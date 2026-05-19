Ολυμπιακός – Εθνικός 20-9: Οι Ερυθρόλευκες έκαναν εύκολα το 1-0

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 20-9 του Εθνικού στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, έκανε το 1-0 στη σειρά και το πρώτο βήμα για πρόκριση στους τελικούς της Water Polo League. Το Σάββατο (23/5) το δεύτερο ματς, στο οποίο αν νικήσουν οι Ερυθρόλευκες θα προκριθούν. Βουλιαγμένη-Γλυφάδα το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-1, με γκολ της Σάντα στην κόντρα (2:06) και «έκλεισε» την πρώτη περίοδο μπροστά με 4-2. Οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν και στο δεύτερο οκτάλεπτο, αφού ξέφυγαν με +5 (8-3), με το δεύτερο προσωπικό τέρμα της Σάντα (0:48), ενώ ολοκλήρωσαν το ημίχρονο με προβάδισμα 8-4.

Ανάλογη η εικόνα και στην τρίτη περίοδο, η οποία τελείωσε με +7 (13-6) για τον Ολυμπιακό, με το πέμπτο προσωπικό γκολ της Νίνου (0:25). Στο ξεκίνημα (6:40) του τέταρτου οκτάλεπτου, η Μυριοκεφαλιτάκη έδωσε «αέρα» +8 (14-6) στον Ολυμπιακό, με την Κουρέτα να «γράφει» το +9 (18-9), 1:19 πριν από το τέλος. Στο 0:36, η Σάντα ανέβασε τη διαφορά στα 10 γκολ (19-9) και 20 δευτερόλεπτα μετά (0:16), η Τριχά διαμόρφωσε το τελικό 20-9.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 4-2, 5-2, 6-3

Ολυμπιακός: Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους, Σιούτη 1, Διρχαλίδου, Νίνου 7, Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 1, Λαναρά

Εθνικός: Τζούρκα, Καραμπέτσου, Γαλανοπούλου 1, Οικονόμου, Μάμογλου 2, Τσιμάρα 1, Χατζηκυριακάκη 1, Μπέτα 1, Σταυρίδου, Κλαψιανού, Τσιούγκρη, Σπανδωνίδου, Μπέκρη, Καραγιάννη 1, Μούζη