Ο Akylas τραγούδησε «Ferto» και ξεσήκωσε το Άμστερνταμ
O Akylas θα διαγωνιστεί στην τέταρτη θέση, στον Α' Ημιτελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη την Τρίτη 12 Μαΐου 2026
Στο Άμστερνταμ βρέθηκε ο Akylas ερμηνεύοντας ζωντανά το «Ferto» σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε για τη Eurovision 2026.
Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό, βρέθηκε το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου στο Άμστερνταμ και εμφανίστηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα pre-parties του θεσμού, συμμετέχοντας στο Eurovision in Concert.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς παρουσίασε το «Ferto» μπροστά στο ενθουσιώδες κοινό και αποθεώθηκε.
Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή διατηρώντας τον μαύρο σκούφο και τα γυαλιά ηλίου, που φοράει σε όλες τις εμφανίσεις του, ολοκληρώνοντας το look του με ασπρόμαυρο κοστούμι και τα «έσπασε»
Δείτε την εμφάνιση του Akyla
Σταθερά το «Ferto» στην πρώτη 5άδα των στοιχημάτων
Το αδιαφιλονίκητο φαβορί αυτή τη στιγμή για τη Eurovision 2026 είναι η Φινλανδία (31% με ανοδικές τάσεις) με τους Pete Parkkonen και Linda Lampenius.
Ακολουθούν η Γαλλία, η Δανία και η Αυστραλία ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην 5η θέση, με πιθανότητες νίκης 8%.
Στην 10αδα φιγουράρουν επίσης το Ισραήλ και η Ρουμανία (με ανοδικές τάσεις), ενώ φαίνεται να υποχωρούν η Σουδία, η Ουκρανία και η Ιταλία.
Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το «Jalla», με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν φαίνεται να τα καταφέρνει καθώς τα στοιχήματα την δίνουν 11η.
Υπενθυμίζεται ότι ο Akylas θα διαγωνιστεί στην τέταρτη θέση, στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.
Ο Β’ Ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου, και για πρώτη φορά από το 2022, οι κριτικές επιτροπές θα επιστρέψουν στους ημιτελικούς, συμπληρώνοντας το κοινό από το σπίτι για να αποφασίσουν ποιοι θα προκριθούν.
Οι «Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο) και η διοργανώτρια χώρα, η Αυστρία, θα ανέβουν επίσης στη σκηνή των ημιτελικών ως μέρος των εορτασμών, πριν προκριθούν αυτόματα στον τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις