Η ιδιαίτερη δήλωση του Μπιμπέροβιτς για τον Ολυμπιακό
Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα στη Φενέρ και τον Ολυμπιακό (22/5, 18:00).
Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς σε πρόσφατη συνέντευξή του μίλησε για το μεγάλο ραντεβού του Final Four της Αθήνας και σχολίασε το επικείμενο ματς στον ημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό (22/5, 18:00).
Ο διεθνής με την Τουρκία γκαρντ/φόργουορντ σχολίασε ότι οι παίκτες της Φενέρ σέβονται με τον Ολυμπιακό και αντιλαμβάνονται ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι «πεινασμένοι» για την κούπα. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο υπογράμμισε μεταφορικά ότι ο κόουτς Σάρας τους έχει προετοιμάσει να «δαγκώνουν» όποιον αντίπαλο βρεθεί στο διάβα τους.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπιμπέροβιτς
«Είναι σταθερά μέσα στις κορυφαίες ομάδες, τους σεβόμαστε πολύ. Έχουν ένα πολύ καλό σύστημα, ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Επίσης, δεν πανικοβάλλονται όταν έρχεται η «ώρα του χάους». Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στο μπάσκετ.
Ξέρουν πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο και συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Ξέρουμε ότι πεινάνε πολύ για τη νίκη, αλλά το πιο σημαντικό, είναι αυτό που σκεφτόμαστε. Ο Σάρας ξέρει πολύ καλά πώς να μας προετοιμάσει τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Χάρη σε αυτό, “δαγκώνουμε” όποιον βρεθεί στο γήπεδο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο Final Four. Πρέπει να το θέλεις περισσότερο από τον αντίπαλό σου. Στο Final Four, το πιο σημαντικό δεν είναι η τακτική πτυχή, αλλά το πόσο ενεργητικός είσαι και πόσο πολύ το θέλεις».
