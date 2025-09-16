Eurovision: Ο γενικός διευθυντής BBC πήρε θέση για τον αποκλεισμό του Ισραήλ

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, τόνισε ότι ο οργανισμός «παρακολουθεί στενά» τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision του 2025, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως ο διαγωνισμός «δεν πρέπει να ταυτίζεται με την πολιτική αλλά να παραμένει μια γιορτή μουσικής και πολιτισμού», σύμφωνα με τον οργανισμό.

Καταθέτοντας στη βρετανική επιτροπή δημόσιων λογαριασμών, ο Ντέιβι ανέφερε ότι το BBC συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), η οποία έχει την τελική ευθύνη της διοργάνωσης, για να εξεταστεί το ζήτημα. Όπως σημείωσε, πρόκειται για «ένα πολύπλοκο και αμφιλεγόμενο θέμα», ενώ η οριστική απόφαση θα ληφθεί τον Δεκέμβριο.

«Η Eurovision δεν αφορούσε ποτέ την πολιτική, θα πρέπει να είναι μια γιορτή μουσικής και πολιτισμού που φέρνει τους ανθρώπους κοντά», δήλωσε. «Πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει η Ένωση».

Ντόμινο αποσύρσεων

Ήδη χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και πιο πρόσφατα η Ισπανία έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχής, εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να διαγωνιστεί, εξαιτίας της κατάστασης στη Γάζα. Παράλληλα, οι Πράσινοι σε Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία κάλεσαν τον Ντέιβι να εξετάσει μια πιθανή αποχώρηση και της Βρετανίας, ενώ πάνω από 70 πρώην διαγωνιζόμενοι έχουν ζητήσει επίσημα τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη, μετά τη νίκη του Αυστριακού τραγουδιστή JJ. Στο μεταξύ, ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού Ερνέστ Ουρτασούν επανέλαβε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος είχε κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία και προχώρησε σε εμπάργκο όπλων. Το Ισραήλ απάντησε κατηγορώντας την ισπανική κυβέρνηση για αντισημιτισμό.

Από την άλλη, Γερμανία και Ιταλία έχουν προειδοποιήσει ότι θα αποσυρθούν εάν η EBU αποφασίσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ, θυμίζοντας το προηγούμενο της Ρωσίας το 2022, όταν αποκλείστηκε λόγω της έλλειψης ανεξαρτησίας των ρωσικών μέσων από την κυβέρνηση – κάτι που, σύμφωνα με πολλούς στην Ένωση, δεν ισχύει για τον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Η συζήτηση αυτή διεξάγεται σε μια συγκυρία όπου ο ΟΗΕ έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη λιμού στη Γάζα, κατηγορώντας το Ισραήλ για περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Ισραήλ ελέγχει όλα τα συνοριακά περάσματα προς τη Λωρίδα της Γάζας και, ως δύναμη κατοχής, φέρει την ευθύνη για την προστασία της ζωής των αμάχων βάσει του διεθνούς δικαίου, κάτι που περιλαμβάνει και την αποτροπή λιμοκτονίας, αναφέρει το BBC.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι υπάρχει λιμός στη Γάζα και έχει δηλώσει ότι όπου παρατηρείται πείνα, υπεύθυνοι είναι οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί και η Χαμάς.

Τα πολιτικά μηνύματα στη Eurovision

Παρά το ψυχαγωγικό ύφος και τις υπερβολές που χαρακτηρίζουν τη Eurovision, η σκηνή της έχει στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί για πολιτικά μηνύματα.

Το 2023, η Ελβετία διαγωνίστηκε με το αντιπολεμικό τραγούδι Watergun, ενώ η Ισλανδία είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 5.000 ευρώ το 2019 επειδή σήκωσε παλαιστινιακή σημαία στη διάρκεια του διαγωνισμού.

Το 2016, η Ουκρανία κέρδισε με το τραγούδι 1944, που αναφερόταν στον εκτοπισμό των Τατάρων της Κριμαίας από τις σοβιετικές δυνάμεις εκείνη τη χρονιά.