνια, το κυνηγάει πάρα πολύ, προσπαθεί να εξελιχθεί.

Τώρα απλά πιστεύουμε ότι έφτασε η στιγμή του να φέρει μία καλή θέση. Μιλήσαμε, έχει άγχος, αλλά από εκεί και πέρα του είπαμε να ξεκουραστεί όσο μπορεί. Θα δώσει το καλύτερο του εαυτού του».

«Είναι πολύ κοινωνικό παιδί, πάντα μέσα στην ενέργεια»

«Πάντα ήταν μέσα σε όλες τις παραστάσεις και ήθελε πάντα να έχει κάποιον ρόλο. Τραγουδούσε γενικά, η αγαπημένη του τραγουδίστρια από μικρός ήταν η Lady Gaga, είχε αφίσες, άκουγε τα τραγούδια της, όπως και της Άννας Βίσση.

Και τη Eurovision τη βλέπει από μικρός, τη θυμάται, όπως θυμάται πολύ έντονα και την πρώτη φορά που κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου».