ΗΠΑ: Ανεξάρτητη αρχή θα εξετάσει τη νομιμότητα των πληγμάτων εναντίον πλοίων σε Ειρηνικό και Καραϊβική
Τα πλοία που φέρονται να συμμετέχουν στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών βρέθηκαν στο στόχαστρο των δυνάμεων των ΗΠΑ το προηγιύμενο διάστημα
Ανεξάρτητη αρχή εσωτερικής εποπτείας του Πενταγώνου θα εξετάσει τη νομιμότητα των επιθέσεων που έχουν πραγματοποιήσει οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική εναντίον πλοίων που φέρονταν να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
«Πονοκέφαλος» για τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ
Η Ουάσινγκτον διεξάγει από τον Σεπτέμβριο την επιχείρηση Southern Spear κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, στο πλαίσιο της οποίας έχουν στοχοθετηθεί περίπου 60 μικρά πλοία και έχουν σκοτωθεί 192 άνθρωποι, χωρίς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να έχει παρουσιάσει την παραμικρή απόδειξη ότι τα πλοία αυτά όντως εμπλέκονταν σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
Σε υπόμνημα του με ημερομηνία 11 Μαΐου το γραφείο του γενικού επιθεωρητή του υπουργείου Άμυνας κάνει λόγο για «αξιολόγηση» του συνόλου της επιχείρησης.
Σκοπεύει συγκεκριμένα να ερευνήσει αν ακολουθήθηκε η προσήκουσα διαδικασία, η οποία προβλέπει έξι βασικά βήματα για τη διεξαγωγή μιας στρατιωτικής επιχείρησης.
Σύμφωνα με αμερικανική πηγή την οποία επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, τα βήματα αυτά αφορούν το σύνολο της διαδικασίας από τον ορισμό του στόχου ως την αποτίμηση του πλήγματος, περνώντας από την ανάλυση των πληροφοριών και τη λήψη της τελικής απόφασης.
Δεν υπάρχει σχετικό αίτημα από το Κογκρέσο
«Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί στο Πεντάγωνο και το αρχηγείο της Νότιας Διοίκησης του Αμερικανικού Στρατού (USSOUTHCOM)», ανέφερε το υπόμνημα διευκρινίζοντας ότι η έρευνα διεξάγεται έπειτα από πρωτοβουλία του ίδιου του επιθεωρητή και χωρίς να υπάρχει σχετικό αίτημα από το Κογκρέσο.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ειδικοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν εδώ και μήνες τα πλήγματα αυτά εκτιμώντας ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και κάνουν λόγο για εξωδικαστικές εκτελέσεις.
Στις αρχές Μαΐου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για την εκστρατεία αυτή.
«Έχουν περάσει μερικές εβδομάδες χωρίς να στοχοθετήσουμε πλοίο. Γιατί; Επειδή δεν έχουμε βρει πολλά πλοία για να βυθίσουμε», είπε.
Τα πλήγματα έχουν στόχο να «αποτρέψουν τους ναρκοτρομοκράτες που επιδίδονταν στο εμπόριο ναρκωτικών σχεδόν ανεμπόδιστα» μέχρι πρότινος, τόνισε ο Χέγκσεθ ενώπιον εκπροσώπων – κυρίως στρατιωτικών – 18 χωρών της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής.
