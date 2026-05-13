Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε κλίμα έντονης πολιτικής φόρτισης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision 2026 στη Βιέννη, με την εμφάνιση του Ισραήλ να συνοδεύεται από αποδοκιμασίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης μέσα στη Wiener Stadthalle.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραηλινού εκπροσώπου Νόαμ Μπετάν, με το τραγούδι «Michelle», μέρος του κοινού φώναξε συνθήματα όπως «Stop the genocide» — «Σταματήστε τη γενοκτονία» — ενώ στις κερκίδες διακρίνονταν τόσο ισραηλινές όσο και παλαιστινιακές σημαίες.

Η ισραηλινή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς η παρουσία του Ισραήλ στη φετινή Eurovision έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη in.gr (@in.gr_official)

Σύλληψη ατόμου στην αρένα

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ, ένα άτομο συνελήφθη μέσα στην αρένα, σύμφωνα με διεθνή μέσα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού ή για το τι ακριβώς προηγήθηκε της επέμβασης των αρχών.

Παρά το φορτισμένο κλίμα, ο Νόαμ Μπετάν κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι προετοιμαζόταν για το ενδεχόμενο να δεχθεί αποδοκιμασίες, ζητώντας από την ομάδα του να τον γιουχάρει κατά τη διάρκεια των προβών.

Si sente urlare “stop, stop the genocide” durante il brano di Israele all’Eurovision. pic.twitter.com/hTVh0YIDCU — Trash Italiano (@trash_italiano) May 12, 2026

«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα είχε δώσει η Αυστρία

Υπενθυμίζεται ότι η φετινή Eurovision διεξάγεται σε ένα από τα πιο φορτισμένα πολιτικά κλίματα των τελευταίων ετών. Η συμμετοχή του Ισραήλ έχει προκαλέσει την αποχώρηση πέντε χωρών — της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας, της Σλοβενίας και της Ισλανδίας — οι οποίες διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση της EBU να επιτρέψει την παρουσία του στη διοργάνωση, εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.

Ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF, που φιλοξενεί τη Eurovision 2026 στη Βιέννη, είχε ξεκαθαρίσει πριν από τον διαγωνισμό ότι δεν θα επιβάλει περιορισμούς στις επίσημες σημαίες, εφόσον δεν τίθενται ζητήματα νομιμότητας ή ασφάλειας. Είχε επίσης διαμηνύσει ότι δεν θα καλύψει ηχητικά τυχόν αποδοκιμασίες από το κοινό ούτε θα τις αντικαταστήσει με τεχνητά χειροκροτήματα, τονίζοντας ότι ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης είναι να δείχνει την πραγματικότητα «όπως είναι».

Η φετινή διοργάνωση, που συμπίπτει με την 70ή επέτειο του θεσμού, πραγματοποιείται με 35 χώρες — τον μικρότερο αριθμό συμμετοχών από το 2003 — ενώ στη Βιέννη έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις τόσο κατά όσο και υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ. Λίγες ώρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό, πραγματοποιήθηκε μικρή διαδήλωση στο κέντρο της πόλης από την ομάδα Palestine Solidarity Austria, ενώ μεγαλύτερες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή και το Σάββατο. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί και μικρή φιλοϊσραηλινή συγκέντρωση για την Πέμπτη.