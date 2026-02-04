Eurovision 2026: «Έσπασε» τα κοντέρ του Youtube ο Akylas με το Ferto – Πρώτη η Ελλάδα στην πλατφόρμα
Πρώτη η Ελλάδα στο Youtube με το Ferto του Akyla να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια σε προβολές
Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η εθνική διαδικασία επιλογής, η Ελλάδα καταγράφει την πιο ισχυρή παρουσία στο YouTube ανάμεσα στα τραγούδια της Eurovision του 2026 που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα. Το Ferto του Akyla έχει ήδη ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια προβολές, επίδοση που το φέρνει στην κορυφή της σχετικής λίστας.
Το τραγούδι κυκλοφόρησε πριν από περίπου δύο εβδομάδες και η ανταπόκριση ήταν άμεση: θετικά σχόλια, αυξημένη κοινοποίηση στα social media και σταθερή άνοδος προβολών. Σταδιακά, η δυναμική του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, γεγονός που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα νούμερα, καθώς καμία άλλη συμμετοχή που έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα δεν πλησιάζει τις επιδόσεις του.
@eurovisionfn Πρωτιά της Ελλάδας στο YouTube για τη Eurovision 2026 Η Ελλάδα καταγράφει δυναμική παρουσία ενόψει της Eurovision 2026, καθώς το τραγούδι «Φέρτο» του Ακύλα βρίσκεται στην πρώτη θέση σε προβολές στο YouTube μεταξύ όλων των υποψηφίων συμμετοχών μέχρι στιγμής. – 🏆Greece -Finland -Ukraine #eurovision2026 #Eurovisionfun #akylas #ferto #fyp ♬ original sound – Akylas
Στη δεύτερη θέση των προβολών βρίσκεται η Φινλανδία με περίπου 1,6 εκατομμύρια views, ενώ ακολουθεί η Ουκρανία με λίγο κάτω από το ένα εκατομμύριο. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Akyla προηγείται χωρίς να έχει ακόμη ανακηρυχθεί επίσημος εκπρόσωπος της χώρας.
Ο τραγουδιστής θα διαγωνιστεί στον Α’ ημιτελικό του Sing for Greece 2026 την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, μαζί με άλλους 13 υποψηφίους. Ο Β’ ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου και ο νικητής θα ανακοινωθεί στον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, έπειτα από συνδυασμό ψήφων κοινού, διεθνούς επιτροπής και ελληνικής κριτικής επιτροπής.
