Eurovision 2026: Ισραήλ ή μποϊκοτάζ; Η EBU καλεί σε έκτακτη ψηφοφορία για την εκδίωξη του Kan

H γεωπολιτική αντιπαράθεση έρχεται στο επίκεντρο της ποπ κουλτούρας με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) να επιβεβαιώνει ότι τον Νοέμβριο θα διεξαχθεί ψηφοφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποβολή του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 2026.

Η εξέλιξη που ανεβάζει τους τόνους της πολιτικής έντασης στον πιο δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης, είναι άμεση συνέπεια των απειλών για μποϊκοτάζ που διατύπωσαν αρκετοί ευρωπαϊκοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, καθιστώντας την κατάσταση «πρωτοφανή» για τα δεδομένα του θεσμού.

Η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ Κουνσί, σε επιστολή της προς τους διευθυντές των συμμετεχόντων φορέων, παραδέχθηκε την ύπαρξη «πρωτοφανούς ποικιλομορφίας απόψεων» σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, τονίζοντας ότι το ζήτημα απαιτεί «μια ευρύτερη δημοκρατική βάση».

Στη συνέχεια, η EBU επιβεβαίωσε με επίσημη δήλωση ότι «μια ψηφοφορία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης της EBU, η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου».

Μέχρι σήμερα οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας της Ισλανδίας και της Σλοβενίας, έχουν απειλήσει ανοιχτά με αποχώρηση και μποϊκοτάζ από την επόμενη διοργάνωση, εάν το Ισραήλ λάβει το πράσινο φως για να διαγωνιστεί.

Η διαφορά αντιμετώπισης του Ισραήλ, σε αντίθεση με τη Ρωσία–η οποία αποκλείστηκε από τη Eurovision μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022– έχει αποτελέσει σημείο τριβής.

Το Ισραήλ, που έχει κερδίσει τον διαγωνισμό τέσσερις φορές από την πρώτη του εμφάνιση το 1973, συνέχισε να συμμετέχει τα τελευταία δύο χρόνια, παρά τις έντονες διαμάχες.

Οι διοργανώσεις του 2024 στο Μάλμε της Σουηδίας και η φετινή στη Βασιλεία της Ελβετίας, σημαδεύτηκαν από μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης έξω από τους χώρους διεξαγωγής των συναυλιών.

Ο επόμενος διαγωνισμός, ο οποίος συμπληρώνει 70 χρόνια ιστορίας, έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στην αυστριακή πρωτεύουσα, Βιέννη, τον Μάιο του 2026.

Ο οικοδεσπότης ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ORF, εξέφρασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα την αισιοδοξία του ότι η διοργάνωση θα προχωρήσει απρόσκοπτα, ακόμη και στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν μποϊκοτάζ και υπάρξει απώλεια εισφορών από τους συμμετέχοντες φορείς αναφέρει ο Guardian.

«Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στη Βιέννη το 2026. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων» δήλωσε εκπρόσωπος του ORF.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της EBU τον Νοέμβριο αναμένεται να είναι καθοριστική, καθώς θα θέσει σε ψηφοφορία όχι μόνο τη συμμετοχή μιας χώρας, αλλά και το ίδιο το μέλλον του θεσμού, ο οποίος μοιάζει να χάνει την άλλοτε διακηρυγμένη πολιτική του ουδετερότητα, υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων.