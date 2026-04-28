Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς (vid)
Σχετικά εύκολα έφτασε στην πρώτη νίκη της επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενερμπαχτσέ επικρατώντας με 89-78 στην Πόλη. Πρώτος σκόρερ ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, καταλυτικός και ο Χόρτον-Τάκερ με 15.
Υπερασπίστηκε την έδρα της και προηγείται με 1-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague. Η Φενερμπαχτσέ επικράτησε της Ζαλγκίρις Κάουνας με 89-78 και έκανε το πρώτο από τα τρία βήματα που χρειάζεται για την πρόκριση στο Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.
Πρώτος σκόρερ για την τούρκικη ομάδα ο Μπιμπέροβιτς με 26, ενώ 17 είχε ο Μπολντγουίν, 15 ο Τάκερ και 13 ο Μέλι. Από τον Ζαλγκίρις, 24 είχε ο Γκος, 19 ο Ράιντ και 15 ο Φρανσίσκο. Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς θα γίνει την Πέμπτη (30/4) στις 20:45 και πάλι στην Κωνσταντινούπολη.
Οι Λιθουανοί ξεκίνησαν καλύτερα το παιχνίδι και προηγήθηκαν με 12-7, αλλά οι Τούρκοι επέστρεψαν και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 22-20. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πάτησαν… γκάζι και βρέθηκαν γρήγορα στο +15 (42-27), ενώ λίγο αργότερα ολοκλήρωσαν το ημίχρονο στο +18 (47-29).
Στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου οι Λιθουανοί μάζεψαν τη διαφορά στους 6 πόντους (51-45), αλλά η περίοδος τελείωσε με την Φενερμπαχτσέ μπροστά στο σκορ με 65-57. Οι Τούρκοι παρέμειναν συγκεντρωμένοι στο τέταρτο δεκάλεπτο και με 89-78 έφτασαν στη νίκη, με την οποία έκαναν το 1-0 στη σειρά.
Τα δεκάλεπτα: 22-20, 47-29, 65-57, 89-78
Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα
Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουιν 17 (7/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μέλι 13 (4/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Χόρτον-Τάκερ 15 (6/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπόστον, Ντε Κόλο 4 (4 ριμπάουντ), Μπιμπέροβιτς 26 (4/5 δίποντα, 6/8 τρίποντα), Γιάντουνεν, Χολ 4, Σίλβα 2, Κόλσον 8 (1/1 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπιρτς
Ζαλγκίρις Κάουνας (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 24 (8/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ασίστ), Φρανσίσκο 15 (1/3 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ράιτ 19 (7/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 11 (4/5 δίποντα), Λο 1, Σλίβα 1, Μπιρούτις 4 (4 ριμπάουντ), Μπουτκέβιτσους (4 ριμπαόυντ, 4 ασίστ), Σιρβίδις, Ουλάνοβας 3
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις