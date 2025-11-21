Η EBU ανακοινώνει νέους κανόνες ψηφοφορίας για την Eurovision 2026, ποντάροντας στην διαφάνεια

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο ψηφοφορίας του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με στόχο την διαφάνεια και την εμπιστοσύνη του κοινού ενόψει της διοργάνωσης του 2026.

Ο Μάρτιν Γκριν, διευθυντής του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «ακούσαμε [τις επιθυμίες και τα παράπονα του κοινού] και ενεργήσαμε [αναλόγως]», τονίζοντας ότι «η ουδετερότητα και η ακεραιότητα του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision είναι υψίστης σημασίας».

Οι νέοι κανόνες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η EBU θα αυστηροποιήσει τις οδηγίες ψηφοφορίας και τον κώδικα δεοντολογίας της, προκειμένου να περιορίσει τις προσπάθειες επηρεασμού των αποτελεσμάτων. Ενώ η συνήθης προώθηση των καλλιτεχνών παραμένει επιτρεπτή, οι αναθεωρημένοι κανόνες «αποθαρρύνουν τις δυσανάλογες εκστρατείες προώθησης… ιδίως όταν πραγματοποιούνται ή υποστηρίζονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων ή οργανισμών».

Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι καλλιτέχνες θα απαγορεύεται να συμμετέχουν σε τέτοιες εκστρατείες, με κυρώσεις για τους παραβάτες.

Οι κανόνες συμμετοχής του κοινού θα αλλάξουν επίσης. Για το 2026, ο μέγιστος αριθμός ψήφων θα μειωθεί από 20 σε 10.

Οι επαγγελματικές κριτικές επιτροπές θα επιστρέψουν στους ημιτελικούς για πρώτη φορά από το 2022, αποκαθιστώντας την αναλογία περίπου 50/50 μεταξύ των ψήφων της κριτικής επιτροπής και του κοινού. Οι κριτικές επιτροπές θα επεκταθούν από πέντε σε επτά μέλη και θα διευρυνθεί η γκάμα επιλογών, ώστε να συμπεριληφθούν δημοσιογράφοι και εκπαιδευτικοί – μεταξύ άλλων.

Κάθε κριτική επιτροπή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο μέλη ηλικίας 18-25 ετών. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα υπογράφουν δηλώσεις που θα επιβεβαιώνουν την ανεξάρτητη, αμερόληπτη ψήφο και την περιορισμένη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από τον διαγωνισμό.

Τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας θα ενισχυθούν περαιτέρω, με την EBU και τον συνεργάτη της Once να επεκτείνουν τα συστήματα ανίχνευσης δόλιων ή συντονισμένων ψηφοφοριών.

Αυτές οι αλλαγές έχουν ως στόχο «να κρατηθούν στο επίκεντρο η μουσική, η δημιουργικότητα και η σύνδεση», δήλωσε ο Green.

Οι αλλαγές εγκρίθηκαν από την Ομάδα Αναφοράς της Eurovision και θα επανεξεταστούν μετά τον διαγωνισμό του 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη στις 12, 14 και 16 Μαΐου.

*Με πληροφορίες από: EBU & Anadolu