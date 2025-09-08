«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ενέτεινε την κριτική του για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, ανακοινώνοντας μια σειρά μέτρων που, όπως είπε, λαμβάνει η κυβέρνησή του για να ασκήσει περαιτέρω πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα.

«Αυτό δεν είναι αυτοάμυνα, δεν είναι καν επίθεση — είναι η εξόντωση ενός ανυπεράσπιστου λαού. Είναι παραβίαση όλων των ανθρωπιστικών νόμων και, παρά ταύτα, η διεθνής κοινότητα δεν καταφέρνει να σταματήσει αυτή την τραγωδία», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Εκτός από την επισημοποίηση του εμπάργκο όπλων, το οποίο, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, ισχύει de facto από τον Οκτώβριο του 2023, η Ισπανία θα απαγορεύσει στα πλοία που μεταφέρουν καύσιμα για τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να διέρχονται από ισπανικά λιμάνια και θα αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα το 2026, ώστε να φθάσει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε.

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εγκριθούν πρώτα από το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το euronews.

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν τη δέσμευση για αύξηση της βοήθειας προς την υπηρεσία ανακούφισης του ΟΗΕ UNRWA και την επιβολή εμπάργκο σε προϊόντα που παράγονται σε ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Επιπλέον, όποιος συμμετέχει άμεσα σε αυτό που ο Σάντσεθ χαρακτήρισε «γενοκτονία» στη Γάζα δεν θα επιτρέπεται να εισέλθει στο ισπανικό έδαφος, είπε.

«Γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν θα αρκέσουν για να σταματήσουν την εισβολή ή τα εγκλήματα πολέμου, αλλά ελπίζουμε ότι θα συμβάλουν στην άσκηση πίεσης στον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, ώστε να ανακουφιστεί μέρος του πόνου που υφίσταται ο παλαιστινιακός λαός», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Αντίδραση από το Ισραήλ

Σε απάντηση, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ είπε ότι ο Σάντσεθ προσπαθούσε να αποσπάσει την προσοχή από τα σκάνδαλα διαφθοράς που πλήττουν το Σοσιαλιστικό Κόμμα του και χαρακτήρισε τις ενέργειες της ισπανικής κυβέρνησης «αντισημιτικές».

Πέρυσι, η Ισπανία ένωσε τις δυνάμεις της με τη Νορβηγία και την Ιρλανδία για να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος και ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που ζήτησε από το δικαστήριο του ΟΗΕ την άδεια να συμμετάσχει στην υπόθεση της Νότιας Αφρικής που κατηγορεί το Ισραήλ για φερόμενη γενοκτονία στη

Τη Δευτέρα, ο Σαάρ υποβάθμισε την επίδραση που θα έχουν οι ενέργειες της ισπανικής κυβέρνησης στο Ισραήλ.

«Αν θέλουν να διατηρήσουν ή να διακόψουν τις αμυντικές σχέσεις με το Ισραήλ», δήλωσε ο Σαάρ στους δημοσιογράφους, «ποιος νομίζετε ότι θα χάσει από αυτό; Δεν χρειαζόμαστε την Ισπανία για να προστατεύσουμε τη γη του Ισραήλ».

Η ισπανική κυβέρνηση, και ιδίως ο Σάντσεθ, έχουν επικρίνει ανοιχτά τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, ο οποίος ξεκίνησε μετά την εισβολή μαχητών υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα.