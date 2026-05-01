Akylas: Με την ελληνική σημαία έφυγε για τη Βιέννη

Ο Akylas αναχώρησε σήμερα Πρωτομαγιά, για τη Βιέννη για την ελληνική συμμετοχή στη φετινή Eurovision.

Στο πλευρό του ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη που έχει λάβει η ελληνική συμμετοχή, λέγοντας πως η όλη διαδικασία ήταν ένα υπέροχο ταξίδι που μόλις ξεκινάει.

Φωκάς Ευαγγελινός: «Ο Ακύλας είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος»

«Δεν έχουμε καμία έκπληξη να αντιμετωπίσουμε εκεί. Έχουμε δει το stand in μας. Μας άρεσε πολύ. Θα πάμε, θα κάνουμε και τις διορθώσεις μας και όλα θα πάνε τέλεια.

Έχει γίνει ένα υπέροχο ταξίδι, το οποίο θα συνεχιστεί και ξεκινάει από σήμερα.

Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό», είπε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Με τη σειρά του ο Ακύλας αποκάλυψε πως το τραγούδι είναι αφιερωμένο στη μητέρα του και σε όλους τους γονείς που προσπαθούν να προσφέρουν το καλύτερο στα παιδιά τους, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες.

Akylas: «Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου»

Και σε όλους αυτούς, οι οποίοι πάντα προσπαθούσαν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους, ακόμη και αν είχαν δυσκολίες. Είναι δίπλα μου, με στηρίζουν και ψυχολογικά και είναι πολύ ωραίο να τους έχουμε δίπλα μας».

Όσο για τη συμβουλή που θα έδινε στον νεότερο εαυτό του, είπε:

«Θα του έλεγα να έχει υπομονή, ότι θα περάσει πολλά, αλλά αν δε σταματήσει να πιστεύει στα όνειρά του και να τα κυνηγάει, θα έρθουν πολύ μεγάλα πράγματα».