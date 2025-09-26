magazin
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
26.09.2025 | 11:51
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη
Eurovision 2026: Ισραήλ ή μποϊκοτάζ; Η EBU καλεί σε έκτακτη ψηφοφορία για την εκδίωξη του Kan
Music 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:30

Eurovision 2026: Ισραήλ ή μποϊκοτάζ; Η EBU καλεί σε έκτακτη ψηφοφορία για την εκδίωξη του Kan

Η EBU αναγκάζεται σε έκτακτη ψηφοφορία τον Νοέμβριο για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Spotlight

H γεωπολιτική αντιπαράθεση έρχεται στο επίκεντρο της ποπ κουλτούρας με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) να επιβεβαιώνει ότι τον Νοέμβριο θα διεξαχθεί ψηφοφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποβολή του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 2026.

Η εξέλιξη που ανεβάζει τους τόνους της πολιτικής έντασης στον πιο δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης, είναι άμεση συνέπεια των απειλών για μποϊκοτάζ που διατύπωσαν αρκετοί ευρωπαϊκοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, καθιστώντας την κατάσταση «πρωτοφανή» για τα δεδομένα του θεσμού.

Η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ Κουνσί, σε επιστολή της προς τους διευθυντές των συμμετεχόντων φορέων, παραδέχθηκε την ύπαρξη «πρωτοφανούς ποικιλομορφίας απόψεων» σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, τονίζοντας ότι το ζήτημα απαιτεί «μια ευρύτερη δημοκρατική βάση».

Στη συνέχεια, η EBU επιβεβαίωσε με επίσημη δήλωση ότι «μια ψηφοφορία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης της EBU, η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου».

Μέχρι σήμερα οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ολλανδίας,  της Ιρλανδίας της Ισλανδίας και της  Σλοβενίας, έχουν απειλήσει ανοιχτά με αποχώρηση και μποϊκοτάζ από την επόμενη διοργάνωση, εάν το Ισραήλ λάβει το πράσινο φως για να διαγωνιστεί.

YouTube thumbnail

Η διαφορά αντιμετώπισης του Ισραήλ, σε αντίθεση με τη Ρωσία–η οποία αποκλείστηκε από τη Eurovision μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022– έχει αποτελέσει σημείο τριβής.

Το Ισραήλ, που έχει κερδίσει τον διαγωνισμό τέσσερις φορές από την πρώτη του εμφάνιση το 1973, συνέχισε να συμμετέχει τα τελευταία δύο χρόνια, παρά τις έντονες διαμάχες.

Οι διοργανώσεις του 2024 στο Μάλμε της Σουηδίας και η φετινή στη Βασιλεία της Ελβετίας, σημαδεύτηκαν από μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης έξω από τους χώρους διεξαγωγής των συναυλιών.

Ο επόμενος διαγωνισμός, ο οποίος συμπληρώνει 70 χρόνια ιστορίας, έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στην αυστριακή πρωτεύουσα, Βιέννη, τον Μάιο του 2026.

Ο οικοδεσπότης ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ORF, εξέφρασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα την αισιοδοξία του ότι η διοργάνωση θα προχωρήσει απρόσκοπτα, ακόμη και στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν μποϊκοτάζ και υπάρξει απώλεια εισφορών από τους συμμετέχοντες φορείς αναφέρει ο Guardian.

YouTube thumbnail

«Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στη Βιέννη το 2026. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων» δήλωσε εκπρόσωπος του ORF.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της EBU τον Νοέμβριο αναμένεται να είναι καθοριστική, καθώς θα θέσει σε ψηφοφορία όχι μόνο τη συμμετοχή μιας χώρας, αλλά και το ίδιο το μέλλον του θεσμού, ο οποίος μοιάζει να χάνει την άλλοτε διακηρυγμένη πολιτική του ουδετερότητα, υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Τράπεζες
Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Vita.gr
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Business
Real Consulting: Στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Real Consulting: Στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»
Αναδρομή 26.09.25

Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»

Εν όψει του Αγοραφοβικού Φεστιβάλ, το in φιλοξενεί μια διαφορετική συζήτηση με τον γνωστό τραγουδοποιό για τον πειραματισμό, τη δημιουργική διαδικασία του και τον ρόλο των τραγουδιών στη ζωή μας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες
Tυχαία συνάντηση 25.09.25

Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες

Τόσο ο θάνατος της Κριστίν ΜακΒί το 2022 όσο και η προγενέστερη απόλυση του Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ το 2018 έκαναν οποιαδήποτε επανένωση των Fleetwood Mac αδύνατη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η Μόνα Λίζα της μουσικής»: Θα είναι το Aladdin Sane του Ντέιβιντ Μπόουι το ακριβότερο εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ;
Ορόσημο 23.09.25

«Η Μόνα Λίζα της μουσικής»: Θα είναι το Aladdin Sane του Ντέιβιντ Μπόουι το ακριβότερο εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ;

Η θρυλική εικόνα του Μπόουι με την αστραπή στο πρόσωπο, τραβηγμένη από τον Μπράιαν Ντάφι το 1973, αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ σε επερχόμενη δημοπρασία, μαζί με πρωτότυπα αντικείμενα από το αρχείο του φωτογράφου και μοναδικά memorabilia

