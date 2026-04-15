Ειρηνικός Ωκεανός: Αλλοι 4 νεκροί σε δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά ταχύπλοων
Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ακόμη ταχύπλοο στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, και ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 174 από την έναρξη των επιχειρήσεων.
- Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
- Ξεμένουν από καύσιμα οι αεροπορικές - Καλούν την ΕΕ να αναλάβει δράση
- Ο Τραμπ τα έβαλε και με τη Μελόνι – «Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος»
- Γιορτή σήμερα 15 Απριλίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν χθες Τρίτη σε ακόμη έναν αμερικανικό βομβαρδισμό στον ανατολικό Ειρηνικό, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής – SOUTHCOM, «νότια διοίκηση» – (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
Η επιδρομή σημειώνεται καθώς συνεχίζεται η αμφιλεγόμενη εκστρατεία πληγμάτων εναντίον ταχύπλοων που φέρονται να επιδίδονταν σε διακίνηση ναρκωτικών, με τουλάχιστον 174 νεκρούς — εκ των οποίων 11 τις τελευταίες ημέρες.
Η SOUTHCOM ανέφερε μέσω X ότι στοχοποίησε σκάφος «επιδιδόμενο σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών» και πως «τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν», παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο που απαθανατίζει την καταστροφή του πλεούμενου.
On April 14, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/RH5ldx9tN0
— U.S. Southern Command (@Southcom) April 14, 2026
Παρόμοια επιχείρηση είχε ήδη σκοτώσει δυο ανθρώπους προχθές Δευτέρα, ενώ άλλοι δυο βομβαρδισμοί σκότωσαν πέντε άνδρες το Σάββατο.
Η Ουάσιγκτον εξαπολύει από τον Σεπτέμβριο του 2025 αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική που παρουσιάζει ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά προς την αμερικανική αγορά — έχει χαρακτηρίσει πολλές συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις από πέρυσι.
Εξωδικαστικές δολοφονίες
Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε κάποια απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
Η νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα αμφισβητείται. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ μιλούν για εξωδικαστικές δολοφονίες.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ειρηνικός Ωκεανός: Αλλοι 4 νεκροί σε δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά ταχύπλοων
- Αϊτή: Εντείνονται οι επιχειρήσεις κατά των συμμοριών, αλλά αυτές προσαρμόζονται
- Walt Disney: Εστειλαν με email τις απολύσεις – Καταργούνται περίπου 1.000 θέσεις εργασίας
- Τουρκία: Καταδίκασαν σε 2,5 χρόνια φυλάκιση τον δημοσιογράφο Αράπκιρλι
- Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν ξανά στο εδώλιο για βιασμό
- Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «σαφή διαστρέβλωση» έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Πιο ακριβή η εξαγορά πλασματικών
- Ουκρανία: Παιδί 8 ετών σκοτώθηκε σε επιδρομή ρωσικών drones
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις