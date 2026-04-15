Τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν χθες Τρίτη σε ακόμη έναν αμερικανικό βομβαρδισμό στον ανατολικό Ειρηνικό, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής – SOUTHCOM, «νότια διοίκηση» – (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Η επιδρομή σημειώνεται καθώς συνεχίζεται η αμφιλεγόμενη εκστρατεία πληγμάτων εναντίον ταχύπλοων που φέρονται να επιδίδονταν σε διακίνηση ναρκωτικών, με τουλάχιστον 174 νεκρούς — εκ των οποίων 11 τις τελευταίες ημέρες.

Η SOUTHCOM ανέφερε μέσω X ότι στοχοποίησε σκάφος «επιδιδόμενο σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών» και πως «τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν», παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο που απαθανατίζει την καταστροφή του πλεούμενου.

On April 14, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/RH5ldx9tN0 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 14, 2026

Παρόμοια επιχείρηση είχε ήδη σκοτώσει δυο ανθρώπους προχθές Δευτέρα, ενώ άλλοι δυο βομβαρδισμοί σκότωσαν πέντε άνδρες το Σάββατο.

Η Ουάσιγκτον εξαπολύει από τον Σεπτέμβριο του 2025 αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική που παρουσιάζει ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά προς την αμερικανική αγορά — έχει χαρακτηρίσει πολλές συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις από πέρυσι.

Εξωδικαστικές δολοφονίες

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε κάποια απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα αμφισβητείται. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ μιλούν για εξωδικαστικές δολοφονίες.

Πηγή: ΑΠΕ