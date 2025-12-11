«Είναι λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

Την έντονη δυσφορία του για την απόφαση της EBU να κρατήσει το Ισραήλ στη φετινή Eurovision εξέφρασε το Nemo, το πρώτο non-binary άτομο που έχει συμμετάσχει και κερδίσει στον διαγωνισμό.

Με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα στο Instagram, το Nemo γνωστοποίησε ότι επιστρέφει το τρόπαιο του 2024, σημειώνοντας πως «δεν αισθάνεται πλέον ότι του ανήκει».

To Nemo υποστήριξε ότι η στάση της EBU έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες που –όπως λέει– θα έπρεπε να υπηρετεί ο θεσμός, καλώντας τη διοργάνωση να «εναρμονίσει επιτέλους λόγια και πράξεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η απόφαση είναι ο μόνος τρόπος να παραμείνει συνεπής απέναντι σε όσα πιστεύει.

Η ανάρτηση του Nemo

«Πέρυσι κέρδισα τη Eurovision και μου απονεμήθηκε το τρόπαιο. Και παρότι είμαι απέραντα ευγνώμων για την κοινότητα γύρω από αυτόν τον διαγωνισμό και για όλα όσα μου δίδαξε αυτή η εμπειρία, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως καλλιτέχνη, σήμερα δεν αισθάνομαι πλέον ότι αυτό το τρόπαιο μου ανήκει», έγραψε αρχικά στην ανάρτησή του.

Κατά το Nemo, η παρουσία του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες που –όπως λέει– θα έπρεπε να πρεσβεύει η Eurovision.

«Η Eurovision δηλώνει ότι εκπροσωπεί την ενότητα, την ένταξη και την αξιοπρέπεια για όλους. Αυτές οι αξίες έδιναν νόημα στον διαγωνισμό για μένα. Αλλά η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, σε μια περίοδο που η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα σε αυτά τα ιδανικά και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU», πρόσθεσε.

»Αυτό δεν αφορά άτομα ή καλλιτέχνες. Ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για να «μαλακώσει» την εικόνα ενός κράτους που κατηγορείται για σοβαρές παραβιάσεις, ενώ η EBU επέμενε ότι η Eurovision δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα. Και όταν ολόκληρες χώρες αποσύρονται λόγω αυτής της αντίφασης, θα έπρεπε να είναι σαφές ότι κάτι είναι βαθιά λάθος».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ανακοίνωσε ότι το τρόπαιο της νίκης του θα επιστραφεί.

«Γι’ αυτό αποφάσισα να στείλω το τρόπαιο πίσω στα κεντρικά της EBU στη Γενεύη. Με ευγνωμοσύνη και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ζήστε αυτά που διακηρύσσετε. Αν οι αξίες που γιορτάζουμε στη σκηνή δεν εφαρμόζονται και εκτός σκηνής, τότε ακόμη και τα πιο όμορφα τραγούδια χάνουν το νόημά τους. Περιμένω τη στιγμή που τα λόγια θα ευθυγραμμιστούν με τις πράξεις. Μέχρι τότε, αυτό το τρόπαιο είναι δικό σας», έγραψε.