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ
The Good Life 22.09.25

Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ

Η πανέξυπνη στρατηγική μάρκετινγκ πίσω από την επιστροφή της Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαιώνει το φαινόμενο της ποπ και το μυστικό στη θηριώδη επιτυχία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα
Πρώτη ακρόαση 22.09.25

Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα

Μια 15ετία μετά την κυκλοφορία του hit του Monsieur Minimal Πάστα Φλώρα, ο γνωστός καλλιτέχνης ενώνει τις δυνάμεις του με τη Νεφέλη Φασούλη για ένα... remake αλά λαϊκά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Intervision: Γιατί η Ρωσία αναβίωσε έναν διαγωνισμό τραγουδιού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου
Music 22.09.25

Intervision: Γιατί η Ρωσία αναβίωσε έναν διαγωνισμό τραγουδιού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου

Η Ρωσία επανέφερε την Intervision, έναν διαγωνισμό τραγουδιού του Ψυχρού Πολέμου, ως απάντηση στον αποκλεισμό της από διεθνείς σκηνές, προβάλλοντας «παραδοσιακές αξίες» και την παγκόσμια επιρροή της

Σύνταξη
Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες
Little Miss Drama 21.09.25

Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες

Η Cardi B επέστρεψε για τα καλά - το νέο της άλμπουμ «Am I the Drama?» έλαβε διθυραμβικές κριτικές και συνοδεύτηκε από μια παράδοξη αναγνώριση για την ράπερ: Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα
«Μεγάλη καρδιά» 21.09.25

Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα

Πρώτα αντιμετώπισαν τον άνεμο. Μετά ήρθε η βροχή. Αλλά η φετινή 10ήμερη φιέστα του Burning Man στην πόλη του Black Rock θα μείνει στην ιστορία για έναν πολύ πιο τραγικό λόγο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής
Λονδίνο 20.09.25

Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής

Ο Patrick Racz, συνιδιοκτήτης της Regent Sounds, δήλωσε στον Guardian ότι το λονδρέζικο στούντιο ηχογραφήσεων που φιλοξένησε γίγαντες της μουσικής είναι «ιερό έδαφος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους
«Δόλιοι ισχυρισμοί» 20.09.25

Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους

Οι Kneecap κατηγόρησαν τους επικριτές τους ότι προσπαθούν να τους φιμώσουν λόγω της αλληλεγγύης που έχουν δείξει στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ
Σπουδαίος 19.09.25

Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ

Η μουσική βιομηχανία θρηνεί την απώλεια του σπουδαίου μουσικού παραγωγού και δημιουργού. Ο πολυβραβευμένος με Grammy Τζόελ Μος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έπειτα από ένα ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Πόσο θα διαρκέσουν 26.09.25

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσει από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής - Καμπανάκι μετεωρολόγων για πλημμυρικά επεισόδια - Η δυτική Ελλάδα «στο μάτι» της κακοκαιρίας

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις
Ειρωνεία 26.09.25

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι το θέμα συζήτησης στις tabloid μετά από ένα ιδιαίτερα «έντονο» και ζωηρό διάλογο μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Αυτοκόλλητη ΑΙ 26.09.25

Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)

Ο μυθικός Γιόχαν Κρόιφ άλλαξε το ποδόσφαιρο στα 70s και μισό αιώνα μετά, μια άλλη φανέλα με το 14, κάνει το ίδιο σε επίπεδο γυναικών. Η Αιτάνα Μπονματί καταρρίπτει κάθε (αντρικό και όχι μόνο) μύθο γύρω από τη μπάλα και είναι η κορυφαία όλων των εποχών.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέα Αριστερά: «Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες – 13ωρο από την κυβέρνηση αντί για μέτρα προστασίας»
Αντεργατικό νομοσχέδιο 26.09.25

«Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες - 13ωρο αντί για μέτρα προστασίας» - Πυρά Νέας Αριστεράς στην κυβέρνηση

«Επικίνδυνη, που πρέπει άμεσα να φύγει» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Νέα Αριστερά απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
Γεώργιος Μπλέσσας: Η ένδοξη παράδοση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
«Ώραν 1014/26/9/43» 26.09.25

Γεώργιος Μπλέσσας: Ο ηρωικώς πεσών κυβερνήτης του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα»

Το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1943 γερμανικά βομβαρδιστικά κατάφεραν να πλήξουν καίρια το αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα», που ήταν αγκυροβολημένο στο Λακκί, το κύριο λιμάνι της Λέρου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη σύλληψη 62χρονου για παράνομη υλοτομία – Αποψίλωσε πλαγιά βουνού
Στη Θεσσαλονίκη 26.09.25

Σύλληψη 62χρονου υλοτόμου που αποψίλωσε πλαγιά βουνού προκαλώντας οικολογική καταστροφή (βίντεο)

Ο 62χρονος είχε καταδικαστεί πρόσφατα για τον θάνατο αλλοδαπού εργάτη - Από κοινού με τον συνεργό του προέβαιναν σε παράνομη υλοτόμηση στη Θεσσαλονίκη καταλήγοντας να προκαλέσουν οικολογική καταστροφή

Σύνταξη
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
Τα πρόστιμα 26.09.25

Παρατείνεται για του χρόνου η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής - Οι εξαιρέσεις

Η δεύτερη φάση για το ψηφιακό δελτίο αποστολής προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Σύνταξη
Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25

Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω

Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

