Το Ισραήλ θα παραμείνει στην Eurovision – Ενδέχεται να αποχωρήσουν Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία

Το Ισραήλ θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, αφού η γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) ακύρωσε την ψηφοφορία για τη συμμετοχή του.

Ο Γκολάν Γιοχπάζ, διευθύνων σύμβουλος του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα και μέλος της EBU KAN, δήλωσε στη συνέλευση: «Η προσπάθεια να αποκλειστεί η KAN από τον διαγωνισμό μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως πολιτιστικό μποϊκοτάζ. Ένα μποϊκοτάζ μπορεί να ξεκινήσει σήμερα – με το Ισραήλ – αλλά κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει ή ποιον άλλο μπορεί να βλάψει. Είναι οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι ανεξάρτητες δημοσιογραφικές οργανώσεις έτοιμοι να υπογράψουν ένα πολιτιστικό μποϊκοτάζ; Είναι τα μέλη της EBU πρόθυμα να συμμετάσχουν σε μια ενέργεια που βλάπτει την ελευθερία της δημιουργίας και την ελευθερία της έκφρασης; Και είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε να θυμόμαστε από αυτόν τον διαγωνισμό στην 70ή επέτειό του;».

Η στάση της EBU

Τα μέλη της EBU συμφώνησαν ότι «δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή», ψήφισαν ωστόσο «νέα μέτρα» για τον επερχόμενο διαγωνισμό, τα οποία περιλαμβάνουν διαφορετική σύνθεση των κριτικών επιτροπών καθώς και λιγότερες ψήφους από το κοινό.

«Το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας αποδεικνύει την κοινή δέσμευση των μελών μας για την προστασία της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, το μεγαλύτερο ζωντανό μουσικό γεγονός στον κόσμο», δήλωσε η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ Κουντσί.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τις προσεκτικές, σεβαστές και εποικοδομητικές συνεισφορές τους κατά τη σημερινή συνεδρίαση και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτενούς διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε φέτος. Αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές στους κανόνες του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει ένας χώρος ενότητας και πολιτισμικής ανταλλαγής», πρόσθεσε.

Έκκληση για μποϊκοτάζ

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, η RTVE επιβεβαίωσε ότι η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση εάν το Ισραήλ συμπεριληφθεί στη λίστα των συμμετεχόντων, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που προωθεί επί του παρόντος η EBU στους κανόνες του διαγωνισμού – η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση ανακοίνωσε την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, τροποποιήσεις στην ψηφοφορία, με στόχο την διαφάνεια.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στο Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος της RTVE, Χοσέ Πάμπλο Λόπεζ, υπερασπίστηκε την απόφαση που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του ραδιοτηλεοπτικού φορέα τον περασμένο Σεπτέμβριο, πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα, την οποία το Ισραήλ έχει παραβιάσει τουλάχιστον 591 φορές σε 50 ημέρες, σκοτώνοντας εκατοντάδες Παλαιστίνιους, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού γραφείου Τύπου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Λόπεζ εξήγησε ότι το ζήτημα είναι πρωτίστως ανθρωπιστικό: «Πρώτον, λόγω της γενοκτονίας που έχει διαπραχθεί στη Γάζα. Ως πρόεδρος του οργανισμού, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι. Και νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου», δήλωσε.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ένα δεύτερο ζήτημα: αυτό που περιγράφει ως συστηματικές παραβιάσεις των κανόνων της Eurovision από το Ισραήλ. Ο Λόπεζ κατηγόρησε τη χώρα ότι «εκμεταλλεύεται πολιτικά τον διαγωνισμό» και προσπαθεί να επηρεάσει την ψηφοφορία.

«Αν οποιαδήποτε άλλη χώρα είχε εκμεταλλευτεί [για πολιτικά παιχνίδια] τον διαγωνισμό, σας διαβεβαιώνω, θα είχε τιμωρηθεί και θα είχε τεθεί προσωρινά σε αναστολή», δήλωσε.

Στο πλευρό της Ισπανίας, βρίσκονται Ιρλανδία, Σλοβενία και Ολλανδία, οι οποίες έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό εάν συμμετάσχει το Ισραήλ. Επίσης αναμένεται να αποχωρήσει και η Ισλανδία.

Ο επόμενος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία από τις 12 έως τις 16 Μαΐου.